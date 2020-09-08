Протести в Білорусі: Марію Колесникову заарештували

Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова, яка протягом минулих тижнів стала фактичною лідеркою опозиційного руху в країні, заарештована і перебуває в столичному СІЗО № 1 на вулиці Володарського.

Про це у середу, 9 вересня, повідомляє білоруський новинний портал tut.by з посиланням на батька опозиціонерки Олександра Колесникова.

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"Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені і повідомив, що вона заарештована. Запропонував привезти передачу", - цитує портал батька Марії Колесникової.

Як повідомлялося, напередодні білоруські прикордонники повідомили, що Колесникова разом з іншими представниками Координаційної ради білоруської опозиції Антоном Родненковим та Іваном Кравцовим проходили прикордонний контроль на кордоні з Україною. Дещо згодом вони ж поширили інформацію, що Родненков і Кравцов покинули територію Білорусі, а Колесникова була затримана.

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Згодом з'явилися повідомлення, що Колесникова розірвала свій паспорт і таким чином унеможливила своє вислання за межі Білорусі. Після цього її затримали. Досі місцезнаходження Колесникової було невідоме.

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