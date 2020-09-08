 У Білорусі зникла ще одна соратниця Світлани Тихановської | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2020

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Новини

У Білорусі зникла ще одна соратниця Світлани Тихановської

Соратниця лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Антоніна Коновалова перестала виходити на зв'язок, повідомили в штабі Тихановської.

Світалана Тихановська й Марія Колесникова

Світалана Тихановська й Марія Колесникова (архівне фото)

Штаб лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської повідомив у вівторок, 8 вересня, про зникнення ще однієї її соратниці - Антоніни Коновалової. "Зникла Коновалова Антоніна, довірена особа Світлани Тихановської. Місцеперебування на даний момент невідоме", - повідомили в штабі інформагенції "Інтерфакс".

Як повідомлялося, напередодні перестали виходити на зв'язок члени президії Координаційної ради опозиції Марія Колесникова, прессекретар Антон Родненков і виконавчий секретар Іван Кравцов.

Зранку вівторка Держагентство БелТА повідомило, що Колесникова була затримана при спробі незаконного перетину держкордону з Україною. У прикордонному комітеті Білорусі підтвердили інформацію про затримання Колесникової, а також повідомили, що Родненков і Кравцов перебувають на території України.

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Згодом у штабі експретендента на участь у президентських виборах в Білорусії Віктора Бабарика заявили про одержання інформації, що Колесникову після затримання утримують у прикордонному загоні в Гомельській області.

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"До нашого штабу із кількох анонімних джерел надійшла інформація, що Марія Колесникова затримана і перебуває у Мозирському прикордонному загоні", - йдеться у повідомленні, яке цитує "Інтерфакс". За даними штабу, в інтересах Колесникової підписано договір з адвокатом із міста Мозиря, який подав до військової частини повідомлення про прийняття захисту і копію ордера.

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Однак, за даними штабу, там "йому також повідомили про те, що Марії Колесникової у цій військовій частині немає".

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При цьому Держприкордонкомітет, що підтвердив затримання, також не повідомив, хто затримував Колесникову і за яких підстав її затримано.

Соратники також повідомили, що Білоруський Гельсінський комітет направив до робочої групи ООН з насильницьких зникнень повідомлення щодо Колесникової.

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  • Протести у Мінську 16 серпня

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  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

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  • Протести у Мінську 16 серпня

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    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


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