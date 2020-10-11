Протести у Мінську: жорсткі дії силовиків і понад 400 затриманих

В Білорусі під час протестів у неділю, 11 жовтня, затримали понад 400 людей, повідомив правозахисний центр "Вясна". Переважна більшість затриманих - в Мінську. Також повідомляється про затримання в Бресті, Вітебську, Могильові, Гродно, Молодечно, Жлобіні, Кобрині, Бобруйську.

Серед затриманих - понад 40 журналістів та фотографів. Декого з них вже відпустили з відділень міліції. Незалежне об'єднання білоруських медиків "Білі халати" також повідомило, що в Мінську затримали кілька волонтерів Червоного Хреста.

Пізніше ввечері білоруські ЗМІ повідомили, що з трьох мінських відділень міліції затриманих забирають швидкі. У деяких затриманих переломи і черепно-мозкові травми.

Протестувальники в Мінську 11 жовтня

За даними білоруських ЗМІ, в багатьох випадках затримання проходили дуже брутально. Біля станції метро "Пушкінська" в столиці стались жорсткі сутички демонстрантів і ОМОНу, повідомляє видання tut.by. Після того, як силовики затримали кількох людей і почали бити одну людину кийками, протестувальники почали закидувати їх різними предметами.

Також відбулись жорсткі затримання на перетині вулиць Машерова і Гвардійської. Силовики били демонстрантів кийками. В інших місцях правоохоронці розганяли натовпи водометами та світлошумовими гранатами. Загальне число учасників протестів поки не повідомляється.

Під час протестів стався потужний вибух біля стели "Мінськ - місто-герой", повідомило видання Onliner. Ще один вибух стався біля готелю "Планета". Про травмованих не повідомляється.

Правоохоронці під час акцій протесту в Мінську

Протести в Білорусі

В Білорусі вже два місяці тривають акції протесту після виборів президента, які пройшли 9 серпня. Згідно з офіційно оголошеними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на цій посаді з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Білоруські силовики жорстко поводилися з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Олександра Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США.

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