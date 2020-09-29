 Світлана Тихановська формує тіньовий уряд Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2020

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Світлана Тихановська формує тіньовий уряд Білорусі

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська почала формування тіньового уряду країни, призначивши двох представників - з прав людини та з економічних реформ.

Світлана Тихановська

Світлана Тихановська (фото з архіву)

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська почала формування тіньового уряду країни, повідомив її Telegram-канал у среду, 30 вересня.

"Тихановська призначила представником з прав людини Гаррі Погоняйла - відомого білоруського юриста та правозахисника. Представником з економічних реформ призначений економіст Алесь Алехнович", - йдеться в повідомленні.

Погоняйло був адвокатом у багатьох справах стосовно прав людини в Білорусі, включно зі справами білоруських журналістів Павла Шеремета та Дмитра Завадського. Понад 20 років він є заступником голови Білоруського Гельсінкського комітету. Алехнович є віцепрезидентом Аналітичного центру CASE-Belarus, який вивчає економіку та розробляє економічні реформи для Білорусі.

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"Режим Олександра Лукашенка не лише нелегітимний, він більше не впорується зі своїми задачами. Ми не можемо сидіти склавши руки та спостерігати, як країна дедалі більше занурюється в кризу. Тому, щоби забезпечити проведення нових виборів, я продовжую свою роботу з об'єднання всіх демократичних сил білоруського суспільства", - заявила Тихановська.

За словами речниці Тихановської Ганни Красуліної, йдеться про формування команди, яка буде діяти узгоджено з Координаційної радою білоруської опозиції.

Нагадаємо, 20 серпня Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу у зв'язку зі створенням опозицією Координаційної ради щодо трансферу влади. Справу порушено за статтею кримінального кодексу про захоплення влади.

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