Упав з ліжка: слідчі пояснили причину смерті затриманого у Мінську

Слідчий комітет (СК) Білорусі пояснив причини травмування чоловіка, затриманого 29 вересня на акції протесту в Мінську і доставленого в ізолятор тимчасового тримання ГУВС Мінміськвиконкому (розташований у 1-му провулку Окрестіна). За даними слідчих, тілесні ушкодження затриманий дістав, впавши з другого ярусу ліжка.

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"Під час перевірки встановлено, що чоловік був затриманий за адміністративне правопорушення (дрібне хуліганство) і утримувався в ІТТ ГУВС Мінміськвиконкому. Також розслідуванням попередньо встановлено, що він упав з другого ярусу ліжка і таким чином отримав тілесні ушкодження. Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза, вилучена необхідна медична документація, опитуються очевидці", - ідеться у повідомленні СК Білорусі у його Telegram-каналы ввечері у суботу, 3 жовтня. У СК також додаои, що затримання чоловіка не було пов'язано з участюу протестах.

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29 вересня 41-річного Дениса К. доставили в лікарню швидкої допомоги в Мінську з тяжкими травмами. За даними tut.by, серед іншого, у нього були зафіксовані відкрита середня черепно-мозкова травма, переломи правої скроневої кістки з переходом на основу черепа, ребер праворуч, стернального кінця правої ключиці, осколковий перелом крила клубової кістки праворуч, забій легенів і серця. 3 жовтня чоловік помер в лікарні.

У зв'язку зі смертю Дениса К. Координаційна рада (КР) білоруської опозиції закликала негайно припинити насильство правоохоронців проти мирних жителів. Крім цього, члени КР зажадали проведення відкритого й чесного розслідування обставин смерті Кузнєцова.

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Нагадаємо, 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК.

В Білорусі вже майже два місяці тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем було оголошено Олександра Лукашенка, що обіймає посаду глави держави з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.

Білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримуючи сотні мітингарів.