 Білоруські опозиціонери розповіли, що сталося з Колесниковою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2020

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Білоруські опозиціонери розповіли, що сталося з Колесниковою

Марію Колесникову силовики хотіли силоміць вивезти з Білорусі до України, на кордоні вона порвала паспорт, щоб залишитися в країні, повідомили в Києві білоруські опозиціонери Іван Кравцов та Антон Родненков.

Антон Родненков та Іван Кравцов

Антон Родненков (л.) та Іван Кравцов під час пресконференції в Києві

Білоруські силовики доставили білоруську опозиціонерку Марію Колесникову на кордон з Україною, вона не збиралася їхати з Білорусі. Про це заявив її соратник, виконавчий секретар Координаційної ради опозиції Білорусі Іван Кравцов на пресбрифінгу у Києві увечері у вівторок, 8 вересня. За його словами, після затримання, коли він перебував у Департаменті фінансових розслідувань, з ним активно обговорювали можливість вивезення Марії Колесникової за кордон.

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"Спочатку вони запропонували, щоб я на своїй машині виїхав з нею і Антоном Родненковим через кордон", - сказав Кравцов, якого цитує інформагенція "Інтерфакс". "Вони це пояснювали необхідністю деескалації, на їхню думку, обстановки в країні", - додав він. За словами Кравцова, Колесникова ще до затримання казала, що не хотіла їхати. "Мабуть, їм стало це зрозуміло, і вони посадили нас в мікроавтобус, потім ми кудись заїхали, напевно, за Марією, потім заїхали в КДБ і нас повезли на кордон", - розповів білоруський опозиціонер.

Колесникова порвала свій паспорт

Водночас, за словами речника Координаційної ради опозиції Білорусі Антона Родненкова, Марія Колесникова при перетині кордону Білорусі з Україною порвала свій паспорт. "Її вели, це було доволі шумно, тобто було чутно, що її ведуть силоміць, що вона чинить спротив, її силоміць заштовхали на заднє сидіння... Вона кричала, що нікуди не поїде". Потім вона порвала свій паспорт і викинула у вікно машини, яку оточували невідомі люди, а після того вискочила з авто і попрямувала в напрямку білоруського кордону, розповів Родненков.

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А Іван Кравцов додав, що опозиціонерка порвала свій паспорт, щоб не було підстав в'їхати в Україну.

Перед цим, як повідомив Родненков журналістам, їх з Кравцовим затримали у дворі будинку Марії Колесникової. За його словами, це сталося у понеділок близько 10 години ранку, коли вже було відомо, що Колесникова зникла

За його словами, спочатку їх доставили в управління економічної безпеки і протидії корупції, а потім в департамент фінансових розслідувань. З Родненковим ніхто не розмовляв. Однак силовики активно спілкувалися з Кравцовим. "Мені було продемонстровано деякі документи, які, на їхню думку, підтверджують мої нібито протизаконні дії, пов'язані з минулими місцями роботи. Мені було сказано, що трактування економічних злочинів дуже широке. Мені пригрозили кримінальною справою за статтею за перевищення посадових повноважень", - розповів журналістам Кравцов.

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За його словами, наразі Колесникова може бути затримана в Мозирському прикордонному загоні."Є декілька надійних джерел, які говорять, що вона може бути затримана в Мозирському прикордонному загоні",- сказав Кравцов. 

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І Кравцов, і Родненков також заявили, що  не планують просити політичного притулку в Україні.

Як повідомлялося, напередодні перестали виходити на зв'язок члени президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колесникова, прессекретар Антон Родненков і виконавчий секретар Іван Кравцов. Зранку вівторка Держагентство БелТА повідомило, що Колесникова була затримана при спробі незаконного перетину держкордону з Україною. У прикордонному комітеті Білорусі підтвердили інформацію про затримання Колесникової, а також повідомили, що Родненков і Кравцов перебувають на території України.

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    Автор: Євген Жуков


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