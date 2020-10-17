Лідерок білоруської опозиції висунули на Нобелівську премію миру

Депутат норвезького парламенту Гейр Тоскедал висунув трьох лідерів білоруської опозиції - Світлану Тихановську, Марію Колесникову й Вероніку Цепкало - на здобуття Нобелівської премії миру 2021 року. Про це представник норвезької Християнської народної партії Тоскедал розповів в інтерв'ю газеті Vårt Land, опублікованому в неділю, 18 жовтня.

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За його словами, він висунув Тихановську, Колесникову та Цепкало "за їхню боротьбу за справедливі вибори і за те, що вони надихають мирну опозицію проти нелегітимного режиму в Білорусі".

Номінація повинна привернути більше уваги до протестів у Білорусі

"Опозиційні політики в Білорусі мають фантастичну мужність. Вони організовують мирні демонстрації незважаючи на те, що влада застосовує проти них дедалі більше насильства", - заявив норвезький депутат. Він висловив сподівання, що номінація на Нобелівську премію миру приверне "ще більше уваги до мирної боротьби, яка ведеться проти останнього диктатора Європи", і до всіх тих, хто бореться за "вільну і демократичну Білорусь".

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Світлана Тихановська після голосування на президентських виборах 9 серпня була змушена залишити країну, вона перебуває в Литві, а в Мінську і Москві її оголосили в розшук. Вероніка Цепкало слідом за чоловіком, екс-кандидатом у президенти Білорусі Валерієм Цепкалом, була змушена покинути країну відразу після виборів. Марію Колесникову намагалися силоміць вивезти до Польщі, але їй вдалося втекти і не залишати територію Білорусі, вона перебуває під арештом.

Білоруська опозиція включена в шортлист Премії Європарламенту "За свободу думки" імені Андрія Сахарова за 2020 рік.

У Білорусі вже більше двох місяців тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які пройшли 9 серпня. Переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.

Як повідомлялося, Євросоюз не визнає легітимності президентства Олександра Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. США також запровадили санкції щодо восьми білоруських посадовців.

Міністри закордонних справ країн ЄС 12 жовтня, вирішили запровадити санкції також проти Олександра Лукашенка.

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