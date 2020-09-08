Колесникову підозрюють у закликах до захоплення влади - адвокатка

Адвокатка членкині президії Координаційної ради (КР) білоруської опозиції Марії Колесникової Людмила Казак повідомила, що проти її підзахисної порушили кримінальну справу про публічні заклики до захоплення влади. Про це Казак розповіла в середу, 9 вересня, порталу tut.by.

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"Марія Колесникова перебуває в статусі підозрюваної у кримінальній справі", - посилається на слова адвокатки портал tut.by. Повідомляється, що захисниця змогла зустрітися з Колесниковою в СІЗО № 1, де та зараз перебуває.

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"З Марією все в порядку, жодних процесуальних дій поки не відбувалося", - розповіла Казак, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Як повідомлялося, раніше цього дня батько опозиціонерки Олександр Колесников повідомив, що її доньку заарештовано й вона перебуває в СІЗО № 1.

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Нагадаємо, 7 вересня членкиня президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колесникова, прессекретар Антон Родненков і виконавчий секретар Іван Кравцов перестали виходити на зв'язок. Наступного дня держагентство БелТА повідомило, що Колесникову було затримано при спробі незаконного перетину держкордону з Україною. У Держприкордонкомітеті Білорусі підтвердили інформацію про затримання Колесникової, а також повідомили, що Родненкова і Кравцову вдалося покинути республіку і опинитися на території України.

Пізніше того ж дня Родненков та Кравцов дали пресконференцію в Києві. Вони розповіли, що Колесникову силовики намагалися силоміць вивезти з Білорусі. Крім того, вони повідомили, що Колесникова розірвала свій паспорт і таким чином унеможливила своє вислання за межі Білорусі.

До ранку середи про точне місце перебування Колесникової не було нічого відомо.