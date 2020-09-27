Білорусь анулювала акредитацію журналістів іноземних ЗМІ

У Білорусі скасовано чиність акредитації усіх журналістів іноземих ЗМІ. Дія виданих раніше акредитацій офіційно припиняється 2 жовтня, зазначається у відповідному розпорядженні. У МЗС Білорусі пояснили цей крок переакредитацією журналістів іноземних ЗМІ за новими правилами та заявили про "суверенне право на захист інформаційного суверенітету".

Влада Білорусі всіляко намагається перешкодити незалежному висвітленню того, що відбувається в країні, вважає головна редакторка медіакомпанії Deutsche Welle (DW) Мануела Каспер-Клерідж (Manuela Kasper-Claridge). Так вона прокоментувала в п'ятницю, 2 жовтня, рішення міністерства закордонних справ Білорусі провести переакредитацію журналістів іноземних засобів масової інформації за новими правилами.

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"Це абсурдна пропозиція, що акредитація у кожного журналіста, що працює в іноземній медіаорганізації, спочатку має бути відкликана, а потім перевидана відповідно до нового правила", - вважає Каспер-Клерідж. "Будь-хто, хто поважає свободу преси, зробив би можливим продовження чинної акредитації", - додала вона.

Мануела Каспер-Клерідж, головна редакторка DW

Головна редакторка DW переконана, що подібна практика білоруської влади є "абсолютно ганебною і мусить бути негайно припинена". Система видання акредитацій повинна бути справедливою і прозорою, наголошує вона.

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Комісія з питань акредитації почне роботу 5 жовтня

З понеділка, 5 жовтня, в новому складі почне роботу комісія з питань акредитації журналістів іноземних ЗМІ при білоруському МЗС. Влада Білорусі стверджує, що повноцінне функціонування комісії було неможливим через епідеміологічну ситуацію в країні. Тепер прийом заявок буде відкритий онлайн.

Подати заявку на нову акредитацію співробітники іноземних видань зможуть з 5 жовтня. Як повідомляє інформаційе агентство "Белта", суттєво скорочені терміни розгляду поданих на акредитацію документів - з 20 днів до 5 для тимчасової акредитації, а також з 2 місяців до 30 днів - для постійної. Згідно з правилами МЗС Білорусі, журналісти іноземних ЗМІ не зможуть легально здійснювати професійну діяльність на акціях протесту, які мають відбутися протягом найближчих вихідних.

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Як повідомлялося, наприкінці серпня іноземних журналістів і білоруських журналістів, які працюють на іноземні ЗМІ, почали масово позбавляти акредитації МЗС.

Після проведених 9 серпня президентських виборів, офіційним переможцем яких оголосили Олександра Лукашенка, в Білорусі не вщухають масові акції протесту, котрі супроводжуються жорсткими діями силовиків та правоохоронців проти мирних демонстрантів. Під час протестів багато разів затримували працівників ЗМІ. У Мінську 29 серпня ненадовго затримали кореспондента DW Павлюка Биковського. 27 серпня затримали кореспондентку DW Олександру Богуславську, коли вона вела репортаж із акції протесту. Журналісти мали акредитацію МЗС Білорусі.

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