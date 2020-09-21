На протестах у Білорусі затримали 600 людей - правозахисники

Силовики затримали 600 людей на несанкціонованих акціях протесту в Білорусі напередодні, повідомляє правозахисний центр "Вясна", станом на ранок понеділка, 12 жовтня.

Згідно з даними правозахисників, більшість людей затримали у Мінську. Також затримання були в низці інших міст - у Бресті, Вітебську, Могильові, Гродно, Молодечно, Жлобині, Кобрині і Бобруйську.

Крім того, серед затриманих правозахисники задокументували близько 40 журналістів і фотографів. Частину з них відпустили після перевірки документів, ще більше десяти людей вийшли з РУВС вночі.

Локальні сутички протестувальників із силовиками продовжувалися в різних місцях Мінська в неділю до пізнього вечора, передає інформагенція "Інтерфакс-Захід". Протестувальники перекривали дороги, намагалися будувати барикади. У деяких районах міста були чутні звуки, схожі на постріли, і вибухи світлошумових гранат.

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Протести в Білорусі

В Білорусі вже два місяці тривають акції протесту після виборів президента, які пройшли 9 серпня. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на цій посаді з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Білоруські силовики жорстко поводилися з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Олександра Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США.