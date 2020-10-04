Протести в Білорусі: водомети, журналісти без акредитації та понад 160 затриманих

Масові протести в Білорусі тривають від дня виборів президента країни 9 серпня. У неділю, 4 жовтня, в столиці країни Мінську та інших містах відбулися акція на підтримку політв'язнів. Люди традиційно зібралися біля стели "Мінськ - місто-герой" та пройшлися широкими вулицями міста. Силовики почали затримувати демонстрантів іще до початку акції. Загалом правозахисники нарахували понад 160 затриманих за день. Влада Білорусі позбавила акредитації журналістів іноземних ЗМІ, також незалежні білоруські медіа були позбавлені акредитації.

DW стежила за подіями у Білорусі (час київський):

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Присутні на місці ЗМІ публікують відео та фото протестів, зроблені протягом дня, та повідомляють, про те, що багато мітингувальників розійшлися.

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Кількість затриманих у списку правозахисного центру "Вясна", який оприлюднений на його сайті, постійно зростає. На даний момент у ньому зазначені 165 прізвищ затриманих під час протестів у неділю в різних білоруських містах, більшість - у Мінську.

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Мінський метрополітен повідомив про відновлення повноцінної роботи всіх станцій метро. Раніше деякі з них залишалися зачиненими у зв'язку з протестами, які влада називає несанкціонованими.

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У Києві в неділю відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі. Її учасники з біло-червоно-білими прапорами пройшли від Майдану незалежності центром міста до будівлі посольства Білорусі. Вони закликали посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола подати у відставку. Крім того, учасники акції скандсували: "Живе Білорусь!", "Сашу в автозак" та інші гасла.

У Києві відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі

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Опозиція Білорусі включила до свого санкційного списку вже 700-800 людей. Про це в ефірі російського телеканалу "Дождь" повідомила прессекретарка колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської Анна Красуліна. "Це все ті, хто чинив насильство щодо мирних співгромадян, хто віддавав накази чинити насильство, вони всі муситимуть відповісти. До цього ж списку потрапляють ті, хто фальсифікував вибори", - сказала вона.

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Голова литовського МЗС Лінас Лінкявічюс розкритикував рішення влади Білорусі позбавити акредитації журналістів закордонних ЗМІ. За його словами, "подібні примітивні кроки не приховають їхніх злочинів проти білорусів, які вимагають свободи 57-й день поспіль".

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ЗМІ повідомляють про низку раніше затриманих журналістів, які були відпущені на свободу: Олександр Владико, Олег Поліщук, Ксенія Петрович, Ольга Комягіна та Катерина Гордеєва.

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Білоруський телекомунікаційний провайдер А1 повідомив, що пропускна здатність мобільного інтернету, яка була тимчасово знижена через несанкціоновану владою акцію протесту, повністю відновлена.

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Білоруська асоціація журналістів повідомляє про ще кількох затриманих журналістів у країні - у Бобруйську затримані Марина Мовчанова, Олеся Латинська, Денис Носов, Юрій Комісаров. За словами Мовчанової, їх залишать у СІЗО на ніч, а 5 жовтня відбудеться суд. Водночас у Мінську затримана членкиня Координаційної ради білоруської опозиції Ольга Шпарага. Тим часом у переліку затриманих 4 жовтня, що його веде правозахисний центр "Вясна", близько 90 прізвищ. Загалом, крім Мінська та Бобруйська, затримання зафіксовані в Бресті, Гродно, Вітебську, Могильові.

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За повідомленням tut.by, біля СІЗО на вулиці Окрестіна майже не залишилося людей. Вони рушили у бік станцій метро "Малинівка" та "Михалове". Події перед СІЗО з даху знімав на камеру представник силових органів, на паркані поблизу хтось із протестувальників залишив запис "Фашисти".

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Точна кількість учасників протестів у Мінську в неділю невідома. Інформагенції dpa та "Інтерфакс" повідомляють про понад 100 тисяч людей. Натомість Reuters та AFP кажуть про десятки тисяч протестувальників.

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Через доступні канали ЗМІ оприлюднюють фото і відео руху протестувальників різними вулицями та проспектами Мінська. Здебільшого кадри виглядають мирно. Мінський метрополітен тим часом відкрив кілька зачинених до цього станцій метро.

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До СІЗО на вулиці Окрестіна в Мінську підійшла колона протестувальників, які скандують "Випускай!". До цього СІЗО останніми тижнями привозили затриманих учасників акцій протесту. Волонтери, які допомагають затриманим, не підпускають протестувальників ближче ніж 500 метрів до будівлі та пояснюють, що своїми діями люди можуть зашкодити тим, хто перебуває в ізоляторах, повідомляє tut.by.

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У Берліні відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі. На акцію напроти Бранденбурзьких воріт з біло-червоно-білими прапорами та гаслами проти правителя Олександра Лукашенка вийшли близько 30 людей, повідомляє кореспондент DW.

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Правозахисний центр "Вясна" почав складати списки затриманих на акціях протесту в Мінську та інших містах 4 жовтня. На даний момент у переліку вказано вже понад 40 людей. Він постійно оновлюється.

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Акції протесту в неділю тривають не лише в Мінську, а й у низці інших білоруських міст. Вони супроводжуються затриманнями, зокрема, й журналістів. У Вітебську силовики відвезли у відділок кореспондентку tut.by Тетяну Матвеєву, а також фотокореспондента tut.by та газети "Народна воля" Олеся Пилецького. У Гродно затримали кореспондентку tut.by і "Народної волі" Ольгу Комягіну та фотокореспондента tut.by і "Народоної волі" Катерину Гордеєву. А в Мінську силовики затримали кореспондента onliner.by Олександра Владика.

Пізніше стало відомо, що Тетяну Матвеєву відпустили після перевірки документів.

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Протестувальники в Мінську вивели з ладу поліцейський водомет, повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на очевидців. За цими даними, люди обступили водомет, зняли з нього каністри з фарбувальною рідиною та вилили її на дорогу. Після цього водомет вийшов з ладу й облив позиції самих силовиків. Несправності виявилися також в іще одного водомета, який силовики застосовували проти протестувальників.

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Загалом біля стели "Мінськ - місто-герой" зібралося до 5 тисяч людей, повідомляє інформагенція "Інтерфакс" із посиланням на очевидців.

Влада застосовує водомети проти протестувальників у Мінську 4 жовтня

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Проти людей з біло-червоно-білими прапорами, які зібралися поблизу Палацу спорту в Мінську, почали застосовувати водомет, повідомляє Telegram-канал видання TUT.by. В міському управлінні МВС країни підтвердили застосування водомета.

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Спецпризначенці міліції затримали кілька людей в районі стели "Мінськ - місто-герой", повідомляє TUT.by.

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У Мінську перекриті на вхід та вихід низка станцій метро, а оператор комунікаційних послуг А1 попередив про зниження пропускної здатності мобільного інтернету в Мінську "згідно з розпорядженням уповноважених державних органів".

Дивитись відео 01:25 Поділитись "Народна інавгурація" Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3j4ip Марш у Мінську "Народна інавгурація" на 50-ий день протестів (27.09.2020)