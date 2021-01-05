"Не тримаю зла на Зеленського": Лукашенко готовий до діалогу з Києвом

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий відновити діалог з владою України. "Я зла не тримаю на (президента України - Ред.) Володю Зеленського", - сказав він в інтерв'ю у телепередачі на телеканалі "Россия-1".

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За словами Лукашенка, він "розуміє" Зеленського. "По молодості десь щось сказав. Утім, це ж не означає, що ти весь час повинен на нього дивитися, розуміючи, що відбувається, і на нього ображатися або злитися", - далі наводить його слова інформагенція ТАСС.

Також Лукашенко прокоментував заяви України, у яких офіційний Київ слід за США та ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі. "Вони (влада України - Ред.) заявили, але стосунки у нас добрі, український народ до білорусів ставиться дуже добре, ми до них - ще краще", - сказав Лукашенко.

Відносини заморожені

Він додав, що економічне співробітництво між Білоруссю і Україною продовжує розвиватися. "Тобто, ми базис не зруйнували і не руйнуємо. І навіть якщо потрібно десь чогось для Росії і для України, ми стаємо і в економіці посередниками", - стверджує Лукашенко.

При цьому він визнав, що політичні відносини між Києвом і Мінськом практично заморожені. "Заклякли поки на цьому етапі, ми не маємо контактів жодних, крім посольств", - сказав правитель Білорусі.

Водночас Лукашенко стверджує, що готовий відновити контакти із Зеленським. "Я б косо на нього не дивився, - сказав він. - Поблажливо, косо, з презирством - ніколи. Молода людина, молодий президент. Людина, яка може навчитися, я думаю. Я впевнений в цьому, він же здорова, нормальна людина", - цитує його ТАСС.

Також Лукашенко висловив думку, що ініціативу для відновлення відносин має проявити українська сторона, а в разі зустрічі з Зеленським він би відповів на питання, які той би міг поставити йому: "Я би відповідав, і може бути, якась розмова б зав'язався".

Нагадаємо, 3 вересня 2020 року в Мінську відбулася інавгурація Лукашенка. Вона заздалегідь не анонсувалася і стала несподіванкою для білоруських журналістів і спостерігачів. Незабаром після цієї церемонії низка країн, у тому числі Німеччина і США, заявили про невизнання Лукашенка законним президентом Білорусі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою білоруської держави.

Згодом США і ЄС наклали санкції на білоруських чиновників. У жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До санкційного списку потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка.

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