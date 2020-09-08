Генсекретарка Ради Європи закликає владу Білорусі "припинити репресії"

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич у вівторок, 8 вересня, закликала владу Білорусі припинити переслідування опозиції і почати діалог з громадянським суспільством.

"Повідомлення про переслідування членів Координаційної ради викликають надзвичайну стурбованість так само, як і нові арешти представників громадянського суспільства та учасників маніфестацій", - йдеться в заяві генсекретарки РЄ.

Пейчинович-Бурич назвала "абсолютно неприйнятними масові залякування громадян урядовими агентами".

Читайте також: Лінкявічус: Бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики

"Продовження такої незаконної практики загрожує подальшим загостренням і без того складної ситуації з непередбачуваними наслідками. Існує небезпека перетворення Білорусі у державу беззаконня і політичних переслідувань", - наголосила генсекретарка РЄ, передає агенція "Інтерфакс".

"Від імені Ради Європи закликаю керівництво Білорусі припинити репресії. Немає іншого шляху, окрім як розпочати відкритий і справедливий діалог з громадянським суспільством з метою підготовки та негайного проведення необхідних реформ. Рада Європи готова надати відповідну допомогу", - йдеться в заяві.

Тихановська закликала ПАРЄ натиснути на Лукашенка

Між тим суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Світлана Тихановська під час виступу в ПАРЄ заявила, що після фальсифікації результатів президентських виборів він не є легітимним президентом Білорусі.

"Він більше не представляє Білорусь. Сили і країни, який укладають угоди з Лукашенком, роблять це на свій страх і ризик", - зазначила вона.

Читайте також: Тихановська просить ООН про спостережну місію у Білорусі

Тихановська також закликала світову спільноту чинити тиск на владу в Мінську, в тому числі на президента Олександра Лукашенка. "Нам необхідний міжнародний тиск на цей режим, на цю одну людину, яка чіпляється за владу. Нам потрібні санкціі щодо осіб, які видають і виконують злочинні накази, що порушують міжнародні норми і права людини", - заявила вона.

Нагадаємо, у Білорусі вже майже місяць тривають масові протести і страйки, що почалися після оголошення підсумків голосування 9 серпня. За даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів на виборах. Протестувальники з цими результатами не згодні. Світлана Тихановська через кілька днів після голосування була змушена залишити Білорусь і перебуває в Литві.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Вимога протестувальників - відставка Лукашенка Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Припинити свавілля силовиків Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Антимайдан" Лукашенка У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Наказ" провести нові вибори Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Протести не лише у Мінську Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших. Автор: Максим Сидоржевський

