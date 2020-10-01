У Меркель підтвердили, що канцлерка зустрінеться з Тихановською у вівторок

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) зустрінеться в вівторок, 6 жовтня, з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською в Берліні. Зустріч відбудеться у відомстві федеральної канцлерки. Сторони планують обговорити "нинішню ситуацію в Білорусі після президентських виборів у серпні", повідомила заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) у п'ятницю, 2 жовтня, інформує агентство AFP.

У середу Тихановську планує прийняти міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), повідомили в німецькому МЗС.

Тихановська сподівається на посередництво Меркель

Світлана Тихановська 1 жовтня оголосила, що сподівається на підтримку Анґели Меркель у питанні переговорів щодо нових виборів у Білорусі. Водночас, як вважає Тихановська, у перемовинах щодо майбутнього Білорусі має брати участь і Росія, повідомляє агентство BNS.

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Днями Меркель, промовляючи в Бундестазі, знову засудила насильство проти опозиції в Білорусі й закликала Олександра Лукашенка до діалогу з білоруським народом. Канцлерка нагадала, що Німеччина не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі.

Тихановська формує тіньовий уряд

30 вересня стало відомо, що лідерка білоруської опозиції формує тіньовий уряд Білорусі. Тихановська призначила двох представників: із прав людини та економічних реформ.

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За словами речниці Тихановської Ганни Красуліної, йдеться про формування команди, яка буде діяти узгоджено з Координаційної радою білоруської опозиції.

20 серпня Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу у зв'язку зі створенням опозицією Координаційної ради щодо трансферу влади. Справу порушено за статтею кримінального кодексу про захоплення влади.

Протести в Білорусі

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймав цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими. Офіційні результати виборів президента Білорусі не були визнані главами держав і урядів країн ЄС. Європарламент визнав Координаційну раду білоруської опозиції представником білоруського народу. 23 вересня державні ЗМІ Білорусі повідомили про проведення церемонії президентської інавгурації Олександра Лукашенка і складення ним присяги.

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Латвія, Литва та Естонія запровадили санкції стосовно представників білоруської влади, відповідальних за фальсифікацію президентських виборів і насильство проти мирних учасників протестів. Великобританія й Канада теж запровадили персональні санкції проти низки білоруських посадовців.

У ніч на 2 жовтня після близько десяти годин переговорів глави держав і урядів країн Євросоюзу змогли розблокувати запровадження санкцій проти влади Білорусі. У Брюсселі повідомили, що санкції проти списку з близько 40 білоруських чиновників набудуть чинності уже в п'ятницю.

Білорусь запровадила проти ЄС санкції у відповідь.