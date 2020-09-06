ДПСУ: Колесникова до України не прибувала

Державна прикордонна служба України вранці у вівторок, 8 вересня, підтверджує, що білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов проходять процедури для в'їзду в України. Марія Колесникова до пунктів пропуску України не прибувала, заявили в ДПСУ.

За кілька годин до цього повідомлення білоруський портал TUT.BY та агенція "Інтерфакс Захід" з посиланням на коментар офіційного представника Держприкордонкомітету Білорусі Антона Бичковського повідомили, що члени Координаційної ради Колесникова, Родненков та Кравцов "пройшли прикордонний контроль і відбули в бік України".

"8 вересня, на початку п'ятої години ранку Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова пройшли прикордонний контроль в пункті пропуску "Олександрівка" і відправилися в бік України", - цитували ЗМІ Бичковського.

Тим часом телеканал державний канал "Білорусь 1" у своєму телеграм-каналі повідомив, що "Антон Родненков та Іван Кравцов цієї ночі втекли за кордон". "Зараз вони перебувають на території України. Їхня колега Марія Колесникова намагалася незаконно покинути територію Республіки Білорусь, але була затримана на кордоні", - йдеться в повідомленні. Цю інформацію поширює і державна агенція "БелТА" у телеграмі.

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Як зазначає портал TUT.BY, у Держприкордонкомітеті не змогли підтвердити цю інформацію, повторивши, що прикордонний контроль пройшли всі троє.

Водночас "Інтерфакс" з посиланням на джерело в оточенні опозиціонерів пише, що намір перетину кордону з Україною трьома членами опозиції "міг бути інсценуванням спецслужб". За даними цього джерела, жоден з трьох членів Координаційної ради був категорично проти виїзду за кордон, тож ймовірно їх затримали ще в Мінську, доставили в СІЗО, а потім - на кордон, де й примусили залишити країну. При цьому джерело не виключає, що спецслужби могли інсценувати намір Колесникової незаконно перетнути кордон, в рамках чого її і затримали.

Зникнення Колесникової

Як повідомлялося, вранці 7 вересня білоруські опозиціонери повідомили про викрадення членкині Координаційної ради (КР) опозиції Марії Колесникової. За даними ЗМІ, цього дня у центрі Мінська невідомі посадили Марію Колесникову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку. Також у понеділок зникли виконавчий секретар КР Іван Кравцов та опозиціонер Антон Родненков, який теж є членом КР.

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Через повідомлення про викрадення Колесникової глибоку стурбованість висловив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).

"Ми вимагаємо ясності щодо місцезнаходження, а також звільнення всіх політичних в'язнів у Білорусі", - заявив 7 вересня в коментарі для німецького видання Bild очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини. "Тривалі затримання і репресії, в тому числі щодо членів Координаційної ради, неприйнятні", - наголосив Маас.

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