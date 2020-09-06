 Берлін вимагає від Мінська з′ясувати місцезнаходження Колесникової | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2020

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Новини

Берлін вимагає від Мінська з'ясувати місцезнаходження Колесникової

Влада Білорусі має з'ясувати, що сталося з білоруською опозиціонеркою Марією Колесниковою, а також, де вона перебуває. Глава МЗС ФРН Гайко Маас також закликав звільнити всіх політв'язнів Білорусі.

Марія Колесникова (архівне фото)

Марія Колесникова (архівне фото)

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловив глибоку стурбованість через повідомлення про викрадення білоруської опозиціонерки Марії Колесникової. Про це він сказав у понеділок, 7 вересня, в коментарі для німецького видання Bild. Очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини також закликав владу Білорусі звільнити всіх політичних в'язнів.

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"Ми вимагаємо ясності щодо місцезнаходження, а також звільнення всіх політичних в'язнів у Білорусі", - наводить слова міністра видання Bild. "Тривалі затримання і репресії, в тому числі щодо членів Координаційної ради, неприйнятні", - наголосив Маас.

"Будь-хто, хто бачить кадри мирних демонстрацій з Мінська, не може заплющувати очі на те, що люди вимагають змін в політиці та стилі керівництва", - додав Маас.

Як повідомлялося, раніше цього дня речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) так само закликав владу Білорусі негайно звільнити затриманих.

Також з осудом насильства з боку білоруських силовиків щодо демонстрантів у Білорусі виступив верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Він різко засудив викрадення і затримання представників білоруської опозиції.

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Перед цим білоруські опозиціонери повідомили про викрадення членкині Координаційної ради (КР) опозиції Марії Колесникової. За даними ЗМІ, цього дня у центрі Мінська невідомі посадили Марію Колесникову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку. Також у понеділок зник виконавчий секретар КР Іван Кравцов та опозиціонер Антон Родненков, який теж є членом КР. 

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    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

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  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

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  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

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    Автор: Євген Жуков


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