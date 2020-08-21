 Берлін застеріг Мінськ від продовження репресій проти журналістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Берлін застеріг Мінськ від продовження репресій проти журналістів

Свавільне та безпідставне затримання журналістів є цілковито неприйнятним, заявив глава МСЗ Німеччини Гайко Маас і додав, що Берлін залишає за собою право вживати подальших заходів.

Міністр закордоних справ Німечини Гайко Маас

Міністр закордоних справ Німечини Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німечини Гайко Маас (Heiko Maas) назвав перешкоджання білоруськими силовиками роботі журналістів у країні неприйнятним. Про це йдеться у його заяві, опублікованій у суботу, 29 серпня, на сайті МЗС ФРН.

"Коли журналістів свавільно та без жодної правової підстави затримують, а також перешкоджають їхній роботі, позбавляючи дозволу на роботу, це є цілковито неприйнятним", - зазначив міністр, додавши, що офіційний Мінськ брав на себе міжнародні зобов'язання створювати умови для незалежного висвітлення подій журналістами.

Читайте також: Влада Білорусі позбавляє акредитації журналістів, які працюють на західні ЗМІ

"Наше посольство опікується журналістами німецьких ЗМІ, яких це торкнулося, і вже вночі втрутилося на високому рівні, аби запобігти арештам. Ми підкреслено залишаємо за собою право вживати подальших заходів", - наголосив Гайко Маас. Ці напади на свободу преси він назвав "ще одним загрозливим кроком до посилення репресій, замість того, щоб вести з населенням діалог".

Глава німецького МЗС назвав правильною підготовку санкцій проти білоруських посадовців, відповідальних за фальсифікацію виборів 9 серпня та за насильство проти протестувальників. "Так само важливим залишається вступити у широкий, інклюзивний діалог, як цього вимагають люди в Білорусі. Мінську слід негайно пристати на нинішню пропозицію голови ОБСЄ у підтримці цього (діалогу. - Ред.)", - закликав Маас.

Читайте також: Боррель: Країни ЄС досягли згоди щодо санкцій проти Білорусі

Як відомо, 29 серпня стало відомо про позбавленя акредитації трьох журналістів німецького суспільно-правового телеканалу ARD. У суботу в Мінську затримали кореспондента DW Павлюка Биковського, який висвітлював жіночий марш протесту. Щоправда, його через 15-20 хвилин відпустили. А ввечері 27 серпня в Мінську затримали кореспондентку DW Олександру Богуславську та протримали близько шести годин у Жовтневому РУВС столиці Білорусі.

  • За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

  • Спецтехніка напоготові

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спецтехніка напоготові

    З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

  • Оточення

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Оточення

    До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

  • Для придушення протестів готували війська

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Для придушення протестів готували війська

    Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

  • Жінка - драйвер протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Жінка - драйвер протесту

    На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    До стели не наближатися!

    Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


Дивитись відео 01:06

Анґела Меркель: Лукашенко відхилив усі спроби телефонної розмови (19.08.2020)

Також за темою

Russland: Außenminister Maas in Moskau

Гайко Маас порівняв протести в Білорусі з "Празькою весною" 21.08.2020

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас порівняв протести в Білорусі з "Празькою весною" 52 роки тому. Він сказав, що "єдиний вихід з кризи у Білорусі - це діалог з громадянським суспільством".

Weißrussland Minsk | Proteste gegen Wahlergebnis

Труднощі перекладу: чому в Німеччині "перейменували" Білорусь 28.08.2020

Окрім інших епохальних подій, цей рік увійде в історію ще й тому, що у німецьких ЗМІ Білорусь почали називати по-іншому.

Russland: Außenminister Maas in Moskau

Глава МЗС ФРН розповів, проти кого спрямують санкції щодо Білорусі 16.08.2020

У міністерстві закордонних справ Німеччини пояснили, що санкції щодо Білорусі будуть спрямовані не проти населення, а проти певних осіб, причетних до маніпуляцій з виборами і насильства над протестувальниками.

Реклама

Докладно

Артем Ситник

"Рішення КСУ щодо Ситника - "вибух" давно закладеної бомби"

Експерт з конституційного права розповів у інтерв'ю DW про наслідки рішення КСУ щодо Ситника.  

Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Зеленський підписав закон про підвищення мінімалки

Президент України підписав закон про підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 тисяч гривень.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  