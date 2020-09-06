Берлін вимагає від Мінська з'ясувати місцезнаходження Колесникової

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловив глибоку стурбованість через повідомлення про викрадення білоруської опозиціонерки Марії Колесникової. Про це він сказав у понеділок, 7 вересня, в коментарі для німецького видання Bild. Очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини також закликав владу Білорусі звільнити всіх політичних в'язнів.

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"Ми вимагаємо ясності щодо місцезнаходження, а також звільнення всіх політичних в'язнів у Білорусі", - наводить слова міністра видання Bild. "Тривалі затримання і репресії, в тому числі щодо членів Координаційної ради, неприйнятні", - наголосив Маас.

"Будь-хто, хто бачить кадри мирних демонстрацій з Мінська, не може заплющувати очі на те, що люди вимагають змін в політиці та стилі керівництва", - додав Маас.

Як повідомлялося, раніше цього дня речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) так само закликав владу Білорусі негайно звільнити затриманих.

Також з осудом насильства з боку білоруських силовиків щодо демонстрантів у Білорусі виступив верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Він різко засудив викрадення і затримання представників білоруської опозиції.

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Перед цим білоруські опозиціонери повідомили про викрадення членкині Координаційної ради (КР) опозиції Марії Колесникової. За даними ЗМІ, цього дня у центрі Мінська невідомі посадили Марію Колесникову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку. Також у понеділок зник виконавчий секретар КР Іван Кравцов та опозиціонер Антон Родненков, який теж є членом КР.

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