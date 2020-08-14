Тихановська записала нове звернення і закликала мерів до протестів

Кандидатка від об'єднаної опозиції на президентських виборах в Білорусі Світлана Тихановська в п'ятницю, 14 серпня, виступила з черговим відеозверненням. Запис розміщено на каналі "Країна для життя" у YouTube.

"Я прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань в кожному місті", - заявила Тихановська.

"Ми завжди говорили про те, що захищати наш вибір треба тільки законними ненасильницькими способами, а мирний вихід громадян на вулицю влада перетворила в криваву бійню. Ситуація - критична", - попередила опозиціонерка.

Читайте також: У Білорусі масово випускають затриманих під час протестів

Вона висловила впевненість, що "там, де комісії підрахували голоси чесно, її підтримка склала від 60 до 70 відсотків". "А у Новій Боровій - 90 відсотків", - вважає вона.

Тихановська подякувала тим, хто вийшов на страйк

Опозиціонерка подякувала співробітникам силових відомств, які "відмовилися виконувати злочинні накази проти своїх громадян", а також працівникам низки підприємств, які оголосили страйк.

"Дякую працівникам Білоруського металургійного заводу, електротехнічного заводу, Мінського автомобільного заводу, IT-компаніям з Парку високих технологій та іншим колективам, які приєдналися. Давайте разом захистимо наш вибір", - сказала вона.

Два різних відеозвернення і виїзд з Білорусі

За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), на виборах президента 9 серпня чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко набрав 80,08 відсотка голосів, а Тихановська, його основна суперниця, - 10,09 відсотка.

Опозиційна кандидатка 10 серпня подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Однак вже через два дні після виборів вона залишила Білорусь і виїхала до Литви.

Незабаром після цього в інтернеті були опубліковані два її відеозвернення, в яких вона поводилась дуже по-різному. В одному Тихановська говорила емоційно і заявила, що рішення виїхати з країни ухвалила самостійно. В іншому, зачитуючи текст з аркуша і не дивлячись в камеру, Тихановська закликала білорусів не виходити на акції протесту.

Офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) висловив думку, що друге відеозвернення Тихановську "очевидно змусили" записати. Про те, що на кандидатку чинився тиск, заявив в інтерв'ю DW і міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Читайте також: Глави МЗС держав ЄС обговорять можливі санкції щодо Білорусі