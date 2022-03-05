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Хокей - вид командного спорту з ключкою. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хокей".
У хокей з шайбою грають на льоду. У хокей з м’ячем грають на траві. Грають одна проти одної дві команди. Мета полягає в тому, аби забити шайбу чи м’яч у ворота суперника. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На зимовій олімпіаді в Південній Кореї, яка розпочинається 9 лютого в Пхьончхані, виступить об’єднана жіноча збірна Кореї з хокею. Це має символізувати примирення між Сеулом та Пхеньяном. Утім, південні корейці не в захваті від цієї ідеї.