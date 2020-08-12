Лукашенко обговорив з Путіним протести у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Про це повідомляє державне інформаційне агентство Білорусі "БелТА" у суботу, 15 серпня.

Зазначається, що Лукашенко та Путін обговорили ситуацію, "яка складається всередині та довкола Республіки Білорусь".

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"Загроза" для Союзної держави з Росією

Цього ж ранку Лукашенко під час наради у Мінську заявив, що протести, які відбуваються у країні, можуть становити загрозу для майбутнього Союзної держави з Російською Федерацією. "Фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі. Треба зв'язатися з Путіним, президентом Росії, аби я міг з ним переговорити зараз. Тому що це вже загроза не лише Білорусі", - цитує "БелТА" президента країни.

У своїй заяві лідер Білорусі заявив, що протести в країні розвиваються за "методичками кольорових революцій". А до цього, на його думку, також додалися елементи зовнішнього втручання. "Ми бачимо що відбувається. Нас заколисувати не треба мирними акціями і демонстраціями", - додав Лукашенко.

Напередодні він вже заявляв, що проти Білорусі розпочалася "агресія" за участі іноземних громадян, серед яких глава країни назвав і українців. Тоді він заявив, що організаторами акцій протесту є люди з-за кордону, а "в перших рядах йдуть люди з кримінальним минулим".

Білорусь передала бійців "Вагнера" Росії

У п'ятницю, 14 серпня, у Генеральній прокуратурі РФ повідомили, що 32 російських громадянина, яких пов'язували із приватною військовою компанією "Вагнер" і затримали у Білорусі наприкінці липня, повернули до Росії. Інформаційне агентство "Інтерфакс" повідомило, що передача відбулася без жодних попередніх умов "в рамках жесту доброї волі".

В українському МЗС висловили з цього приводу обурення, нагадавши, що Київ раніше попросив Мінськ видати 28 бійців "Вагнера" та надав докази їхньої причетності до терористичної діяльності на українській території. У відомстві також обурились заявами білоруського керівництва щодо участі громадян України в дестабілізації ситуації в Білорусі.

Раніше Лукашенко обіцяв президенту України Володимиру Зеленському співпрацю щодо видачі бійців "Вагнера" Україні. Білоруські правоохоронці стверджували, що найманці, які воювали, зокрема, і на Донбасі, прибули у країну для "дестабілізації обстановки" перед президентськими виборами.

Також ввечері 14 серпня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністри закордонних справ Євросоюзу погодили запровадження персональних санкцій проти чиновників, відповідальних за фальсифікацію виборів та насильство проти учасників акцій протесту у Білорусі.

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