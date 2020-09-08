У Білорусі зникла ще одна соратниця Світлани Тихановської

Штаб лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської повідомив у вівторок, 8 вересня, про зникнення ще однієї її соратниці - Антоніни Коновалової. "Зникла Коновалова Антоніна, довірена особа Світлани Тихановської. Місцеперебування на даний момент невідоме", - повідомили в штабі інформагенції "Інтерфакс".

Як повідомлялося, напередодні перестали виходити на зв'язок члени президії Координаційної ради опозиції Марія Колесникова, прессекретар Антон Родненков і виконавчий секретар Іван Кравцов.

Зранку вівторка Держагентство БелТА повідомило, що Колесникова була затримана при спробі незаконного перетину держкордону з Україною. У прикордонному комітеті Білорусі підтвердили інформацію про затримання Колесникової, а також повідомили, що Родненков і Кравцов перебувають на території України.

Читайте також: ДПСУ: Колесникова до України не прибувала

Згодом у штабі експретендента на участь у президентських виборах в Білорусії Віктора Бабарика заявили про одержання інформації, що Колесникову після затримання утримують у прикордонному загоні в Гомельській області.

Читайте також: Берлін вимагає від Мінська з'ясувати місцезнаходження Колесникової

"До нашого штабу із кількох анонімних джерел надійшла інформація, що Марія Колесникова затримана і перебуває у Мозирському прикордонному загоні", - йдеться у повідомленні, яке цитує "Інтерфакс". За даними штабу, в інтересах Колесникової підписано договір з адвокатом із міста Мозиря, який подав до військової частини повідомлення про прийняття захисту і копію ордера.

Читайте також: Де перебуває білоруська опозиціонерка Марія Колесникова - досі невідомо

Однак, за даними штабу, там "йому також повідомили про те, що Марії Колесникової у цій військовій частині немає".

Читайте також: Коментар: Викрадення Колесникової - Лукашенко без гальм

При цьому Держприкордонкомітет, що підтвердив затримання, також не повідомив, хто затримував Колесникову і за яких підстав її затримано.

Соратники також повідомили, що Білоруський Гельсінський комітет направив до робочої групи ООН з насильницьких зникнень повідомлення щодо Колесникової.

Читайте також: Віцеголова Бундестагу готова взяти під опіку Колесникову в разі її ув'язнення

Дивитись відео 01:38 Поділитись "Тітушки" у Мінську, жорсткі затримання і непрацюючий інтернет (06.09.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3i5Gp "Тітушки" у Мінську, жорсткі затримання і непрацюючий інтернет (06.09.2020)