Європарламент присудив премію Сахарова білоруській опозиції

Лауреатом премії Сахарова, яку Європарламент щорічно присуджує "За свободу думки", у 2020 році стала демократична опозиція Білорусі. Про це на пленарному засіданні у четвер, 22 жовтня, повідомив голова Європарламенту Давід Сассолі, передає кореспондент DW.

"Масштабні протести, які тривають на площах Білорусі вже 11 тижнів, зворушили світ. Тоді як наше захоплення народом Білорусі зростає, ми все більше засмучені насильницьким придушенням з боку (режиму. - Ред.) Лукашенка", - заявив Сассолі. Він наголосив, що настав час уряду в Мінську дослухатися до голосу народу. Спікер подякував демократичній опозиції Білорусі за відстоювання свободи думки та слова. "Насильство ніколи не переможе правду. Наш меседж вам, шановні лауреати: будьте і надалі сильними, продовжуйте вашу боротьбу, і знайте, що ми вас підтримуватимемо", - підсумував Сассолі.

Давід Сассолі

"Демократичну опозицію Білорусі, представлену Координаційною радою, ініціативою хоробрих жінок, а також політиками та діячами громадянського суспільства" на премію Сахарова номінували три найбільші фракції Європарламенту - Європейської народної партії (ЄНП), соціал-демократів і "Оновити Європу".

Рішення про присудження білоруській опозиції премії Сахарова ухвалила раніше цього дня президія Європарламенту, до якої, крім Сассолі, входять голови семи фракцій парламенту. Церемонія вручення має відбутися 16 грудня на пленарному засіданні в Страсбургу. Утім, з початку пандемії від поїздок на пленарні засідання у французьке місто відмовилися, і зараз їх проводять у Брюсселі та віртуально.

Засідання Європарламенту (фото з архіву)

Хто саме з опозиції Білорусі отримає премію Сахарова

Демократичну опозицію Білорусі представляють десять осіб. Це - екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська та її чоловік, блогер Сергій Тихановський, нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, активістки Марія Колесникова, Вероніка Цепкало та Ольга Ковалькова. Також це - голова правозахисного центру "Вясна" Олесь Біляцький, член страйкому Мінського тракторного заводу Сергій Дилевський, політик і кандидат у президенти Білорусі в 2010 році Микола Статкевич, а також засновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило.

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Під час висунення кандидатів на цьогорічну премію Сахарова стався курйоз: демократичну опозицію Білорусі номінували двічі. Вдруге - фракція "Європейських консерваторів і реформістів", яка не змогла домовитися про формулювання номінації з трьома найбільшими фракціями. В її варіанті опозицію представляла одна Світлана Тихановська. Але до трійки фіналістів потрапила лише кандидатура десяти політиків і активістів з Білорусі. У шорт-листі компанію їм склали група екологічних активістів з Гондурасу та архієпископ іракського міста Мосул Наджиб Міхаель Мусса.

Лауреат премії Сахарова - втретє з Білорусі

Світлана Тихановська та інші опозиціонери стали вже третім лауреатом премії Сахарова з Білорусі. У 2004 році її отримала Білоруська асоціація журналістів, а у 2006-му - Олександр Мілінкевич як лідер демократичної опозиції Білорусі.

У 2018 році премію Сахарова присудили українському режисеру Олегу Сенцову, якого тоді утримували у в'язниці в Росії. Європарламент назвав його тоді "символом боротьби за звільнення політичних в'язнів, утримуваних у Росії та в усьому світі". Особисто отримати відзнаку Сенцов зміг лише рік потому, після обміну полоненими між Україною та Росією.

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У 2019 році на премію Сахарова номінували російського опозиціонера Олексія Навального, утім, він не потрапив навіть у трійку фіналістів.