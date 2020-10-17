 Лідерок білоруської опозиції висунули на Нобелівську премію миру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2020

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Новини

Лідерок білоруської опозиції висунули на Нобелівську премію миру

За словами норвезького депутата, він висунув Тихановську, Колесникову і Цепкало на Нобелівську премію "за те, що вони надихають мирну опозицію проти нелегітимного режиму в Білорусі".

Вероніка Цепкало, Світлана Тихановська та Марія Колесникова (архівне фото)

Вероніка Цепкало, Світлана Тихановська та Марія Колесникова (архівне фото)

Депутат норвезького парламенту Гейр Тоскедал висунув трьох лідерів білоруської опозиції - Світлану Тихановську, Марію Колесникову й Вероніку Цепкало - на здобуття Нобелівської премії миру 2021 року. Про це представник норвезької Християнської народної партії Тоскедал розповів в інтерв'ю газеті Vårt Land, опублікованому в неділю, 18 жовтня.

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За його словами, він висунув Тихановську, Колесникову та Цепкало "за їхню боротьбу за справедливі вибори і за те, що вони надихають мирну опозицію проти нелегітимного режиму в Білорусі".

Номінація повинна привернути більше уваги до протестів у Білорусі

"Опозиційні політики в Білорусі мають фантастичну мужність. Вони організовують мирні демонстрації незважаючи на те, що влада застосовує проти них дедалі більше насильства", - заявив норвезький депутат. Він висловив сподівання, що номінація на Нобелівську премію миру приверне "ще більше уваги до мирної боротьби, яка ведеться проти останнього диктатора Європи", і до всіх тих, хто бореться за "вільну і демократичну Білорусь".

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Світлана Тихановська після голосування на президентських виборах 9 серпня була змушена залишити країну, вона перебуває в Литві, а в Мінську і Москві її оголосили в розшук. Вероніка Цепкало слідом за чоловіком, екс-кандидатом у президенти Білорусі Валерієм Цепкалом, була змушена покинути країну відразу після виборів. Марію Колесникову намагалися силоміць вивезти до Польщі, але їй вдалося втекти і не залишати територію Білорусі, вона перебуває під арештом.

Білоруська опозиція включена в шортлист Премії Європарламенту "За свободу думки" імені Андрія Сахарова за 2020 рік.

У Білорусі вже більше двох місяців тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які пройшли 9 серпня. Переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.

Як повідомлялося, Євросоюз не визнає легітимності президентства Олександра Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. США також запровадили санкції щодо восьми білоруських посадовців. 

Міністри закордонних справ країн ЄС 12 жовтня, вирішили запровадити санкції також проти Олександра Лукашенка.

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    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

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    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

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  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


Дивитись відео 25:53

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