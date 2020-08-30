Протести в Білорусі: у марші в Мінську взяли участь понад 100 тисяч осіб

Третю неділю поспіль після президентських виборів у Білорусі відбуваються широкомасштабні акції протесту. Люди виходять на демонстрації не лише в Мінську, але й у багатьох інших містах, зокрема Гомелі, Бресті, Могильові. Протестувальники не визнають офіційні результати виборів, за якими ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка, котрий править Білоруссю вже 26 років. У Мінську на "Марші миру та незалежності" силовики із самого початку ходи почали затримувати демонстрантів.

DW стежила за подіями у Білорусі в неділю, 30 серпня (час київський):

++19:35++ (онлайн-трансляцію завершено)

"Подарунки" до дня народження Олександра Лукашенка, які протестувальники принесли до Палацу незалежності, завантажили на самоскид та вивезли, повідомляє tut.by. Серед них були гарбузи, труна, похоронні вінки та величезний тарган (під час передвиборчої кампанії прихильники опозиції використовували гасло "Стоп тарган", називаючи тарганом Лукашенка - Ред.).

++19:17++

Акція протесту біля Палацу незалежності у Мінську завершилася. Білоруське видання "Наша ніва" написало, що на вулиці Мінська 30 серпня, у день народження Олександра Лукашенка, вийшли "сотні тисяч демонстрантів". "Інтерфакс" повідомляє про те, що за різними даними, в акції протесту в столиці Білорусі взяли участь понад 100 тисяч осіб. Видання tut.by зазначило, що цієї неділі до резиденції Лукашенка у Палаці незалежності прийшли більше людей, ніж тиждень тому.

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++18:59++

Після того, як минулої неділі Лукашенко після прильоту до своєї резиденції показав себе з автоматом Калашникова, цього разу Лукашенко не з'явився на публіці. Утім, його прессекретарка на запитання про те, де перебуває президент Білорусі, надіслала російській інформагенції РІА "Новости" його фотографію на тлі Палацу незалежності, також з автоматом у руці. Щоправда, оглядачі засумнівалися, чи є світлина актуальною, адже у Мінську падав дощ.

++18:46++

Багатотисячна колона демонстрантів, пройшовши вулицями Бреста, підійшла до площі Леніна. Співробітники силових структур через гучномовець попереджали людей про відповідальність за участь у "несанкціонованому" масовому заході, проте демонстранти не розходяться. Правоохоронці та мітингарі стоять навпроти одне одного на відстані 30 метрів.

++18:38++

Протестувальники у Мінську почали розходитися від Палацу незалежності, повідомляє кореспондент DW.

За інформацією порталу naviny.by, люди йдуть від Палацу незалежності проспектом Перемоги вбік центру Мінська. Дощ на площі Незалежності тривав понад годину, утім, десятки тисяч демонстрантів залишалися перед резиденцією Олександра Лукашенка. Після того, як демонстранти почали розходитися, від Палацу незалежності поїхали бронетранспортери.

++18:15++

У Гродні протестувальники прийшли до будівлі психоневрологічного диспансеру. Там вони скандували "Заберіть Сашу" та запустили в небо чорні кульки з портретом Лукашенка, повідомляє tut.by.

ОМОН під час акції протесту в Мінську 30 серпня

У центр Мінська перекинули бронетехніку

++17:55++

У Мінську до Палацу незалежності, резиденції президента Білорусі, стягують бронетехніку. Про це повідомляють очевидці.

Офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова підтвердила введення в місто бронетехніки. "У Мінськ введені БТР-80. Це бойова машина, яка використовується для посилення заходів безпеки особового складу на несанкціонованих масових заходах", - заявила вона агентству "Інтерфакс-Захід". При цьому вона відмовилася сказати, скільки одиниць бронетехніки введено в місто.

Раніше tut.by оприлюднив кадри з БТР на вулицях Мінська.

++17:45++

У Мінську почався сильний дощ. Як повідомляє видання tut.by, більшість протестувальників залишається на площі Незалежності. "Ми не з цукру, не розтанемо", "Сашо, не плач", - цитують журналісти присутніх.

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На акції протесту в Мінську вийшли від десятків тисяч до понад 100 тисяч людей

Десятки тисяч учасників акцій протесту в Мінську

++17:32++

За різними даними, у Мінську на акції протесту вийшли від десятків тисяч людей до понад 100 тисяч демонстрантів. Лише на площі Незалежності, перед резиденцією президента Білорусі, зібралися кілька десятків тисяч людей.

++17:27++

У Гомелі на марш миру прийшли не менше 10 тисяч людей. Колона пройшла від універмагу "Гомель" вулицею Радянською до площі Леніна, а згодом проспектом Леніна та проспектом Перемоги дійшла до площі Повстання. Усі площі в центрі міста влада зайняла виставками та ярмарками, повідомляє білоруська інформагенція БелаПАН.

Дивитись відео 01:09 Поділитись У Мінську почалися сутички з ОМОНом (30.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3hm5u У Мінську почалися сутички з ОМОНом (30.08.2020)

++17:03++

До Палацу незалежності в Мінську прийшла Марія Колесникова та інші представники Координаційної ради опозиції. Колесникова попросила силовиків пропустити її для переговорів, але її не пропустили, повідомляє місцеве видання tut.by.

"Ми, білоруси, маємо право гуляти у неділю своїм містом, ми не розуміємо, чому нам перекрили дорогу, хочемо запитати, чому не можемо гуляти містом", - зазначила Колесникова. У підсумку до неї так ніхто і не вийшов, після чого вона повернулася до протестувальників.

++16:42++

Протестувальники наблизилися до Палацу незалежності, повідомляє кореспондент DW. Люди скандують "Сашо, виходь, будемо вітати" та "Ми беззбройні, прийшли на день народження" (30 серпня - день народження Олександра Лукашенка, - Ред.). Резиденцію президента Білорусі охороняє військова техніка, водомети та озброєні співробітники силових структур.

Протестувальники "вітають" Олександра Лукашенка з днем народження

++16:30++

За перші години "Маршу миру та незалежності" в Мінську силовики затримали вже 125 протестувальників. "Станом на 16:00 у Мінську затримані 125 громадян, щодо них почали адміністративний процес за участь у несанкціонованих масових заходах", - заявила речниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова. "Задіяна спеціальна техніка та спецзасоби", - додала вона.