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Вероніка Цепкало

Вероніка Цепкало - білоруська активістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вероніка Цепкало".

Вероніка Цепкало є дружиною екс-кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала, якому в липні 2020 року відмовили в реєстрації для участі у виборах і який був змушений полишити країну. Після об'єднання штабів альтернативних кандидатів у президенти Білорусі Вероніка Цепкало виступала від імені свого чоловіка на агітаційних мітингах Світлани Тихановської. Відразу після виборів Вероніка Цепкало теж була змушена виїхати з країни. 2020 року разом із Світланою Тихановською Вероніка Цепкало, як одна з лідерок білоруської опозиції, стала лауреаткою премії Сахарова. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Німеччині нагородили лауреатів премії імені Льва Копелева

У Німеччині нагородили лауреатів премії імені Льва Копелева 16.05.2021

Премії Льва Копелева віртуально вручені лідеркам білоруської опозиції Тихановській, Колесниковій та Цепкало, а також медіаресурсу "ОВД-Инфо" і російському історику Дмитрієву.
Світлану Тихановську висунули на Нобелівську премію миру

Світлану Тихановську висунули на Нобелівську премію миру 31.01.2021

Світлана Тихановська заявила, що разом з нею на здобуття Нобелівської премії миру претендує весь білоруський народ.
Білоруській опозиції вручили в Європарламенті премію Сахарова

Білоруській опозиції вручили в Європарламенті премію Сахарова 16.12.2020

Під час церемонії у Європарламенті в Брюсселі демократичній опозиції Білорусі вручили премію Сахарова. З десяти лауреатів відзнаку отримали Світлана Тихановська та Вероніка Цепкало.
Білоруська мова у ЄП: як у Брюсселі приймали лауреатів премії Сахарова

Білоруська мова у ЄП: як у Брюсселі приймали лауреатів премії Сахарова 15.12.2020

У Європарламенті поспілкувалися з білоруськими опозиціонерами, які стали лауреатами премії Сахарова за 2020 рік. Що розповідали гості у Брюсселі, якою мовою говорили та як їх приймали, - у репортажі DW.
Європарламент присудив премію Сахарова білоруській опозиції

Європарламент присудив премію Сахарова білоруській опозиції 22.10.2020

Демократичній опозиції Білорусі, представленій зокрема Світланою Тихановською, присудили премію Сахарова. Про це повідомив голова Європарламенту Давід Сассолі. Це вже третя премія Сахарова білорусам.
Лідерок білоруської опозиції висунули на Нобелівську премію миру

Лідерок білоруської опозиції висунули на Нобелівську премію миру 18.10.2020

За словами норвезького депутата, він висунув Тихановську, Колесникову і Цепкало на Нобелівську премію "за те, що вони надихають мирну опозицію проти нелегітимного режиму в Білорусі".
Чому Світлану Тихановську двічі номінували на премію Сахарова

Чому Світлану Тихановську двічі номінували на премію Сахарова 29.09.2020

У Європарламенті опозицію в Білорусі номінували на премію імені Сахарова. Чому Світлана Тихановська двічі стала претендентом і хто її конкуренти - в репортажі DW з Брюсселя.
Про що Колесникова готова говорити з Лукашенком та що думає про Тихановську

Про що Колесникова готова говорити з Лукашенком та що думає про Тихановську 14.08.2020

Марія Колесникова, єдина з об'єднаного штабу опозиції, хто залишився в Білорусі, оцінила ситуацію після виборів та розповіла DW, що готова обговорювати з Олександром Лукашенком, та чи повернеться Світлана Тихановська.
У Білорусі почалося дострокове голосування на президентських виборах

У Білорусі почалося дострокове голосування на президентських виборах 04.08.2020

Дострокове голосування триватиме з 4 до 8 серпня, основний день виборів - 9 серпня. На посаду президента Білорусі претендують п'ятеро кандидатів.
Експретендент на посаду президента Білорусі Цепкало виїхав з країни

Експретендент на посаду президента Білорусі Цепкало виїхав з країни 24.07.2020

Валерій Цепкало заявив, що його збираються арештувати та позбавити батьківських прав. Експретендент на посаду президента Білорусі виїхав з дітьми до Москви. Його дружина залишилася в Білорусі.