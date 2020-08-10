Путін висловив готовність допомогти з "вирішенням проблем" у Білорусі

Президенти Росії та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко у неділю, 16 серпня, знову провели телефонні переговори, присвячені протестам проти результатів білоруських президентських виборів.

"Продовжено обговорення ситуації, що склалася у Білорусі після президентських виборів", - зазначається у повідомленні пресслужби Кремля, поширеному у неділю, 16 серпня. При цьому у Кремлі наголошують, що на Мінськ здійснюється "тиск ззовні".

Ця розмова стала вже другою між Путіним і Лукашенком за останні два дні. Напередодні вони також обговорювали події у Білорусі та висловили впевненість, що незабаром усі проблеми "будуть врегульовані".

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Путін готовий допомогти вирішити "проблеми"

У повідомленні Кремля зазначається, що російська сторона висловила готовність надати необхідне сприяння "у вирішенні проблем, що виникли, на основі принципів Договору про створення Союзної держави, а також - у випадку необхідності - за лінією Організації Договору про колективну безпеку".

Білоруська сторона також повідомила про те, що у разі загострення ситуації щодо "зовнішніх загроз" сторони будуть реагувати спільно "у відповідності до положень, передбачених Договором про колективну безпеку". Відповідне повідомлення опубліковане на сайті білоруського державного інформаційного агентства "БелТА".

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Лукашенко доручив не допустити протести у Білорусі

Напередодні Лукашенко наказав силовикам країни не допустити проведення у Білорусі подальших акцій протесту. На додачу він повідомив, що доручив перекинути бригаду десантників з Вітебська до Гродно.

У неділю в Мінську розпочались акції як на підтримку чинної влади, так і марш свободи, організований протестувальниками, незадоволеними результатами виборів президента Білорусі. При цьому ЗМІ повідомляють, що на проурядову демонстрацію примусово звезли працівників бюджетних установ з усієї країни.

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