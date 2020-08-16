Бюджетників змушують до участі у мітингу за владу в Мінську - ЗМІ
Білоруські ЗМІ повідомляють, що працівників бюджетних організацій з різних регіонів Білорусі змушують взяти участь у мітингу на підтримку державного курсу в Мінську.
Так готувались силовики до проведення мітингів у Мінську 11 серпня
У запланованій на неділю, 16 серпня, у Мінську акції на підтримку влади змушують брати участь працівників бюджетних організацій з усієї країни. Про це повідомляє білоруський інформаційний портал tut.by.
"У декого виходить відмовитися з тих чи інших причин, а у декого - ні, бо погрожують звільненням", - пише видання. Також, за його даними, ті, кого змушують до участі у мітингу, побоюються, що під час нього відбудуться провокації.
Також портал опублікував відео колони автобусів, які начебто їдуть у Мінськ на мітниг на підтримку президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Два мітинги у Мінську
Про проведення масової акції солідарності поблизу Будинку уряду опівдні неділі, 16 серпня, повідомила громадська організація "Белая Русь". Відповідний допис було розміщено на сторінці організації у Facebook напередодні.
"Завтра відбудеться мітинг солідарності. Суто мирний. На ньому зберуться сили, які підтримують державний курс", - йдеться у повідомленні. Його автори зазначають, що виступають проти "розділення країни" на два табори, а їх підтримує уся "конструктивна Білорусь".
Своєю чергою, протестувальники, які не згодні з результататми виборів, анонсували на неділю проведення маршу свободи у Мінську. Він має розпочатися о 14:00, і організатори акції планують, що він стане "найбільшим в історії Білорусі".
Лукашенко доручив не допустити протести у Білорусі
Напередодні Лукашенко наказав силовикам країни не допустити проведення у Білорусі подальших акцій протесту. На додачу він повідомив, що доручив перекинути бригаду десантників з Вітебська до Гродно.
Також 15 серпня білоруський президент провів розмову з главою РФ Володимиром Путіним, після якої завив, що Росія допоможе "за першого ж запиту". Він також додав, що не збирається вести діалог за участю зарубіжних посередників для врегулювання ситуації в країні.
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Протести в Білорусі: як ОМОН Лукашенка бив людей (14.08.2020)
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Громадська непокора
Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Опір режиму
Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Головна суперниця Лукашенка
Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Відчай протестувальників
Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Аби нікого не вбили
Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Жіночий протест
Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Майже сім тисяч затриманих
Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Знущання в ізоляторах
Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Солідарність за кордоном
У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Акції в Україні
У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.