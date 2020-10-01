У Меркель підтвердили, що канцлерка зустрінеться з Тихановською у вівторок

Анґела Меркель зустрінеться в вівторок із білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською в Берліні. У середу переговори з Тихановською проведе міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська сподівається на підтримку канцлерки ФРН Анґели Меркель
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) зустрінеться в вівторок, 6 жовтня, з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською в Берліні. Зустріч відбудеться у відомстві федеральної канцлерки. Сторони планують обговорити "нинішню ситуацію в Білорусі після президентських виборів у серпні", повідомила заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) у п'ятницю, 2 жовтня, інформує агентство AFP.
У середу Тихановську планує прийняти міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), повідомили в німецькому МЗС.
Світлана Тихановська 1 жовтня оголосила, що сподівається на підтримку Анґели Меркель у питанні переговорів щодо нових виборів у Білорусі. Водночас, як вважає Тихановська, у перемовинах щодо майбутнього Білорусі має брати участь і Росія, повідомляє агентство BNS.
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Днями Меркель, промовляючи в Бундестазі, знову засудила насильство проти опозиції в Білорусі й закликала Олександра Лукашенка до діалогу з білоруським народом. Канцлерка нагадала, що Німеччина не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі.
30 вересня стало відомо, що лідерка білоруської опозиції формує тіньовий уряд Білорусі. Тихановська призначила двох представників: із прав людини та економічних реформ.
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За словами речниці Тихановської Ганни Красуліної, йдеться про формування команди, яка буде діяти узгоджено з Координаційної радою білоруської опозиції.
20 серпня Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу у зв'язку зі створенням опозицією Координаційної ради щодо трансферу влади. Справу порушено за статтею кримінального кодексу про захоплення влади.
У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймав цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими. Офіційні результати виборів президента Білорусі не були визнані главами держав і урядів країн ЄС. Європарламент визнав Координаційну раду білоруської опозиції представником білоруського народу. 23 вересня державні ЗМІ Білорусі повідомили про проведення церемонії президентської інавгурації Олександра Лукашенка і складення ним присяги.
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Латвія, Литва та Естонія запровадили санкції стосовно представників білоруської влади, відповідальних за фальсифікацію президентських виборів і насильство проти мирних учасників протестів. Великобританія й Канада теж запровадили персональні санкції проти низки білоруських посадовців.
У ніч на 2 жовтня після близько десяти годин переговорів глави держав і урядів країн Євросоюзу змогли розблокувати запровадження санкцій проти влади Білорусі. У Брюсселі повідомили, що санкції проти списку з близько 40 білоруських чиновників набудуть чинності уже в п'ятницю.
Білорусь запровадила проти ЄС санкції у відповідь.