 Лукашенко невдовзі зустрінеться з Путіним у Москві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Лукашенко невдовзі зустрінеться з Путіним у Москві

Олександр Лукашенко найближчим часом приїде до Москви, щоб зустрітися з Володимиром Путіним. Тим часом у Білорусі продовжуються протести.

Олександр Лукашенко зустрінеться з Володимиром Путіним у Москві на тлі протестів у Білорусі

Олександр Лукашенко зустрінеться з Володимиром Путіним у Москві на тлі протестів у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко найближчим часом приїде до Москви, щоб зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це у неділю, 30 серпня, повідомила пресслужба білоруського президента.

"Глави держав домовилися про особисту зустріч найближчим часом. Вона, зокрема, відбудеться під час візиту Олександра Лукашенка до Москви", - йдеться в повідомленні пресслужби, поширеному після телефонної розмови двох політиків, яка відбулася цього ж дня.

У Лукашенка зазначили, що під час розмови "глави держав обговорили найактуальніші на сьогодні питання, зокрема двостороннє співробітництво, а також ситуацію всередині Білорусі.

Читайте також: Путін заявив про створення резерву силовиків для допомоги Лукашенку

Водночас пресслужба Кремля також анонсувала приїзд Лукашенка до Москви та повідомила, що Путін і Лукашенко підтвердили націленість на розширення співпраці двох країн.

"Підтверджено обопільний настрій на подальше зміцнення російсько-білоруського союзництва і розширення взаємовигідного співробітництва в усіх напрямках. Домовлено в найближчі тижні провести зустріч в Москві", - повідомили у Кремлі.

Тим часом у Білорусі тривають протести, які почалися після президентських виборів, переможцем яких оголосили Лукашенка. Багато з білоруських протестувальників, яких затримували під час демонстрацій, згодом розповідали про безпрецедентну жорстокість білоруських силовиків. Також міністерство закордонних справ Білорусі масово позбавляє акредитації журналістів з Росії і Білорусі, які працюють на міжнародні ЗМІ. 

  • За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

  • Спецтехніка напоготові

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спецтехніка напоготові

    З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

  • Оточення

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Оточення

    До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

  • Для придушення протестів готували війська

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Для придушення протестів готували війська

    Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

  • Жінка - драйвер протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Жінка - драйвер протесту

    На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    До стели не наближатися!

    Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


Дивитись відео 01:06

Десятки тисяч вимагають відставки Лукашенка, армія готова протидіяти (23.08.2020)

Також за темою

Frankreich | Treffen Citizens' Convention on Climate | Präsident Macron

Макрон застеріг Путіна від втручання в Білорусі 29.08.2020

Еммануель Макрон застеріг Володимира Путіна від російського військового втручання в Білорусі. За його словами, Париж не хоче бачити повторення того, що сталося в Україні шість років тому.

Minsk Lukaschenko Auftritt vor Fabrikarbeitern

Олександр Лукашенко звинуватив США в організації протестів у Білорусі 21.08.2020

Олександр Лукашенко звинуватив США в організації та плануванні антиурядових протестів у Білорусі. Водночас він назвав мітинги "своєю проблемою", яку він "має вирішити".

Weissrussland Minsk | Massenproteste | Belarus Protest Opposition

Утримати Білорусь будь-якою ціною. Чи введе Росія війська? 18.08.2020

Кремль запевнив Олександра Лукашенка, що "в разі необхідності" Росія готова надати допомогу Білорусі. Володимир Путін готовий відправити війська? DW зібрала думки експертів.

Реклама

Докладно

Артем Ситник

"Рішення КСУ щодо Ситника - "вибух" давно закладеної бомби"

Експерт з конституційного права розповів у інтерв'ю DW про наслідки рішення КСУ щодо Ситника.  

Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Зеленський підписав закон про підвищення мінімалки

Президент України підписав закон про підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 тисяч гривень.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  