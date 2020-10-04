Мінськ: протестна хода ще не розпочалась, але людей уже затримують

Співробітники правоохоронних органів Білорусі затримують в центрі Мінська прихильників опозиції, які збираються на традиційну недільну акцію протесту. Про затримання в білоруській столиці повідомила в неділю, 4 жовтня, інформагенція "Інтерфакс" з посиланням на очевидців.

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Як передає кореспондент "Інтерфаксу", основні точки збору протестувальників оточені. Співробітники правоохоронних органів в центрі Мінська готуються припинити традиційний недільний марш опозиції. Зокрема, площа Незалежності огороджена металевими конструкціями, по периметру чергують співробітники правоохоронних органів. На прилеглих вулицях стоїть спецтехніка, в тому числі водомети і автозаки.

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У центрі Мінська поблизу міської резиденції Олександра Лукашенка стоїть бронетехніка. Як передає кореспондент "Інтерфаксу", близько 10 БТР помічені в центрі Мінська. Вони в'їжджають на територію Палацу незалежності поряд з площею Державного прапора. Там же припарковано військову техніку й автомобілі, в причепах яких колючий дріт. Сама площа оточена подвійним кільцем міліції і військових.

На проспект Машерова в Мінську з'їхалися автобуси з силовиками, пише видання "Наша нива".

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Станції мінського метро "Купаловська", "Молодіжна", "Немиті", "Жовтнева", "Площа Леніна", "Площа Перемоги", "Площа Якуба Коласа" і "Фрунзе" закриті на вхід і вихід, повідомив Telegram-канал метрополітену.

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У МВС Білорусі повідомили, що білоруська міліція працює в посиленому режимі. У відомстві також застерегли, що додатково може бути задіяна спецтехніка міліції і внутрішніх військ МВС.

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Нагадаємо, в Білорусі вже майже два місяці не вщухають масштабні акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем оголошено Олександра Лукашенка, що обіймає посаду глави держави з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.

Білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримуючи сотні мітингарів.

2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК.