Лукашенко невдовзі зустрінеться з Путіним у Москві

Президент Білорусі Олександр Лукашенко найближчим часом приїде до Москви, щоб зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це у неділю, 30 серпня, повідомила пресслужба білоруського президента.

"Глави держав домовилися про особисту зустріч найближчим часом. Вона, зокрема, відбудеться під час візиту Олександра Лукашенка до Москви", - йдеться в повідомленні пресслужби, поширеному після телефонної розмови двох політиків, яка відбулася цього ж дня.

У Лукашенка зазначили, що під час розмови "глави держав обговорили найактуальніші на сьогодні питання, зокрема двостороннє співробітництво, а також ситуацію всередині Білорусі.

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Водночас пресслужба Кремля також анонсувала приїзд Лукашенка до Москви та повідомила, що Путін і Лукашенко підтвердили націленість на розширення співпраці двох країн.

"Підтверджено обопільний настрій на подальше зміцнення російсько-білоруського союзництва і розширення взаємовигідного співробітництва в усіх напрямках. Домовлено в найближчі тижні провести зустріч в Москві", - повідомили у Кремлі.

Тим часом у Білорусі тривають протести, які почалися після президентських виборів, переможцем яких оголосили Лукашенка. Багато з білоруських протестувальників, яких затримували під час демонстрацій, згодом розповідали про безпрецедентну жорстокість білоруських силовиків. Також міністерство закордонних справ Білорусі масово позбавляє акредитації журналістів з Росії і Білорусі, які працюють на міжнародні ЗМІ.

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