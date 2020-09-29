У Німеччині нагородили лауреатів премії імені Льва Копелева

У Німеччині в неділю, 16 травня, пройшла віртуальна церемонія вручення премії імені Льва Копелева за мир і права людини за 2020-й і 2021 роки. У 2021 році лауреатами стали лідерки білоруської опозиції Світлана Тихановська, Марія Колесникова і Вероніка Цепкало, а в 2020-му - російський медіаресурс "ОВД-Инфо" і російський історик Юрій Дмитрієв. Через пандемію коронавірусу премії вручалися в онлайн-форматі відразу за два роки.

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Прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, кандидат у канцлери ФРН Армін Лашет (Armin Laschet) зазначив, що Тихановська, Колесникова і Цепкало "своєю рішучістю і мужністю запустили демократичний рух, що охопив всю Білорусь".

Медіаресурс "ОВД-Инфо", за словами Лашета, сприяє в незліченних випадках розслідуванню в Росії затримань з політичних причин, а Юрій Дмитрієв - своєю роботою "закладає важливий фундамент в демократичний розвиток своєї країни".

"Діяльність Льва Копелева може стати прикладом, коли йдеться про сьогоднішні відносини Німеччини і Росії. Для мене цей приклад означає непохитність і вірність принципам при дотриманні цінностей і правил та одночасно - безперервні зусилля в ім'я діалогу та мирного співіснування", - заявив Армін Лашет.

Тихановська закликала Європу до посередництва

Світлана Тихановська, яка проживає в Литві, підключилася до відеоконференції і закликала Європу взяти на себе роль посередника і змусити уряд в Білорусі сісти за стіл переговорів.

Вероніка Цепкало в заздалегідь записаному відеозверненні присвятила присуджену їй премію всім білорусам і особливо білоруським жінкам, які борються за демократичні права в Білорусі, й деякі з них все ще перебувають в білоруських тюрмах, як-от Марія Колесникова. Від імені Колесникової з вдячною промовою виступила її сестра Тетяна Хомич, яка проживає у вигнанні.

Засновники "ОВД-Инфо" журналіст Григорій Охотін і програміст Данило Бейлінсон у заздалегідь записаному відеопосланні повідомили, що сприймають себе містком між активістами і ЗМІ. Своєю роботою вони прагнуть дати поштовх розвитку громадянського суспільства. Вони назвали присудження премії великою честю для всієї їхньої команди, тисяч волонтерів і десятків тисяч прихильників і спонсорів.

За історика Юрія Дмитрієва, який зараз ув'язнений, слово подяки у відеозаписі виголосила його донька Катаріна Клодт.

Премія імені Льва Копелева

Гуманіст і письменник Лев Копелев помер у 1997 році. Він провів останні роки життя в Кельні після того, як в 1981 році радянська влада позбавила його громадянства СРСР.

Лауреатами премії ставали голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров та співачка і активістка Майдану Руслана Лижичко, російський соціолог з "Левада-центру" Лев Гудков, організація HALO Trust, що займається знешкодженням мін, товариство "Меморіал", редакція "Новой газеты", сирійські лікарі Аммар Закарія і Абдулкадер Абдулрахім та Дрезденська ініціатива з порятунку біженців в Середземному морі Mission Lifeline.

Громадську організацію Форум Льва Копелева заснували друзі і соратники Копелева після його смерті в 1998 році в Кельні. Мета організації - продовження боротьби Льва Копелева за гуманність, мир і права людини на основі принципу "від людини до людини, від народу до народу".