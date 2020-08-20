 Макрон застеріг Путіна від втручання в Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2020

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Новини

Макрон застеріг Путіна від втручання в Білорусі

Еммануель Макрон застеріг Володимира Путіна від російського військового втручання в Білорусі. За його словами, Париж не хоче бачити повторення того, що сталося в Україні шість років тому.

Еммануель Макрон застеріг Володимира Путіна від військового втручання РФ в Білорусь

Еммануель Макрон застеріг Володимира Путіна від втручання РФ в ситуацію в Білорусі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що застеріг президента РФ Володимира Путіна, що будь-яке російське військове втручання в Білорусі було б небажаним. Він також зазначив, що Париж не хоче бачити повторення того, що сталося в Україні шість років тому. Про це Макрон заявив на пресконференції у п'ятницю, 28 серпня, передає інформагентство Reuters.

"Як я мав можливість сказати Володимиру Путіну, я вважаю, що будь-яке зовнішнє втручання в Білорусі, починаючи з втручання російських сил, чи то військових, чи то сил внутрішньої безпеки, очевидно, було б втручанням, яке б вийшло за білоруські національні рамки", - сказав Макрон. Він додав, що вважає, що "таке втручання було б небажаним".

Макрон також заявив, що потрібно продовжувати переконувати президента Білорусі Олександра Лукашенка в необхідності посередництва для залагодження кризи в країні.
Читайте також: Білорусь: як протестують проти результатів виборів у райцентрі

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня тривають масові протести після виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава країни Олександр Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року.

Багато з білоруських протестувальників, яких затримували під час демонстрацій, згодом розповідали про безпрецедентну жорстокість білоруських силовиків.

У свою чергу, у Кремлі повідомили про формування резерву співробітників правоохоронних органів РФ на прохання Лукашенка. Однак РФ поки утримується від його використання, сказав Путін.

Читайте також: Яка сила може скинути Лукашенка? Інтерв'ю з білоруським ексдипломатом 

Дивитись відео 02:47

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  • За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

  • Спецтехніка напоготові

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спецтехніка напоготові

    З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

  • Оточення

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Оточення

    До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

  • Для придушення протестів готували війська

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Для придушення протестів готували війська

    Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

  • Жінка - драйвер протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Жінка - драйвер протесту

    На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    До стели не наближатися!

    Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


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