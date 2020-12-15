Білоруській опозиції вручили в Європарламенті премію Сахарова

Голова Європарламенту Давід Сассолі вручив премію Сахарова представницям білоруської опозиції Світлані Тихановській та Вероніці Цепкало. Церемонія відбулася під час пленарного засідання Європарламенту в Брюсселі у середу, 16 грудня, повідомляє кореспондент DW.

Цього року премію Сахарова "За свободу думки" Європарламент присудив "демократичній опозиції Білорусі, представленій Координаційною радою, ініціативою хоробрих жінок, а також політиками та діячами громадянського суспільства". Її представляють десять осіб. А саме: екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська та її чоловік, блогер Сергій Тихановський, нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, активістки Марія Колесникова, Вероніка Цепкало та Ольга Ковалькова.

Також це голова правозахисного центру "Вясна" Олесь Біляцький, член страйкому Мінського тракторного заводу Сергій Дилевський, політик і кандидат у президенти Білорусі в 2010 році Микола Статкевич, а також засновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило.

Виступаючи на церемонії нагородження, Давід Сассолі звернувся до всіх білорусів: "Ми цілком розуміємо, що відбувається у вашій країні". Він відзначив хоробрість протестувальників, проти яких застосовують насильство. "Це - правда, що Білорусь більше не боїться", - сказав Сассолі.

Світлана Тихановська у своєму виступі наголосила, що ця премія Сахарова належить усім білорусам, які борються за свободу. За її словами, єдине її бажання цього року - щоб кожен білорус, який перебуває під вартою з політичних мотивів, міг повернутися додому.

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Білоруську опозицію на премію номінували три найбільші фракції Європарламенту: Європейської народної партії, соціал-демократи та "Оновити Європу". Світлана Тихановська та інші опозиціонери стали вже третім лауреатом премії Сахарова з Білорусі. У 2004 році її отримала Білоруська асоціація журналістів, а у 2006-му - Олександр Мілінкевич як лідер демократичної опозиції Білорусі.

Вручення премії Сахарова відбувається щорічно у середу під час грудневого пленарного засідання Європарламенту в Страсбургу. Утім, через пандемію пленарні засідання проводяться у гібридному форматі: частина євродепутатів присутні в Брюсселі, а решта бере участь у них віддалено.