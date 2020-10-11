Розгін акцій протесту у Мінську: понад 200 затриманих
У столиці Білорусі силовики застосували проти учасників чергової акції протесту світлошумові гранати, водомети, перцевий газ і кийки. Повідомляться, що розганяти людей спецпризначенцям допомагають невідомі в балаклавах.
Силовики у Мінську жорстко діють проти демонстрантів
У центрі Мінська у неділю, 11 жовтня, силовиками були застосовані світлошумові гранати проти учасників несанкціонованої акції протесту. Інформацію про застосування спецзасобів підтвердила офіційна представниця головного управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому Наталя Ганусевич, повідомляє агентство "Інтерфакс".
Раніше про використання світлошумових гранат проти протестувальників біля стели "Мінськ - місто-герой" повідомляли білоруські ЗМІ та очевидці подій. На численних відео з місця подій також видно, як світлошумові гранати розриваються у натовпі людей.
Окрім того, білоруська міліція використовує проти учасників акцій у Мінську водомети, зокрема в районі вулиці Немиги та на проспекті Переможців у центральній частині білоруської столиці, повідомляє "Інтерфакс".
У неділю білоруська опозиція оголосила про проведення з 14 години за місцевим часом традиційної вже акції протесту. Утім, ще до початку акції площу зі стелою "Мінськ - місто-герой", де мали збиратися протестувальники, огородили люди у військовій формі, а до центру міста почали стягувати автомобілі зі спецтехнікою. У мінському метрополітені було закрито щонайменше п'ять станцій у центрі міста, повідомлялося також про перебої у роботі мобільного інтернету. Згодом біля стели "Мінськ - місто-герой" силовики почали затримувати учасників акції та журналістів.
Дехто з протестувальників намагався чинити опір правоохоронцям, а ті у відповідь застосували перцевий газ та гумові кийки. Спецпризначенці і невідомі в балаклавах і спортивних костюмах почали бити демонстрантів, повідомляли очевидці. Внаслідок жорстких дій силовиків дехто з демонстрантів отримав ушкодження. За даними правозахисного центру "Вясна", наразі відомо про затримання понад 200 осіб, з них - понад 30 журналістів і фотографів. У міністерстві внутрішніх справ Білорусі факти затримання підтвердили.
Окрім Мінська акції протесту проходять також в інших білоруських містах, зокрема у Вітебську, Гродно, Бресті, Гомелі та в інших містах Білорусі.
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