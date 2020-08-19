Чому Світлану Тихановську двічі номінували на премію Сахарова

Чотири фракції Європарламенту висунули білоруську опозицію на премію імені Сахарова, яку щорічно присуджують "за свободу думки". На спільному засіданні комітетів з закордонних справ і з розвитку, а також підкомітету з прав людини у понеділок, 28 вересня, євродепутати представили претендентів на премію Сахарова.

Тихановська - претендентка на премію Сахарова

Опозицію в Білорусі номінували навіть двічі. Про спільну кандидатуру змогли домовитися три найбільші фракції. Свою номінацію Європейська народна партія (ЄНП), соціал-демократи та ліберальна фракція "Оновити Європу" назвали: "Демократична опозиція Білорусі, представлена Координаційною радою, ініціативою хоробрих жінок, а також політиками та діячами громадянського суспільства". Конкретно йдеться про десять осіб.

Євродепутати та чиновники ЄС змогли особисто поспілкуватися зі Світланою Тихановською під час її візиту до Брюсселя

Зокрема це екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська та її чоловік, блогер Сергій Тихановський, нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, активістки Марія Колесникова та Вероніка Цепкало, голова правозахисного центру "Вясна" Алесь Біляцький.

Окремо демократичну опозицію Білорусі на премію Сахарова висунула фракція "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР). Відмінність цієї кандидатури лише в тому, що її представник лише один - Світлана Тихановська. Польська євродепутатка від ЄКР Анна Фотига спробувала пояснити, чому її фракція не приєдналася до трьох інших. За її словами, це питання, яке стало предметом тривалої дискусії, винесли на голосування, за підсумками якого ЄКР пішла особливим шляхом. При цьому Фотига висловила готовність обговорювати кандидатури з іншими фракціями.

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Чому білоруську опозицію висунули на премію Сахарова

"Ми захоплюємося сміливістю білоруського народу. Це мирна революція нового типу, я би сказав - онлайн-революція, яку диктатура не в змозі придушити жорстокою міліцейською силою та державною пропагандою", - заявив литовський євродепутат від ЄНП Андрюс Кубілюс, представляючи номінацію Тихановської та інших опозиціонерів. На його думку, присудження премії Сахарова "лідерам революції та народу Білорусі" посилить їхнє міжнародне визнання. При цьому він наголосив, що на премії зупинятися не можна і ЄС, наприклад, слід запустити міжнародне розслідування злочинів силовиків під час протестів.

Кубілюс назвав події в Білорусі "історичним дивом", яке дає сигнал усьому регіону про те, що у XXI столітті революція може відбутися всюди, "особливо там, де на пострадянському просторі досі правлять авторитарні режими". "Я певен, що і сам Сахаров був би задоволений такою номінацією", - сказав євродепутат.

Його латвійська колега з фракції Сандра Калнієте заявила, що кожен з десяти кандидатів символізує "сотні тисяч протестувальників". "Взагалі-то весь народ Білорусі заслуговує на премію Сахарова", - вважає вона. Калнієте закликала ЄС звільшити фінансову підтримку громадянського суспільства у Білорусі та заморозити будь-які виплати владі країни.

Вероніка Цепкало, Світлана Тихановська та Марія Колесникова об'єдналися у липні 2020 року проти Лукашенка

Соціал-демократка Каті Пірі з Нідерландів заявила, що висунення на премію Сахарова демонструє підтримку "легітимних вимог" народу Білорусі провести вільні та чесні вибори, а також зупинити "авторитарні репресії". Спершу соціал-демократи висунули на премію лише Світлану Тихановську, Марію Колесникову та Вероніку Цепкало, але за згодою з іншими двома фракціями розширили список до десяти кандидатів. "Надто довго Білорусь була чорною плямою на мапі Європи. Але ці жінки перегорнули сторінку. Тепер Білорусь - те місце в Європі, де ми бачимо надію та сміливість", - зауважила Пірі.

Естонський євродепутат від фракції "Оновити Європу" Урмас Пает пояснив, що, добираючи десять кандидатів на премію Сахарова, парламентарі намагалися відобразити розмаїття білоруської опозиції.

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Кого ще номінували на премію Сахарова

Оскільки опозицію в Білорусі висунули одразу чотири фракції, то претендентів на премію Сахарова цього року виявилося менше, ніж зазвичай. Хто ж став конкурентами Тихановської та інших білоруських опозиціонерів?

Правопопулістська "Ідентичність і демократія" запропонувала нагородити відзнакою архієпископа Мосула Наджиба Міхаеля Муссу. У 2014 році під час наступу загонів терористичної організації "Ісламська держава" в Іраку він допомагав евакуації християн в Іракський Курдистан і врятував понад 800 древніх рукописів.

Фракції Зелених і Лівих у Європарламенті номінували низку екоактивістів у Гондурасі. Йдеться про групу з восьми людей, заарештованих у 2018 році за протести проти видобування залізної руди у департаменті Колон, а також про екологиню Берту Касарес, убиту 2016 року.

Остання номінація - польські ЛГБТ-активісти, які створили "Атлас ненависті" - мапу населених пунктів країни, де ухвалили чи готуються затвердити "резолюцію проти ЛГБТ". Їх висунули не фракції, а група понад 40 євродепутатів.

Хто визначає лауреата премії Сахарова

Фракції, котрі висунули білоруську опозицію на премію Сахарова, мають більшість у Європарламенті. Утім, лауреата обирають не у пленарній залі. 12 жовтня комітети з закордонних справ і з розвитку проголосують за шорт-лист з трьох претендентів. А 22 жовтня лауреата визначить президія Європарламенту, до якої входять його спікер, а також голови кожної з семи фракцій. Там у представників фракцій, які висунули Тихановську та опозиціонерів, також більшість.

Можливо, передбачаючи остаточне рішення, євродепутатка від Зелених Ганна Нойманн (Hannah Neumann) закликала "дуже мудро" поставитися до відбору шорт-листа, адже вся трійка фіналістів зможе мати увагу та захист, які дає премія Сахарова. Вона згодна з тим, що ЄС повинен робити більше для Білорусі, але закликала підтримати також активістів у Гондурасі та Польщі.