Лукашенко доручив силовикам не допустити в Білорусі акції протесту
Крім того, президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників з Вітебська до Гродно.
Протестні акції в Білорусі тривають майже тиждень
Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив міністерствам оборони та внутрішніх справ, комітету держбезпеки і генеральному прокурору здійснити оцінку ситуації в країні та не допустити акцій протесту.
"Цікава з'явилася інформація сьогодні про те, що вони хочуть збудувати "ланцуг" від Вільнюса до Києва. Тобто ланцюг небайдужих. Мало на проспекті в Мінську небайдужих з квіточками і в ланцюгах ... Уже хочуть виставити від Вільнюса до Києва і зібрати туди понад 300 тисяч людей", - сказав Лукашенко, якого ввечері у суботу, 15 серпня, цитує білоруська державна агенція "БелТА".
При цьому Лукашенко наголосив, що доручив "міністерству оборони, МВС і КДБ, а також генеральному прокурору здійснити оцінку, категорично не допустити подібних дій".
Лукашенко перекидає десантників до Гродно
Крім того, Лукашенко повідомив, що доручив бригаду десантників з Вітебська до Гродно. Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід" з посиланням на телеканал "Білорусь 1" в суботу. Агенція зазначає, що у Білорусі сили спеціальних операцій включають в себе 38-у окрему гвардійську десантно-штурмову бригаду (Брест), 103-у окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду (Вітебськ), 5-ту окрему бригаду спеціального призначення (Мар'їна Гірка).
Як повідомлялось, напередодні Лукашенко провів розмову з російським президентом Володимиром Путіним, після якої завив, що Росія допоможе "за першого ж запиту". Крім того, він заявив, що не збирається вести діалог за участю зарубіжних посередників для врегулювання ситуації в країні.
Нагадаємо, у Білорусі вже майже тиждень відбуваються акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президент Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Громадська непокора
Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Опір режиму
Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Головна суперниця Лукашенка
Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Відчай протестувальників
Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Аби нікого не вбили
Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Жіночий протест
Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Майже сім тисяч затриманих
Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Знущання в ізоляторах
Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Солідарність за кордоном
У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Акції в Україні
У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.