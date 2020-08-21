Берлін застеріг Мінськ від продовження репресій проти журналістів

"Коли журналістів свавільно та без жодної правової підстави затримують, а також перешкоджають їхній роботі, позбавляючи дозволу на роботу, це є цілковито неприйнятним", - зазначив міністр, додавши, що офіційний Мінськ брав на себе міжнародні зобов'язання створювати умови для незалежного висвітлення подій журналістами.
"Наше посольство опікується журналістами німецьких ЗМІ, яких це торкнулося, і вже вночі втрутилося на високому рівні, аби запобігти арештам. Ми підкреслено залишаємо за собою право вживати подальших заходів", - наголосив Гайко Маас. Ці напади на свободу преси він назвав "ще одним загрозливим кроком до посилення репресій, замість того, щоб вести з населенням діалог".
Глава німецького МЗС назвав правильною підготовку санкцій проти білоруських посадовців, відповідальних за фальсифікацію виборів 9 серпня та за насильство проти протестувальників. "Так само важливим залишається вступити у широкий, інклюзивний діалог, як цього вимагають люди в Білорусі. Мінську слід негайно пристати на нинішню пропозицію голови ОБСЄ у підтримці цього (діалогу. - Ред.)", - закликав Маас.
Як відомо, 29 серпня стало відомо про позбавленя акредитації трьох журналістів німецького суспільно-правового телеканалу ARD. У суботу в Мінську затримали кореспондента DW Павлюка Биковського, який висвітлював жіночий марш протесту. Щоправда, його через 15-20 хвилин відпустили. А ввечері 27 серпня в Мінську затримали кореспондентку DW Олександру Богуславську та протримали близько шести годин у Жовтневому РУВС столиці Білорусі.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
За два тижні після виборів протестувальників побільшало
23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спецтехніка напоготові
З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Оточення
До середини дня центр Мінська був уже перекритий.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Для придушення протестів готували війська
Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Жінка - драйвер протесту
На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих
Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
До стели не наближатися!
Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спроба переконати силу словом
Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Не допускати провокацій
Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Опозиція хоче повернути стару конституцію
Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Наймасовіша акція протесту
За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом
Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Саня, тебе звільнено!"
Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Шлях свободи"
Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".
Автор: Євген Жуков
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