Де перебуває білоруська опозиціонерка Марія Колесникова - досі невідомо

Олександр Лукашенко підтвердив факт затримання однієї з лідерів білоруської опозиції Марії Колесникової. Про це президент Білорусі заявив в інтерв'ю російським ЗМІ у вівторок, 8 вересня. За його словами, Колесникову затримали за порушення правил перетину державного кордону.
"Колесникова затримана за порушення правил перетину держкордону", - процитував Лукашенка головний редактор радіостанції "Говорит Москва" Роман Бабаян, який був одним з російських журналістів, присутніх на інтерв'ю у Лукашенка.
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Раніше у цей день білоруські прикорднонники повідомили, що Марія Колесникова разом з іншими представниками Координаційної ради білоруської опозиції Антоном Родненковим та Іваном Кравцовим проходили прикордонний контроль на кордоні з Україною. Дещо згодом вони ж поширили інформацію, що Родненков і Кравцов покинули територію Білорусі, а Колесникова була затримана.
Згодом ЗМІ повідомили, що Колесникова розірвала свій паспорт і таким чином унеможливила своє вислання за межі Білорусі.
За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, обізнаного з ситуацією на кордоні, виїзд білоруських опозиціонерів Родненкова та Кравцова з Білорусі був "насильницьким видворенням".
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Він також повідомив, що Колесникова вдалася до певних "кроків", аби запобігти її переміщенню через кордон і таким чином залишилася на території Білорусі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Де саме зараз перебуває Колесникова, хто і на яких підставах її утримує, досі невідомо.
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Автор: Євген Жуков