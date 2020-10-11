 Протести у Мінську: жорсткі дії силовиків і понад 400 затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2020

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Новини

Протести у Мінську: жорсткі дії силовиків і понад 400 затриманих

Під час акцій протесту силовики били демонстрантів кийками, застосовували проти них водомети та світлошумові гранати. За даними правозахисників, було затримано понад 400 учасників акцій і журналістів.

Під час протестів в Білорусі відбулись масові затримання

Під час протестів в Білорусі відбулись масові затримання

В Білорусі під час протестів у неділю, 11 жовтня, затримали понад 400 людей, повідомив правозахисний центр "Вясна". Переважна більшість затриманих - в Мінську. Також повідомляється про затримання в Бресті, Вітебську, Могильові, Гродно, Молодечно, Жлобіні, Кобрині, Бобруйську.

Серед затриманих - понад 40 журналістів та фотографів. Декого з них вже відпустили з відділень міліції. Незалежне об'єднання  білоруських медиків "Білі халати" також повідомило, що в Мінську затримали кілька волонтерів Червоного Хреста. 

Пізніше ввечері білоруські ЗМІ повідомили, що з трьох мінських відділень міліції затриманих забирають швидкі. У деяких затриманих переломи і черепно-мозкові травми. 

Протестувальники в Мінську 11 жовтня

Протестувальники в Мінську 11 жовтня

За даними білоруських ЗМІ, в багатьох випадках затримання проходили дуже брутально. Біля станції метро "Пушкінська" в столиці стались жорсткі сутички демонстрантів і ОМОНу, повідомляє видання tut.by. Після того, як силовики затримали кількох людей і почали бити одну людину кийками, протестувальники почали закидувати їх різними предметами. 

 

Також відбулись жорсткі затримання на перетині вулиць Машерова і Гвардійської. Силовики били демонстрантів кийками. В інших місцях правоохоронці розганяли натовпи водометами та світлошумовими гранатами. Загальне число учасників протестів поки не повідомляється.

Під час протестів стався потужний вибух біля стели "Мінськ - місто-герой", повідомило видання Onliner. Ще один вибух стався біля готелю "Планета". Про травмованих не повідомляється.

Правоохоронці під час акцій протесту в Мінську

Правоохоронці під час акцій протесту в Мінську

Протести в Білорусі

В Білорусі вже два місяці тривають акції протесту після виборів президента, які пройшли 9 серпня. Згідно з офіційно оголошеними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який  перебував на цій посаді з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Білоруські силовики жорстко поводилися з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів. 

Євросоюз не визнає легітимності президентства Олександра Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США.

Дивитись відео 25:53

Білоруські жінки проти Лукашенка - "Європа у фокусі" (05.10.2020)

  • Марш героїв у Мінську 13 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    "Марш героїв" іде в гості до Лукашенка

    Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.

  • Учасники Маршу героїв - про зв'язки Путіна і Лукашенка

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Путін "допомагає" Лукашенку

    На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.

  • Білоруські силовики тягнуть до автозаку учасника протестів у Мінську

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


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Розгін акцій протесту у Мінську: понад 200 затриманих

У столиці Білорусі силовики застосували проти учасників чергової акції протесту світлошумові гранати, водомети, перцевий газ і кийки. Повідомляться, що розганяти людей спецпризначенцям допомагають невідомі в балаклавах.  

У Мінську жінки з квітами вийшли на акцію проти політичних репресій

Учасниць акції протесту проти політичних репресій у Білорусі підтримали аналогічними заходами в містах 22 країн світу.  

ЄС закликав Мінськ почати національний діалог за підтримки ОБСЄ

У телефонній розмові з керівником МЗС Білорусі глава європейської дипломатії підкреслив, що в ЄС очікують припинення репресій та звільнення політв'язнів. Він також закликав Мінськ почати всеосяжний національний діалог.  

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У столиці Білорусі силовики застосували проти учасників чергової акції протесту світлошумові гранати, водомети, перцевий газ і кийки. Повідомляться, що розганяти людей спецпризначенцям допомагають невідомі в балаклавах.

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Протести в Білорусі: водомети, журналісти без акредитації та понад 160 затриманих 04.10.2020

У Мінську відбулася акція на підтримку політв'язнів. Люди пройшлися різними проспектами і вулицями міста. Демонстрували і під відомим СІЗО. Поліція застосовувала водомети. Сутичок не було. DW стежила за хронікою подій.

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