Макрон застеріг Путіна від втручання в Білорусі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що застеріг президента РФ Володимира Путіна, що будь-яке російське військове втручання в Білорусі було б небажаним. Він також зазначив, що Париж не хоче бачити повторення того, що сталося в Україні шість років тому. Про це Макрон заявив на пресконференції у п'ятницю, 28 серпня, передає інформагентство Reuters.

"Як я мав можливість сказати Володимиру Путіну, я вважаю, що будь-яке зовнішнє втручання в Білорусі, починаючи з втручання російських сил, чи то військових, чи то сил внутрішньої безпеки, очевидно, було б втручанням, яке б вийшло за білоруські національні рамки", - сказав Макрон. Він додав, що вважає, що "таке втручання було б небажаним".

Макрон також заявив, що потрібно продовжувати переконувати президента Білорусі Олександра Лукашенка в необхідності посередництва для залагодження кризи в країні.

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Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня тривають масові протести після виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава країни Олександр Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року.

Багато з білоруських протестувальників, яких затримували під час демонстрацій, згодом розповідали про безпрецедентну жорстокість білоруських силовиків.

У свою чергу, у Кремлі повідомили про формування резерву співробітників правоохоронних органів РФ на прохання Лукашенка. Однак РФ поки утримується від його використання, сказав Путін.

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