Протести в Білорусі: у центрі Мінська зібрались понад 100 тисяч людей

Білоруси висловлюють протест офіційним результатам президентських виборів, що відбулись 9 серпня. Центральна виборча комісія оголосила їх переможцем чинного президента Олександра Лукашенка. У різних містах країни тривають демонстрації та страйки. DW стежить за подіями у неділю, 23 серпня (час київський):

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Силовики у Мінську попереджають про застосування спецзасобів. За допомогою гучномовців, встановлених на адмінбудівлях поряд з музеєм Великої Вітчизняної війни, куди прямує колона демонстрантів, міліція повідомляє, що акція незаконна. "Ви порушуєте громадський порядок. Не примушуйте застосовувати фізичну силу та спецзасоби, прохання розійтись", - наводить слова силовиків агенція "Інтерфакс".

За даними Tut.by колону протестувальників та силовиків розділяють 30 метрів.

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Військові оточили музей Великої вітчизняної війни в центрі Мінська, куди прямує колона демонстрантів. Як повідомляє "Інтерфакс", навколо музею виставлені металеві огорожі, за якими ланцюгом стоять кілька сотень військових. Усі в бронежилетах, у касках та з автоматами Калашникова.

Між тим головна колона прихильників опозиції дійшла до готелю "Планета", розташованого навпроти музею.

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Член Координаційної ради з транзиту влади Павло Латушко повідомив, що в Слідчий комітет передано близько 700 справ про перевищення службових повноважень з боку силовиків, передає видання Tut.by. Раніше президент Білорусії Олександр Лукашенко нагородив близько 300 силовиків "за бездоганну службу".

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про наявність у Білорусії сил, які намагаються спровокувати перехід ситуації на український сценарій і кровопролиття.

"... є ті, хто бажає мирний перебіг, в якому зараз проходить розвиток подій в Білорусі, зробити насильницьким, спровокувати кров, все перевести на український сценарій", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс".

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У Мінську на акцію протесту зібрались понад 100 тисяч людей, повідомляють місцеві ЗМІ. Мітингувальники зайняли майдан Незалежності та прилеглі вулиці, передає агенція "Інтерфакс". Низку вулиць перекрито міліцією.

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Як повідомляє видання Tut.by, поблизу площі Незалежності у Мніську розташовані загони силовиків і спецтехніки. Цю інформацію підтверджує також "Інтерфакс". За даними кореспондента агенції, кілька десятків військовослужбовців в повній екіпіровці вишикувалися біля стели на площі Перемоги, ще кілька підрозділів чергують біля музею Великої Вітчизняної війни недалеко від готелю "Планета". Військовими броневиками перекриті під'їзди до проспекту Незалежності з боку залізничного вокзалу.

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На площі Незалежності у Мінську з колонок звучать оголошення від влади про те, що захід не санкціонований. Втім, люди продовжують збиратися.

У Мінську 23 серпня проходить несанкціонована владою акція

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За даними Telegram-каналу Nexta, масові акції протесту відбуваються у Мінську, а також в Бресті, Гомелі, Жодіно, Бобруйську, Пружанах, Світлогорську та інших містах.

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