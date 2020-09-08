 Генсекретарка Ради Європи закликає владу Білорусі ″припинити репресії″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Генсекретарка Ради Європи закликає владу Білорусі "припинити репресії"

У Раді Європи наголошують, що існує небезпека перетворення Білорусі у "державу беззаконня і політичних переслідувань".

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич у вівторок, 8 вересня, закликала владу Білорусі припинити переслідування опозиції і почати діалог з громадянським суспільством.

"Повідомлення про переслідування членів Координаційної ради викликають надзвичайну стурбованість так само, як і нові арешти представників громадянського суспільства та учасників маніфестацій", - йдеться в заяві генсекретарки РЄ.

Пейчинович-Бурич назвала "абсолютно неприйнятними масові залякування громадян урядовими агентами".

Читайте також: Лінкявічус: Бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики

"Продовження такої незаконної практики загрожує подальшим загостренням і без того складної ситуації з непередбачуваними наслідками. Існує небезпека перетворення Білорусі у державу беззаконня і політичних переслідувань", - наголосила генсекретарка РЄ, передає агенція "Інтерфакс".

"Від імені Ради Європи закликаю керівництво Білорусі припинити репресії. Немає іншого шляху, окрім як розпочати відкритий і справедливий діалог з громадянським суспільством з метою підготовки та негайного проведення необхідних реформ. Рада Європи готова надати відповідну допомогу", - йдеться в заяві.

Тихановська закликала  ПАРЄ натиснути на Лукашенка

Між тим суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Світлана Тихановська під час виступу в ПАРЄ заявила, що після фальсифікації результатів президентських виборів він не є легітимним президентом Білорусі. 

 "Він більше не представляє Білорусь. Сили і країни, який укладають угоди з Лукашенком, роблять це на свій страх і ризик", - зазначила вона.

Читайте також: Тихановська просить ООН про спостережну місію у Білорусі

Тихановська також закликала світову спільноту чинити тиск на владу в Мінську, в тому числі на президента Олександра Лукашенка. "Нам необхідний міжнародний тиск на цей режим, на цю одну людину, яка чіпляється за владу. Нам потрібні санкціі щодо осіб, які видають і виконують злочинні накази, що порушують міжнародні норми і права людини", - заявила вона.

Нагадаємо, у Білорусі вже майже місяць тривають масові протести і страйки, що почалися після оголошення підсумків голосування 9 серпня. За даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів на виборах. Протестувальники з цими результатами не згодні. Світлана Тихановська через кілька днів після голосування була змушена залишити Білорусь і перебуває в Литві.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі

    Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Вимога протестувальників - відставка Лукашенка

    Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Припинити свавілля силовиків

    Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Антимайдан" Лукашенка

    У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


Дивитись відео 01:06

Десятки тисяч вимагають відставки Лукашенка, армія готова протидіяти (23.08.2020)

Також за темою

Weißrussland Zapad-2017 Militärmanöver

Росія введе війська в Білорусь для участі у маневрах 08.09.2020

Підрозділи збройних сил РФ, а також Сербії візьмуть участь у антитерористичних тактичних навчаннях "Слов'янське братство - 2020" на території Білорусі.

Belarus, Minsk I Maria Kolesnikova

Де перебуває білоруська опозиціонерка Марія Колесникова - досі невідомо 08.09.2020

Місцезнаходження білоруської опозиціонерки Марії Колесникової, яка зникла у неділю в центрі Мінська, досі невідоме. Відсутня також інформація про те, хто і на яких підставах її утримує.

Weißrussland I Maria Kolesnikova

ДПСУ: Колесникова до України не прибувала 08.09.2020

Українська Державна прикордонна служба повідомляє, що процедури для в'їзду в Україну проходять двоє білоруських опозиціонерів. Марія Колесникова до пунктів пропуску України не прибувала.

Реклама

Докладно

Де перебуває білоруська опозиціонерка Марія Колесникова, досі невідомо

Викрадення Колесникової - Лукашенко без гальм

Похитив последнего из оставшихся в стране лидеров мирного протеста, Лукашенко объявил войну, где все средства хороши.  

Газогон Північний потік-2 прокладають дном Балтійського моря

Якщо "Північний потік-2" зупинять: які будуть наслідки?

Чого побоюється Меркель? Чого позбудеться ФРН? Хто ще постраждає, окрім "Газпрому", якщо зупинять "Північний потік-2"?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  