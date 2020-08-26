 Штаб Світлани Тихановської оприлюднив плани щодо перехідного уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2020

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Штаб Світлани Тихановської оприлюднив плани щодо перехідного уряду

Екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська має намір сформувати в Білорусі тимчасовий уряд на основі чинного, а також відновити конституцію 1994 року.

Світлана Тихановська

Світлана Тихановська (архівне фото)

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська має намір сформувати в країні тимчасовий уряд на основі чинного, а також відновити дію конституції 1994 року. Про це в неділю, 30 серпня, повідомило агентство "Інтерфакс" з посиланням на штаб опозиціонерки.

"Після того, як влада перейде народу, який переможе, буде сформовано перехідний уряд (на основі чинного зараз), буде відновлена конституція 1994 року, після чого будуть створені умови для проведення чесних і прозорих виборів, котрі й будуть проведені", - сказали в штабі Тихановської.

Також у ньому повідомили, що Тихановська готова до переговорів з владою країни, але за умови звільнення затриманих учасників протестів. "Умовою початку таких переговорів є звільнення політв'язнів і всіх затриманих за політичними мотивами (...) У цьому діалозі з владою, про який говорить Світлана, буде обговорюватися процедура мирної передачі влади", - відзначив співрозмовник агентства.

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Про те, що Тихановська хоче почати діалог з владою Білорусі, заявив у неділю, 30 серпня, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, підбиваючи підсумки свого суботнього візиту до Литви, де зараз перебуває екскандидатка у президенти Білорусі Тихановська. В інтерв'ю порталу YLE він відзначив, що Фінляндія сподівається на швидке просування діалогу, а можливим посередником у ньому могла би стати ОБСЄ.

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий обіймає цю посаду з 1994 року. Згідно з офіційними результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за Світлану Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями, проте згодом силові структури перейшли до більш точкового переслідування протестувальників.

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