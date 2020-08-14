 Тихановська записала нове звернення і закликала мерів до протестів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Тихановська записала нове звернення і закликала мерів до протестів

Світлана Тихановська звернулася до білорусів з відеозверненням, закликавши мерів міст Білорусі організувати нові мирні зібрання.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська

Кандидатка від об'єднаної опозиції на президентських виборах в Білорусі Світлана Тихановська в п'ятницю, 14 серпня, виступила з черговим відеозверненням. Запис розміщено на каналі "Країна для життя" у YouTube.

"Я прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань в кожному місті", - заявила Тихановська.

"Ми завжди говорили про те, що захищати наш вибір треба тільки законними ненасильницькими способами, а мирний вихід громадян на вулицю влада перетворила в криваву бійню. Ситуація - критична", - попередила опозиціонерка.

Читайте також: У Білорусі масово випускають затриманих під час протестів

Вона висловила впевненість, що "там, де комісії підрахували голоси чесно, її підтримка склала від 60 до 70 відсотків". "А у Новій Боровій - 90 відсотків", - вважає вона.

Тихановська подякувала тим, хто вийшов на страйк

Опозиціонерка подякувала співробітникам силових відомств, які "відмовилися виконувати злочинні накази проти своїх громадян", а також працівникам низки підприємств, які оголосили страйк.

"Дякую працівникам Білоруського металургійного заводу, електротехнічного заводу, Мінського автомобільного заводу, IT-компаніям з Парку високих технологій та іншим колективам, які приєдналися. Давайте разом захистимо наш вибір", - сказала вона.

Два різних відеозвернення і виїзд з Білорусі

За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), на виборах президента 9 серпня чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко набрав 80,08 відсотка голосів, а Тихановська, його основна суперниця, - 10,09 відсотка.

Опозиційна кандидатка 10 серпня подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Однак вже через два дні після виборів вона залишила Білорусь і виїхала до Литви.

Незабаром після цього в інтернеті були опубліковані два її відеозвернення, в яких вона поводилась дуже по-різному. В одному Тихановська говорила емоційно і заявила, що рішення виїхати з країни ухвалила самостійно. В іншому, зачитуючи текст з аркуша і не дивлячись в камеру, Тихановська закликала білорусів не виходити на акції протесту.

Офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) висловив думку, що друге відеозвернення Тихановську "очевидно змусили" записати. Про те, що на кандидатку чинився тиск, заявив в інтерв'ю DW і міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Читайте також: Глави МЗС держав ЄС обговорять можливі санкції щодо Білорусі

Дивитись відео 02:52

Таємниця двох звернень Світлани Тихановської після виборів у Білорусі (11.08.2020)

Також за темою

Minsk Protest Wahlbetrug Frauen

Протести в Білорусі: їхнє жіноче обличчя 14.08.2020

У Білорусі після президентських виборів не вщухають акції протесту. У ланцюги солідарності по всій країні стають тисячі жінок. У статті DW про те, яких змін прагнуть білоруски та що для цього роблять.

Weißrussland Minsk | Alexander Lukaschenko im Gespräch mit der Presse nach Stimmabgabe

Вибори в Білорусі: Олександру Лукашенку загрожують нові санкції ЄС? (відео) 11.08.2020

Олександр Лукашенко зберіг владу, але втратив країну, пишуть німецькі ЗМІ. У Білорусі не вщухають протести після президентських виборів, які влада жорстоко розганяє. У Євросоюзі заговорили про нові санкції.

Belarus | Minsk Polizei Proteste Massenverhaftungen

Протести в Білорусі: помер ще один учасник масових акцій 13.08.2020

Смерть 25-річного учасника протестів підтвердили у Слідчому комітеті Білорусі. Мати померлого припускає, що його могли сильно побити під час затримання.

Реклама

Докладно

Жінки в Білорусі протестують нарівні з чоловіками

Протести в Білорусі: їхнє жіноче обличчя

У Білорусі не вщухають акції протесту. У ланцюги солідарності по всій країні стають тисячі жінок.  

Baustelle der Pipeline Nord Stream 2 (DW/V. Esipov)

У ЄС підписали ноту протесту на захист "Північного потоку-2"

Протест Держдепу США проти втручання Вашингтона у хід будівництва газогону не підписали тільки три країни ЄС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  