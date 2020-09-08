 Колесникову підозрюють у закликах до захоплення влади - адвокатка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Колесникову підозрюють у закликах до захоплення влади - адвокатка

Членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова перебуває в статусі підозрюваної у кримінальній справі про публічні заклики до захоплення влади, повідомила її адвокатка Людмила Казак.

Марія Колесникова (архівне фото)

Марія Колесникова (архівне фото)

Адвокатка членкині президії Координаційної ради (КР) білоруської опозиції Марії Колесникової Людмила Казак повідомила, що проти її підзахисної порушили кримінальну справу про публічні заклики до захоплення влади. Про це Казак розповіла в середу, 9 вересня, порталу tut.by.

Читайте також: У Білорусі зникла ще одна соратниця Світлани Тихановської

"Марія Колесникова перебуває в статусі підозрюваної у кримінальній справі", - посилається на слова адвокатки портал tut.by. Повідомляється, що захисниця змогла зустрітися з Колесниковою в СІЗО № 1, де та зараз перебуває.

Читайте також: Коментар: Викрадення Колесникової - Лукашенко без гальм

"З Марією все в порядку, жодних процесуальних дій поки не відбувалося", - розповіла Казак, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Як повідомлялося, раніше цього дня батько опозиціонерки Олександр Колесников повідомив, що її доньку заарештовано й вона перебуває в СІЗО № 1.

Читайте також: Віцеголова Бундестагу готова взяти під опіку Колесникову в разі її ув'язнення

Нагадаємо, 7 вересня членкиня президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колесникова, прессекретар Антон Родненков і виконавчий секретар Іван Кравцов перестали виходити на зв'язок. Наступного дня держагентство БелТА повідомило, що Колесникову було затримано при спробі незаконного перетину держкордону з Україною. У Держприкордонкомітеті Білорусі підтвердили інформацію про затримання Колесникової, а також повідомили, що Родненкова і Кравцову вдалося покинути республіку і опинитися на території України.

Пізніше того ж дня Родненков та Кравцов дали пресконференцію в Києві. Вони розповіли, що Колесникову силовики намагалися силоміць вивезти з Білорусі. Крім того, вони повідомили, що Колесникова розірвала свій паспорт і таким чином унеможливила своє вислання за межі Білорусі.

До ранку середи про точне місце перебування Колесникової не було нічого відомо.

Дивитись відео 01:38

"Тітушки" у Мінську, жорсткі затримання і непрацюючий інтернет (06.09.2020)

Також за темою

Belarus Maria Kolesnikowa, Oppositionspolitikerin

Марія Колесникова: з посмішкою проти Лукашенка 08.09.2020

Співлідерку протестів білоруської опозиції Марію Колесникову, ймовірно, викрали і намагалися витурити до України. Утім, вона начебто порвала паспорт прямо на кордоні та залишилася. Наскільки важлива її роль у протестах?

Belarus, Minsk I Maria Kolesnikova

Де перебуває білоруська опозиціонерка Марія Колесникова - досі невідомо 08.09.2020

Місцезнаходження білоруської опозиціонерки Марії Колесникової, яка зникла у неділю в центрі Мінська, досі невідоме. Відсутня також інформація про те, хто і на яких підставах її утримує.

Weißrussland I Maria Kolesnikova

ДПСУ: Колесникова до України не прибувала 08.09.2020

Українська Державна прикордонна служба повідомляє, що процедури для в'їзду в Україну проходять двоє білоруських опозиціонерів. Марія Колесникова до пунктів пропуску України не прибувала.

Реклама

Докладно

Логотип соціальної мережі Facebook

Суд у ФРН зобов'язав Facebook відкрити сторінку померлої

Сторінки людей в соцмережах існують і після смерті користувачів. Суд вирішив, що спадкоємці мають право доступу до них.  

Глава Isar Aerospace Даніель Мецлер (праворуч) і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер

Бізнес хоче в космос: як будують ракети приватні фірми у ФРН

Німецький стартап надихнувся прикладом SpaceX Ілона Маска. Запуск першої легкої ракети-носія запланований на 2021 рік.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  