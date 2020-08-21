Берлін застеріг Мінськ від продовження репресій проти журналістів

Міністр закордонних справ Німечини Гайко Маас (Heiko Maas) назвав перешкоджання білоруськими силовиками роботі журналістів у країні неприйнятним. Про це йдеться у його заяві, опублікованій у суботу, 29 серпня, на сайті МЗС ФРН.

"Коли журналістів свавільно та без жодної правової підстави затримують, а також перешкоджають їхній роботі, позбавляючи дозволу на роботу, це є цілковито неприйнятним", - зазначив міністр, додавши, що офіційний Мінськ брав на себе міжнародні зобов'язання створювати умови для незалежного висвітлення подій журналістами.

Читайте також: Влада Білорусі позбавляє акредитації журналістів, які працюють на західні ЗМІ

"Наше посольство опікується журналістами німецьких ЗМІ, яких це торкнулося, і вже вночі втрутилося на високому рівні, аби запобігти арештам. Ми підкреслено залишаємо за собою право вживати подальших заходів", - наголосив Гайко Маас. Ці напади на свободу преси він назвав "ще одним загрозливим кроком до посилення репресій, замість того, щоб вести з населенням діалог".

Глава німецького МЗС назвав правильною підготовку санкцій проти білоруських посадовців, відповідальних за фальсифікацію виборів 9 серпня та за насильство проти протестувальників. "Так само важливим залишається вступити у широкий, інклюзивний діалог, як цього вимагають люди в Білорусі. Мінську слід негайно пристати на нинішню пропозицію голови ОБСЄ у підтримці цього (діалогу. - Ред.)", - закликав Маас.

Читайте також: Боррель: Країни ЄС досягли згоди щодо санкцій проти Білорусі

Як відомо, 29 серпня стало відомо про позбавленя акредитації трьох журналістів німецького суспільно-правового телеканалу ARD. У суботу в Мінську затримали кореспондента DW Павлюка Биковського, який висвітлював жіночий марш протесту. Щоправда, його через 15-20 хвилин відпустили. А ввечері 27 серпня в Мінську затримали кореспондентку DW Олександру Богуславську та протримали близько шести годин у Жовтневому РУВС столиці Білорусі.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом За два тижні після виборів протестувальників побільшало 23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Спецтехніка напоготові З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Оточення До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Для придушення протестів готували війська Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Жінка - драйвер протесту На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом До стели не наближатися! Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Спроба переконати силу словом Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Не допускати провокацій Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Опозиція хоче повернути стару конституцію Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Наймасовіша акція протесту За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом "Саня, тебе звільнено!" Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом "Шлях свободи" Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи". Автор: Євген Жуков

