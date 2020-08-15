 Лукашенко каже про прогрес у ″болючих″ питаннях з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Лукашенко каже про прогрес у "болючих" питаннях з Росією

За підсумками візиту глави уряду РФ до Білорусі Олександр Лукашенко заявив про просування у вирішенні "болючих" питань: боргів, енергетики та Союзної держави.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко (справа) під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним

Президент Білорусі Олександр Лукашенко (справа) під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна та Росія значно просунулися у вирішенні "болючих питань". Про це він сказав після зустрічі глави білоруського уряду Романа Головченка з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним у четвер, 3 вересня, у Мінську.

"Я дуже вдячний вам за останні тижні і, може, навіть місяць-півтора, коли в нас відбуваються інтенсивні переговори між урядами", - запевнив Лукашенко, цитує агентство новин "Інтерфакс".

За словами Лукашенка, поліпшення відносин з Росією пов'язане, зокрема, з протестами проти результатів президентських виборів у країні. "Це для нас урок", - пояснив президент Білорусі. При цьому він додав, що цей урок має змусити Мінськ і Москву "зробити відповідні висновки" і домовитися щодо багатьох питань, стосовно яких раніше домовитися не вдавалося.

Читайте також: Путін висловив готовність допомогти з "вирішенням проблем" у Білорусі

Мішустін каже про прогрес щодо Союзної держави

Своєю чергою російський прем'єр-міністр заявив про те, що на переговорах вдалося досягти прогресу щодо майбутнього Союзної держави. "У нас за багатьма питаннями прогрес, зокрема й щодо питання майбутнього Союзної держави, яка буде заснована на абсолютно незалежній позиції наших держав, але із відповідними заходами економічного характеру, про які ми домовлялися", - стверджує Мішустін.

Також він заявив, що Москва і Мінськ досягли "усіх домовленостей" щодо оплати за постачання російських енергоносіїв до Білорусі. При цьому він не став розкривати суті домовленостей. Напередодні Лукашенко говорив, що глави урядів двох країн обговорять у Мінську рефінансування білоруського боргу перед РФ розміром у один мільярд доларів США.

Глави урядів говорили про нафту і атомну енергію

За підсумком зустрічі міністр енергетики Росії Олександр Новак, який також входив до складу делегації РФ, заявив, що прем'єр-міністри домовилися обговорили можливість перекидання нафтових потоків у російські порти. Білоруське державне інформаційне агентство "БелТА" повідомило, що російські нафтові компанії вступили у переговори з "Белнефтехимом" щодо умов постачання нафти в 2021 році.

Ще однією темою, за словами Новака, було постачання електроенергії, яка вироблятиметься на новій білоруській атомній електростанції. 1 вересня уряди країн Балтії повідомили, що відмовляться від купівлі електроенергії з Білорусі після запуску БелАЕС.

Зміна керівництва КДБ та арешт опозиціонерів

На тлі переговорів Мішустіна з білоруським колегою білоруські ЗМІ повідомили про те, що державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков і керівник Комітету державної безпеки (КДБ) країни Валерій Вакульчик були відправлені у відставку. Останній став новим державним секретарем Радбезу, а КДБ очолив Іван Тертель, який раніше посідав посаду очільника Комітету державного контролю.

Також стало відомо про нові переслідування опонентів Лукашенка у Білорусі. Так, колишній ведучий білоруського державного телебачення Денис Дудинський заарештований на 10 діб за участь у "несанкціонованому заході". Членів президії Координаційної ради білоруської опозиції Сергія Дилевського і Ольгу Ковалькову цього дня засудили на ще 15 діб адміністративного арешту. Вони мали б бути звільненими після 10 днів адміністративного арешту, які їм присудили 25 серпня. Проти ще однієї членкині президії Кординаційної ради Лілії Власової було відкрито справу за ухилення від сплати податків. Відповідна стаття кримінального кодексу Білорусі передбачає покарання строком до семи років позбавлення волі.

Дивитись відео 04:55

М'які санкції проти Лукашенка: Європа боїться російського вторгнення? (20.08.2020)

Також за темою

Belarus Minsk Lukaschenko und Putin (R)

Лукашенко обговорив з Путіним протести у Білорусі 15.08.2020

Олександр Лукашенко заявив, що протести у Білорусі загрожують майбутньому Союзної держави з Росією. Після цієї заяви він поговорив телефоном з Володимиром Путіним.

Minsk Vorstellung des Koordinationsrates für friedlichen Machtübergang

Передача влади чи нові вибори: чого вимагає опозиція в Білорусі 19.08.2020

На 19 серпня заплановане перше засідання створеної кандидаткою у президенти Білорусі Світланою Тихановською ради з транзиту влади. Напередодні Олександр Лукашенко звинуватив раду у спробі захопити владу.

Russland - Alexander Lukaschenko und Vladimir Putin

На кого орієнтується опозиція в Білорусі - на Захід чи Росію? 20.08.2020

Протестувальники в Мінську не розмахують прапорами Євросоюзу, як це було під час Євромайдану в Києві 2014 року. І без президента Олександра Лукашенка Білорусь лишається проросійською країною.

Реклама

Докладно

Отрута Новачок

Що відомо про "Новачок", яким отруїли Навального і Скрипалів

Уряд ФРН заявив про отруєння Навального отрутою групи "Новачок". Основні факти про цю речовину - у матеріалі DW.  

Baustelle der Pipeline Nord Stream 2 (DW/V. Esipov)

"Північному потоку" труба через отруєння Навального? (відео)

Хімічна атака проти Навального може коштувати Кремлю майже добудованого газогону "Північний потік-2".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  