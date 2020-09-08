"Натягли на голову мішок": Колесникова подала заяву про погрози вбивством

Білоруська опозиціонерка повідомляє, що співробітники КДБ погрожували їй вбивством, після чого натягли їй на голову мішок і з застосуванням сили намагалися вислати за межі країни.
Штаб експретендента на участь у президентських виборах в Білорусі Віктора Бабарика у середу, 10 вересня, повідомив про подання адвокаткою Марії Колесникової Людмилою Казак в Слідчий комітет Білорусі заяви про порушення кримінальної справи відносно співробітників КДБ РБ і правоохоронних органів.
"У заяві Марія Колесникова детально виклала хронологію подій 7 і 8 вересня і все, що з нею відбувалося в цей проміжок часу: викрадення невідомими людьми, психологічний тиск, загрози позбавлення життя, спроба силою видворити за межі Білорусі", - вказується у повідомленні.
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Також у заяві Марії Колесникової вказані конкретні прізвища і посади людей, які чинили на неї психологічний тиск.
"Зазначеними особами щодо мене висловлювалися погрози позбавити мене життя, які сприймалися мною реально. Зокрема, заявлялося, що у випадку, якщо я добровільно не покину територію Республіки Білорусь, мене все одно вивезуть: живою або частинами. Висловлювалися і погрози позбавити мене волі на строк до 25 років, влаштувати мені проблеми в місцях утримання під вартою, в місцях позбавлення волі, що я також сприймала реально. З огляду на те, що необхідної згоди від мене отримано не було, мене відправляли в камеру, де утримували близько години", - наводяться слова Колесникової.
У заяві також йдеться, що співробітники КДБ натягнули їй на голову мішок і з застосуванням сили намагалися вислати за межі країни.
"Після того, як співробітники КДБ РБ усвідомили, що добровільно з Білорусі я не поїду, мені натягли на голову мішок, заштовхали в мікроавтобус і вивезли на білорусько-український кордон (п.п. Олександрівка), де із застосуванням сили, проти моєї волі намагалися видворити мене з Республіки Білорусь", - йдеться в заяві Колесникової.
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"Після того, як я порвала свій паспорт, виключивши таким чином в'їзд на територію України, мене знову посадили в мікроавтобус і доставили в Мозирський прикордонний загін, де я перебувала до вечора 08.09.2020 року", - повідомляє Колесникова.
Нагадаємо, 7 вересня членкиня президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колесникова, прессекретар Антон Родненков і виконавчий секретар Іван Кравцов перестали виходити на зв'язок. Наступного дня держагентство БелТА повідомило, що Колесникову було затримано при спробі незаконного перетину держкордону з Україною. У Держприкордонкомітеті Білорусі підтвердили інформацію про затримання Колесникової, а також повідомили, що Родненкова і Кравцову вдалося покинути республіку і опинитися на території України.
Пізніше того ж дня Родненков та Кравцов дали пресконференцію в Києві і розповіли, що Колесникову силовики намагалися силоміць вивезти з Білорусі. Крім того, вони повідомили, що Колесникова розірвала свій паспорт і таким чином унеможливила своє вислання за межі Білорусі.
Пізніше стало відомо, що Колесникова заарештована і перебуває в мінському СІЗО № 1. Як повідомила її адвокатка, Колесникова перебуває в статусі підозрюваної у кримінальній справі про публічні заклики до захоплення влади.