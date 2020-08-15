Лукашенко каже про прогрес у "болючих" питаннях з Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна та Росія значно просунулися у вирішенні "болючих питань". Про це він сказав після зустрічі глави білоруського уряду Романа Головченка з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним у четвер, 3 вересня, у Мінську.

"Я дуже вдячний вам за останні тижні і, може, навіть місяць-півтора, коли в нас відбуваються інтенсивні переговори між урядами", - запевнив Лукашенко, цитує агентство новин "Інтерфакс".

За словами Лукашенка, поліпшення відносин з Росією пов'язане, зокрема, з протестами проти результатів президентських виборів у країні. "Це для нас урок", - пояснив президент Білорусі. При цьому він додав, що цей урок має змусити Мінськ і Москву "зробити відповідні висновки" і домовитися щодо багатьох питань, стосовно яких раніше домовитися не вдавалося.

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Мішустін каже про прогрес щодо Союзної держави

Своєю чергою російський прем'єр-міністр заявив про те, що на переговорах вдалося досягти прогресу щодо майбутнього Союзної держави. "У нас за багатьма питаннями прогрес, зокрема й щодо питання майбутнього Союзної держави, яка буде заснована на абсолютно незалежній позиції наших держав, але із відповідними заходами економічного характеру, про які ми домовлялися", - стверджує Мішустін.

Також він заявив, що Москва і Мінськ досягли "усіх домовленостей" щодо оплати за постачання російських енергоносіїв до Білорусі. При цьому він не став розкривати суті домовленостей. Напередодні Лукашенко говорив, що глави урядів двох країн обговорять у Мінську рефінансування білоруського боргу перед РФ розміром у один мільярд доларів США.

Глави урядів говорили про нафту і атомну енергію

За підсумком зустрічі міністр енергетики Росії Олександр Новак, який також входив до складу делегації РФ, заявив, що прем'єр-міністри домовилися обговорили можливість перекидання нафтових потоків у російські порти. Білоруське державне інформаційне агентство "БелТА" повідомило, що російські нафтові компанії вступили у переговори з "Белнефтехимом" щодо умов постачання нафти в 2021 році.

Ще однією темою, за словами Новака, було постачання електроенергії, яка вироблятиметься на новій білоруській атомній електростанції. 1 вересня уряди країн Балтії повідомили, що відмовляться від купівлі електроенергії з Білорусі після запуску БелАЕС.

Зміна керівництва КДБ та арешт опозиціонерів

На тлі переговорів Мішустіна з білоруським колегою білоруські ЗМІ повідомили про те, що державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков і керівник Комітету державної безпеки (КДБ) країни Валерій Вакульчик були відправлені у відставку. Останній став новим державним секретарем Радбезу, а КДБ очолив Іван Тертель, який раніше посідав посаду очільника Комітету державного контролю.

Також стало відомо про нові переслідування опонентів Лукашенка у Білорусі. Так, колишній ведучий білоруського державного телебачення Денис Дудинський заарештований на 10 діб за участь у "несанкціонованому заході". Членів президії Координаційної ради білоруської опозиції Сергія Дилевського і Ольгу Ковалькову цього дня засудили на ще 15 діб адміністративного арешту. Вони мали б бути звільненими після 10 днів адміністративного арешту, які їм присудили 25 серпня. Проти ще однієї членкині президії Кординаційної ради Лілії Власової було відкрито справу за ухилення від сплати податків. Відповідна стаття кримінального кодексу Білорусі передбачає покарання строком до семи років позбавлення волі.