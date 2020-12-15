Білорусь: Марії Колесниковій на два місяці подовжили ув'язнення
Марія Колесникова пробуде в слідчому ізоляторі ще два місяці, вирішив суд Мінська. Тим часом правозахисники повідомили про засудження понад 100 людей за справами, що мають політично вмотивований характер.
Марія Колесникова
Членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову залишають у слідчому ізоляторі ще на два місяці. Про це в середу, 6 січня, повідомив офіційний телеграм-канал експретендента на пост президента Білорусії Віктора Бабарика.
"Слідство продовжило захід ув'язнення у вигляді тримання під вартою ще на два місяці", - йдеться в повідомленні.
Колесникова була затримана 8 вересня минулого року на білорусько-українському кордоні. За версією, поширеною пресслужбою Держприкордонкомітету Білорусі, вона разом з представниками ради опозиції Іваном Кравцовим і Антоном Родненковим намагалася прорватися через кордон і її виштовхнули з салону автомобіля.
Понад 100 засуджень за політично вмотивованими справами
Водночас за даними правозахисного центру "Вясна", в Білорусі з початку виборчої кампанії 2020 року засуджено понад 100 осіб за справами, що мають політично вмотивований характер. "За даними, які вдалося зібрати, до кінця 2020 року ухвалено щонайменше 103 вироки у кримінальних справах, пов'язаних з подіями, що відбувалися під час і після президентських виборів", - повідомляє організація.
На її сайті зазначено, що загальна кількість кримінальних справ, заведених в Білорусі з початку виборчої кампанії щодо учасників президентських перегонів, активістів їх штабів, а також учасників мирних акцій протесту, що відбулися після виборчої кампанії, досягає 900. 166 осіб з цього списку правозахисники визнали політичними в'язнями.
Найпоширеніші статті Кримінального кодексу Білорусі, за якими порушуються справи, це - статті про масові заворушення, організації або активну участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок, опір співробітнику органів внутрішніх справ або іншій особі, що охороняє громадський порядок, насильство або загроза застосування насильства щодо співробітника органів внутрішніх справ і ухилення від сплати податків.
Крім того, у зв'язку з протестами після президентських виборів в країні порушено кілька справ за статтями про наклеп, хуліганство та іншими статтями Кримінального кодексу.
Протести після президентський виборів у Білорусі
Нагадаємо, з дня проведених 9 серпня 2020 року президентських виборів, у країні не вщухають протести проти їхніх офіційних результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який на той момент незмінно з 1994 року перебував на посту глави держави, здобув переконливу перемогу, набравши близько 80 відсотків голосів. Натомість опозиція й мітингарі вважають офіційні результати голосування сфальсифікованими.
З кінця 2020 року протестувальники в Білорусі змінили тактику, зробивши основним місцем проведення акцій не центральні вулиці і площі, а двори своїх будинків.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.