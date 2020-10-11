Протести у Мінську: жорсткі дії силовиків і понад 400 затриманих

В Білорусі під час протестів у неділю, 11 жовтня, затримали понад 400 людей, повідомив правозахисний центр "Вясна". Переважна більшість затриманих - в Мінську. Також повідомляється про затримання в Бресті, Вітебську, Могильові, Гродно, Молодечно, Жлобіні, Кобрині, Бобруйську.
Серед затриманих - понад 40 журналістів та фотографів. Декого з них вже відпустили з відділень міліції. Незалежне об'єднання білоруських медиків "Білі халати" також повідомило, що в Мінську затримали кілька волонтерів Червоного Хреста.
Пізніше ввечері білоруські ЗМІ повідомили, що з трьох мінських відділень міліції затриманих забирають швидкі. У деяких затриманих переломи і черепно-мозкові травми.
Протестувальники в Мінську 11 жовтня
За даними білоруських ЗМІ, в багатьох випадках затримання проходили дуже брутально. Біля станції метро "Пушкінська" в столиці стались жорсткі сутички демонстрантів і ОМОНу, повідомляє видання tut.by. Після того, як силовики затримали кількох людей і почали бити одну людину кийками, протестувальники почали закидувати їх різними предметами.
Також відбулись жорсткі затримання на перетині вулиць Машерова і Гвардійської. Силовики били демонстрантів кийками. В інших місцях правоохоронці розганяли натовпи водометами та світлошумовими гранатами. Загальне число учасників протестів поки не повідомляється.
Під час протестів стався потужний вибух біля стели "Мінськ - місто-герой", повідомило видання Onliner. Ще один вибух стався біля готелю "Планета". Про травмованих не повідомляється.
Правоохоронці під час акцій протесту в Мінську
Протести в Білорусі
В Білорусі вже два місяці тривають акції протесту після виборів президента, які пройшли 9 серпня. Згідно з офіційно оголошеними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на цій посаді з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Білоруські силовики жорстко поводилися з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.
Євросоюз не визнає легітимності президентства Олександра Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США.
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
"Марш героїв" іде в гості до Лукашенка
Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Путін "допомагає" Лукашенку
На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки
Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Закрите метро, відключений інтернет
Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
У Мінську зводили барикади
У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Жінки Білорусі - серце протесту
Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Найгучніший марш жінок
Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Гуртом і ОМОН бити можна
Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".
Автор: Ганна Бєднова