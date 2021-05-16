Вероніка Цепкало - білоруська активістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вероніка Цепкало".

Вероніка Цепкало є дружиною екс-кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала, якому в липні 2020 року відмовили в реєстрації для участі у виборах і який був змушений полишити країну. Після об'єднання штабів альтернативних кандидатів у президенти Білорусі Вероніка Цепкало виступала від імені свого чоловіка на агітаційних мітингах Світлани Тихановської. Відразу після виборів Вероніка Цепкало теж була змушена виїхати з країни. 2020 року разом із Світланою Тихановською Вероніка Цепкало, як одна з лідерок білоруської опозиції, стала лауреаткою премії Сахарова. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.