Розгін акцій протесту у Мінську: понад 200 затриманих

У центрі Мінська у неділю, 11 жовтня, силовиками були застосовані світлошумові гранати проти учасників несанкціонованої акції протесту. Інформацію про застосування спецзасобів підтвердила офіційна представниця головного управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому Наталя Ганусевич, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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Раніше про використання світлошумових гранат проти протестувальників біля стели "Мінськ - місто-герой" повідомляли білоруські ЗМІ та очевидці подій. На численних відео з місця подій також видно, як світлошумові гранати розриваються у натовпі людей.

Окрім того, білоруська міліція використовує проти учасників акцій у Мінську водомети, зокрема в районі вулиці Немиги та на проспекті Переможців у центральній частині білоруської столиці, повідомляє "Інтерфакс".

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У неділю білоруська опозиція оголосила про проведення з 14 години за місцевим часом традиційної вже акції протесту. Утім, ще до початку акції площу зі стелою "Мінськ - місто-герой", де мали збиратися протестувальники, огородили люди у військовій формі, а до центру міста почали стягувати автомобілі зі спецтехнікою. У мінському метрополітені було закрито щонайменше п'ять станцій у центрі міста, повідомлялося також про перебої у роботі мобільного інтернету. Згодом біля стели "Мінськ - місто-герой" силовики почали затримувати учасників акції та журналістів.

Дехто з протестувальників намагався чинити опір правоохоронцям, а ті у відповідь застосували перцевий газ та гумові кийки. Спецпризначенці і невідомі в балаклавах і спортивних костюмах почали бити демонстрантів, повідомляли очевидці. Внаслідок жорстких дій силовиків дехто з демонстрантів отримав ушкодження. За даними правозахисного центру "Вясна", наразі відомо про затримання понад 200 осіб, з них - понад 30 журналістів і фотографів. У міністерстві внутрішніх справ Білорусі факти затримання підтвердили.

Окрім Мінська акції протесту проходять також в інших білоруських містах, зокрема у Вітебську, Гродно, Бресті, Гомелі та в інших містах Білорусі.

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