 Білоруській опозиції вручили в Європарламенті премію Сахарова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Білоруській опозиції вручили в Європарламенті премію Сахарова

Під час церемонії у Європарламенті в Брюсселі демократичній опозиції Білорусі вручили премію Сахарова. З десяти лауреатів відзнаку отримали Світлана Тихановська та Вероніка Цепкало.

Світлана Тихановська

Світлана Тихановська (фото з архіву)

Голова Європарламенту Давід Сассолі вручив премію Сахарова представницям білоруської опозиції Світлані Тихановській та Вероніці Цепкало. Церемонія відбулася під час пленарного засідання Європарламенту в Брюсселі у середу, 16 грудня, повідомляє кореспондент DW.

Цього року премію Сахарова "За свободу думки" Європарламент присудив "демократичній опозиції Білорусі, представленій Координаційною радою, ініціативою хоробрих жінок, а також політиками та діячами громадянського суспільства". Її представляють десять осіб. А саме: екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська та її чоловік, блогер Сергій Тихановський, нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, активістки Марія Колесникова, Вероніка Цепкало та Ольга Ковалькова.

Також це голова правозахисного центру "Вясна" Олесь Біляцький, член страйкому Мінського тракторного заводу Сергій Дилевський, політик і кандидат у президенти Білорусі в 2010 році Микола Статкевич, а також засновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило.

Виступаючи на церемонії нагородження, Давід Сассолі звернувся до всіх білорусів: "Ми цілком розуміємо, що відбувається у вашій країні". Він відзначив хоробрість протестувальників, проти яких застосовують насильство. "Це - правда, що Білорусь більше не боїться", - сказав Сассолі.

Світлана Тихановська у своєму виступі наголосила, що ця премія Сахарова належить усім білорусам, які борються за свободу. За її словами, єдине її бажання цього року - щоб кожен білорус, який перебуває під вартою з політичних мотивів, міг повернутися додому.

Читайте також: Білоруська мова у ЄП: як у Брюсселі приймали лауреатів премії Сахарова

Білоруську опозицію на премію номінували три найбільші фракції  Європарламенту: Європейської народної партії, соціал-демократи та "Оновити Європу". Світлана Тихановська та інші опозиціонери стали вже третім лауреатом премії Сахарова з Білорусі. У 2004 році її отримала Білоруська асоціація журналістів, а у 2006-му - Олександр Мілінкевич як лідер демократичної опозиції Білорусі.

Вручення премії Сахарова відбувається щорічно у середу під час грудневого пленарного засідання Європарламенту в Страсбургу. Утім, через пандемію пленарні засідання проводяться у гібридному форматі: частина євродепутатів присутні в Брюсселі, а решта бере участь у них віддалено. 

Дивитись відео 01:55

Олег Сенцов отримав премію Сахарова в Європарламенті (26.11.2019)

Також за темою

Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk

Білоруська мова у ЄП: як у Брюсселі приймали лауреатів премії Сахарова 15.12.2020

У Європарламенті поспілкувалися з білоруськими опозиціонерами, які стали лауреатами премії Сахарова за 2020 рік. Що розповідали гості у Брюсселі, якою мовою говорили та як їх приймали, - у репортажі DW.

Belarus Proteste in Minsk

Понад 230 осіб затримали на "Марші народного обвинувачення" в Білорусі 13.12.2020

У столиці Білорусі Мінську та інших містах країни тривають щотижневі акції протесту проти результатів виборів президента. Кількість затриманих 13 грудня становить щонайменше 238 осіб.

Belarus Protest in Minsk

Коментар: Премія Сахарова для опозиції - сигнал для білорусів 22.10.2020

Світлана Тихановська і об'єднана білоруська опозиція відзначені цього року Премією імені Сахарова. Це є сигналом для білорусів, однак диктатор забарикадовується, вважає Крістіан Тріппе.

Реклама

Докладно

Представники руху #saveФОП поставили намети на Майдані Незалежності, фото 16 грудня

Намети на Майдані Незалежності: чого вимагають ФОПи

Чого вимагають протестувальники на Майдані та які в них подальші плани, читайте у репортажі DW.  

default

Чому Україна скотилася у рейтингу інвестпривабливості

Європейська бізнес асоціація зафіксувала безпрецедентне зниження настроїв інвесторів в Україні від 2013 року.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  