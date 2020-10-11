 Розгін акцій протесту у Мінську: понад 200 затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2020

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Новини

Розгін акцій протесту у Мінську: понад 200 затриманих

У столиці Білорусі силовики застосували проти учасників чергової акції протесту світлошумові гранати, водомети, перцевий газ і кийки. Повідомляться, що розганяти людей спецпризначенцям допомагають невідомі в балаклавах.

Силовики у Мінську жорстко діють проти демонстрантів

Силовики у Мінську жорстко діють проти демонстрантів

У центрі Мінська у неділю, 11 жовтня, силовиками були застосовані світлошумові гранати проти учасників несанкціонованої акції протесту. Інформацію про застосування спецзасобів підтвердила офіційна представниця головного управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому Наталя Ганусевич, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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Раніше про використання світлошумових гранат проти протестувальників біля стели "Мінськ - місто-герой" повідомляли білоруські ЗМІ та очевидці подій. На численних відео з місця подій також видно, як світлошумові гранати розриваються у натовпі людей.

Окрім того, білоруська міліція використовує проти учасників акцій у Мінську водомети, зокрема в районі вулиці Немиги та на проспекті Переможців у центральній частині білоруської столиці, повідомляє "Інтерфакс".

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У неділю білоруська опозиція оголосила про проведення з 14 години за місцевим часом традиційної вже акції протесту. Утім, ще до початку акції площу зі стелою "Мінськ - місто-герой", де мали збиратися протестувальники, огородили люди у військовій формі, а до центру міста почали стягувати автомобілі зі спецтехнікою. У мінському метрополітені було закрито щонайменше п'ять станцій у центрі міста, повідомлялося також про перебої у роботі мобільного інтернету. Згодом біля стели "Мінськ - місто-герой" силовики почали затримувати учасників акції та журналістів.

Дехто з протестувальників намагався чинити опір правоохоронцям, а ті у відповідь застосували перцевий газ та гумові кийки. Спецпризначенці і невідомі в балаклавах і спортивних костюмах почали бити демонстрантів, повідомляли очевидці. Внаслідок жорстких дій силовиків дехто з демонстрантів отримав ушкодження. За даними правозахисного центру "Вясна", наразі відомо про затримання понад 200 осіб, з них - понад 30 журналістів і фотографів. У міністерстві внутрішніх справ Білорусі факти затримання підтвердили.

Окрім Мінська акції протесту проходять також в інших білоруських містах, зокрема у Вітебську, Гродно, Бресті, Гомелі та в інших містах Білорусі.

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Сльозогінний газ, постріл і затримання у Білорусі (20.09.2020)


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    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

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    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


 

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