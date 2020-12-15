Білорусь: Марії Колесниковій на два місяці подовжили ув'язнення

Членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову залишають у слідчому ізоляторі ще на два місяці. Про це в середу, 6 січня, повідомив офіційний телеграм-канал експретендента на пост президента Білорусії Віктора Бабарика.

"Слідство продовжило захід ув'язнення у вигляді тримання під вартою ще на два місяці", - йдеться в повідомленні.

Колесникова була затримана 8 вересня минулого року на білорусько-українському кордоні. За версією, поширеною пресслужбою Держприкордонкомітету Білорусі, вона разом з представниками ради опозиції Іваном Кравцовим і Антоном Родненковим намагалася прорватися через кордон і її виштовхнули з салону автомобіля.

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Натомість Кравцов і Родненков пізніше заявили на пресконференції в Києві, що Колесникова порвала свій паспорт і залишила автомобіль під час примусової депортації.

Європарламент присудив Колесниковій разом з іншими членами Координаційної ради білоруської опозиції премію імені Сахарова за внесок у боротьбу за права людини.

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Понад 100 засуджень за політично вмотивованими справами

Водночас за даними правозахисного центру "Вясна", в Білорусі з початку виборчої кампанії 2020 року засуджено понад 100 осіб за справами, що мають політично вмотивований характер. "За даними, які вдалося зібрати, до кінця 2020 року ухвалено щонайменше 103 вироки у кримінальних справах, пов'язаних з подіями, що відбувалися під час і після президентських виборів", - повідомляє організація.

На її сайті зазначено, що загальна кількість кримінальних справ, заведених в Білорусі з початку виборчої кампанії щодо учасників президентських перегонів, активістів їх штабів, а також учасників мирних акцій протесту, що відбулися після виборчої кампанії, досягає 900. 166 осіб з цього списку правозахисники визнали політичними в'язнями.

Найпоширеніші статті Кримінального кодексу Білорусі, за якими порушуються справи, це - статті про масові заворушення, організації або активну участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок, опір співробітнику органів внутрішніх справ або іншій особі, що охороняє громадський порядок, насильство або загроза застосування насильства щодо співробітника органів внутрішніх справ і ухилення від сплати податків.

Крім того, у зв'язку з протестами після президентських виборів в країні порушено кілька справ за статтями про наклеп, хуліганство та іншими статтями Кримінального кодексу.

Протести після президентський виборів у Білорусі

Нагадаємо, з дня проведених 9 серпня 2020 року президентських виборів, у країні не вщухають протести проти їхніх офіційних результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який на той момент незмінно з 1994 року перебував на посту глави держави, здобув переконливу перемогу, набравши близько 80 відсотків голосів. Натомість опозиція й мітингарі вважають офіційні результати голосування сфальсифікованими.

З кінця 2020 року протестувальники в Білорусі змінили тактику, зробивши основним місцем проведення акцій не центральні вулиці і площі, а двори своїх будинків.