У Білорусі відбувся "Партизанський марш"

У Білорусі не припиняються масові протести після президентських виборів 9 серпня і оголошення перемоги Олександра Лукашенка. DW стежить за подіями неділі, 18 жовтня (за київським часом).

++ 18.20 ++

Недільна акція протесту завершилась. В Мінську демонстранти починають розходитися. Мобільний інтернет знов відновлений, метрополітен відновив роботу

Тим часом правозахисний центр "Вясна" опублікував імена понад 70 затриманих під час акцій протесту.

Протестувальники у Мінську, 18 жовтня

++ 17.20 ++

Міліція Мінська повідомила, що силовики кілька разів стріляли в повітря гумовими кулями, оскільки демонстранти кидали в них каміння, передає агенція РИА Новости.





++ 17.00 ++

Білоруська міліція затримала вже понад 100 людей, передає агенція AFP. "Наразі в Мінську затримано понад 100", - сказала агентству речниця міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова. У Бресті затримані фоторепортер видань "Бінокль" і "Брестської газети" Роман Чмель і позаштатний кореспондент "Брестської газети" Максим Хлібець, передає Tut.by.

++ 16.45 ++

У Мінську до колони протестувальників під'їхав мікроавтобус з невідомими в балаклавах. З транспорту хтось викинув на землю "спецснаряд" і він вибухнув, повідомляє Tut.by. Судячи з відео, ніхто не постраждав.





++ 16.15 ++

Число учасників маршу в Мінську перевищило 30 тисяч осіб, повідомляє "Інтерфакс". За даними агентства, кількість затриманих збільшилася до 50. Серед затриманих як учасники акції з біло-червоно-білою символікою, що використовується опозицією, так і перехожі. В центрі Бреста також почались затримання, повідомляє Tut.by.



Тим часом в Мінську Силовики перекрили Партизанський проспект.

++ 15.40 ++

Правоохоронці вже почали затримувати людей. Центром Мінська на тонованих мікроавтобусах пересуваються так звані "мобільні групи" силовиків. Вони зупиняються біля прихильників опозиції із біло-червоно-білою символікою і затримують їх. За даними правозахисного центру "Вясна", затримали вже щонайменше 12 людей.

Мінська міліція підтвердила затримання, інформації про кількість затриманих поки немає.

++ 15.20 ++

В Білорусі почалися масові акції протесту. За даними агенції "Інтерфакс-Захід", на вулиці Мінська вийшло близько 15 тисяч людей. У багатьох будинках на Партизанському проспекті жителі відчинили двері, щоб дати можливість учасникам протесту сховатися під час можливих затримань. Тим часом силовики почали перекривати рух.

За даними видання Tut.by, протести також відбуваються в Гродно, Бресті, Вітебську та інших містах країни.

++ 15.00 ++

В центрі Мінська для охорони резиденції Олександра Лукашенка введена бронетехніка. За даними очевидців, у напрямку площі Державного прапора пройшли 10 БТР, які розмістилися на території резиденції. Сама резиденція оточена подвійним кільцем силовиків - міліції і військових. Також більше сотні військових стягнуті до стели "Мінськ місто-герой".

++14.00++

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановска у своєму Telegram-каналі закликала громадян взяти участь в недільній акції протесту. "Ми оголосили народний ультиматум, щоб Лукашенко заявив про свій відхід, насильство припинилося, а все політв'язні були звільнені. Давайте продовжувати висловлювати свої вимоги мирно і наполегливо - це дає результат", - заявила вона.

13 жовтня Тихановська оголосила Олександрові Лукашенку "народний ультиматум". Вона дала йому 13 днів на виконання трьох вимог: Лукашенко повинен оголосити, що йде з посади президента, на вулицях має повністю припинитися насильство, всі політв'язні мають бути звільнені. Тихановська заявила, що, якщо ці вимоги не будуть виконані, вся країна вийде на вулиці, а також почнеться національний страйк.

Дивитись відео 01:25 Поділитись "Народна інавгурація" Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3j4ip Марш у Мінську "Народна інавгурація" на 50-ий день протестів (27.09.2020)