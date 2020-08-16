Бюджетників змушують до участі у мітингу за владу в Мінську - ЗМІ

У запланованій на неділю, 16 серпня, у Мінську акції на підтримку влади змушують брати участь працівників бюджетних організацій з усієї країни. Про це повідомляє білоруський інформаційний портал tut.by.

"У декого виходить відмовитися з тих чи інших причин, а у декого - ні, бо погрожують звільненням", - пише видання. Також, за його даними, ті, кого змушують до участі у мітингу, побоюються, що під час нього відбудуться провокації.

Також портал опублікував відео колони автобусів, які начебто їдуть у Мінськ на мітниг на підтримку президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Два мітинги у Мінську

Про проведення масової акції солідарності поблизу Будинку уряду опівдні неділі, 16 серпня, повідомила громадська організація "Белая Русь". Відповідний допис було розміщено на сторінці організації у Facebook напередодні.

"Завтра відбудеться мітинг солідарності. Суто мирний. На ньому зберуться сили, які підтримують державний курс", - йдеться у повідомленні. Його автори зазначають, що виступають проти "розділення країни" на два табори, а їх підтримує уся "конструктивна Білорусь".

Своєю чергою, протестувальники, які не згодні з результататми виборів, анонсували на неділю проведення маршу свободи у Мінську. Він має розпочатися о 14:00, і організатори акції планують, що він стане "найбільшим в історії Білорусі".

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Лукашенко доручив не допустити протести у Білорусі

Напередодні Лукашенко наказав силовикам країни не допустити проведення у Білорусі подальших акцій протесту. На додачу він повідомив, що доручив перекинути бригаду десантників з Вітебська до Гродно.

Також 15 серпня білоруський президент провів розмову з главою РФ Володимиром Путіним, після якої завив, що Росія допоможе "за першого ж запиту". Він також додав, що не збирається вести діалог за участю зарубіжних посередників для врегулювання ситуації в країні.

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