Лукашенко доручив силовикам не допустити в Білорусі акції протесту

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив міністерствам оборони та внутрішніх справ, комітету держбезпеки і генеральному прокурору здійснити оцінку ситуації в країні та не допустити акцій протесту.

"Цікава з'явилася інформація сьогодні про те, що вони хочуть збудувати "ланцуг" від Вільнюса до Києва. Тобто ланцюг небайдужих. Мало на проспекті в Мінську небайдужих з квіточками і в ланцюгах ... Уже хочуть виставити від Вільнюса до Києва і зібрати туди понад 300 тисяч людей", - сказав Лукашенко, якого ввечері у суботу, 15 серпня, цитує білоруська державна агенція "БелТА".

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При цьому Лукашенко наголосив, що доручив "міністерству оборони, МВС і КДБ, а також генеральному прокурору здійснити оцінку, категорично не допустити подібних дій".

Лукашенко перекидає десантників до Гродно

Крім того, Лукашенко повідомив, що доручив бригаду десантників з Вітебська до Гродно. Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід" з посиланням на телеканал "Білорусь 1" в суботу. Агенція зазначає, що у Білорусі сили спеціальних операцій включають в себе 38-у окрему гвардійську десантно-штурмову бригаду (Брест), 103-у окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду (Вітебськ), 5-ту окрему бригаду спеціального призначення (Мар'їна Гірка).

Як повідомлялось, напередодні Лукашенко провів розмову з російським президентом Володимиром Путіним, після якої завив, що Росія допоможе "за першого ж запиту". Крім того, він заявив, що не збирається вести діалог за участю зарубіжних посередників для врегулювання ситуації в країні.

Нагадаємо, у Білорусі вже майже тиждень відбуваються акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президент Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.