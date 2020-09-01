Тихановська просить ООН про спостережну місію у Білорусі

Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала Організацію Об'єднаних Націй (ООН) якомога швидше направити міжнародну групу спостерігачів до Білорусі, аби зафіксувати те, що відбувається в країні. Про це вона заявила у п'ятницю, 4 вересня, під час скликаної за ініціативи Естонії неформальної віртуальної наради Ради Безпеки ООН щодо ситуації у Білорусі.

"Ми закликаємо ООН негайно направити міжнародну моніторингову місію до Білорусі, щоб задокументувати ситуацію на місці подій", - сказала Тихановська під час свого виступу за допомогою відеозв'язку, цитує агентство новин AFP.

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Тихановська каже, що "білоруси прокинулися"

За словами опозиціонерки, щоденні виступи сотень тисяч людей у Білорусі, навіть попри жорстокість поліції, та страйки на найбільших підприємствах країни вказують на те, що білоруси "прокинулися". "Точку неповернення пройдено", - запевнила Тихановська.

Саме тому, каже вона, зараз необхідне втручання ООН. "Тепер ми, народ Білорусі, потребуємо допомоги ООН, щоб зупинити кричуще порушення прав людини і цинічну неповагу до права на людську гідність у центрі Європи", - додала опозиціонерка.

Санкції проти влади Білорусі

Тихановська також заявила про необхідність провести спеціальне засідання Ради з прав людини ООН, яке було б присвячене ситуації в країні, та засудити надмірне застосування сили білоруськими правоохоронцями щодо протестувальників. Також вона закликала міжнародне співтовариство запровадити санкції проти осіб, відповідальних за порушення під час президентських виборів у Білорусі, а також за насильство проти демонстрантів.

Чинний президент країни Олександр Лукашенко, за її словами, вже не є представником Білорусі. При цьому Тихановська додала, що білоруський народ готовий до діалогу "з усіма країнами, які поважають територіальну цілісність і суверенітет Білорусі".

"Прогрес" у відносинах Білорусі і Росії

Напередодні Мінськ відвідав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін. Після його зустрічі з білоруським колегою Романом Головченком Лукашенко заявив, що обидві країни значно просунулися у вирішенні "болючих питань".

Мішустін своєю чергою розповів, що прогресу вдалося досягнути в питанні майбутнього союзної із РФ держави, а також щодо оплати за постачання російських енергоносіїв.