Путін висловив готовність допомогти з "вирішенням проблем" у Білорусі
Володимир Путін та Олександр Лукашенко вдруге за вихідні поспілкувались щодо ситуації у Білорусі. У Кремлі висловили готовність допомогти у "вирішенні проблем".
Олександр Лукашенко (л) та Володимир Путін під час зустрічі у Москві у лютому 2016 року
Президенти Росії та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко у неділю, 16 серпня, знову провели телефонні переговори, присвячені протестам проти результатів білоруських президентських виборів.
"Продовжено обговорення ситуації, що склалася у Білорусі після президентських виборів", - зазначається у повідомленні пресслужби Кремля, поширеному у неділю, 16 серпня. При цьому у Кремлі наголошують, що на Мінськ здійснюється "тиск ззовні".
Ця розмова стала вже другою між Путіним і Лукашенком за останні два дні. Напередодні вони також обговорювали події у Білорусі та висловили впевненість, що незабаром усі проблеми "будуть врегульовані".
У повідомленні Кремля зазначається, що російська сторона висловила готовність надати необхідне сприяння "у вирішенні проблем, що виникли, на основі принципів Договору про створення Союзної держави, а також - у випадку необхідності - за лінією Організації Договору про колективну безпеку".
Білоруська сторона також повідомила про те, що у разі загострення ситуації щодо "зовнішніх загроз" сторони будуть реагувати спільно "у відповідності до положень, передбачених Договором про колективну безпеку". Відповідне повідомлення опубліковане на сайті білоруського державного інформаційного агентства "БелТА".
Лукашенко доручив не допустити протести у Білорусі
Напередодні Лукашенко наказав силовикам країни не допустити проведення у Білорусі подальших акцій протесту. На додачу він повідомив, що доручив перекинути бригаду десантників з Вітебська до Гродно.
У неділю в Мінську розпочались акції як на підтримку чинної влади, так і марш свободи, організований протестувальниками, незадоволеними результатами виборів президента Білорусі. При цьому ЗМІ повідомляють, що на проурядову демонстрацію примусово звезли працівників бюджетних установ з усієї країни.
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Як минув тиждень протестів у Білорусі
Громадська непокора
Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Опір режиму
Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Головна суперниця Лукашенка
Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Відчай протестувальників
Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Аби нікого не вбили
Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Жіночий протест
Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Майже сім тисяч затриманих
Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Знущання в ізоляторах
Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Солідарність за кордоном
У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Акції в Україні
У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.