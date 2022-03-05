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Хокей

Хокей - вид командного спорту з ключкою. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хокей".

У хокей з шайбою грають на льоду. У хокей з м’ячем грають на траві. Грають одна проти одної дві команди. Мета полягає в тому, аби забити шайбу чи м’яч у ворота суперника. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Світовий спорт відреагував на війну в Україні жорсткими санкціями проти Росії (05.03.2022) 05.03.2022

Світовий спорт відреагував жорсткими санкціями на вторгнення РФ до України. Відвернулися від Росії футбол, баскетбол, фігурне катання, шахи, хокей... Зібрали всі основні заходи в одному відео.
Мінськ і Рига взаємно вислали послів і співробітників диппредставництв

Мінськ і Рига взаємно вислали послів і співробітників диппредставництв 24.05.2021

Причиною дипломатичного скандалу став інцидент в Ризі, де глава МЗС Латвії й мер латвійської столиці публічно поміняли державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий.
Мінськ позбавили права приймати Чемпіонат світу з хокею

Мінськ позбавили права приймати Чемпіонат світу з хокею 18.01.2021

Через політичні протести та з міркувань безпеки Міжнародна федерація хокею з шайбою вирішила не проводити Чемпіонат світу в Мінську. Раніше провідні спонсори відмовилися підтримувати чемпіонат у Білорусі.

Гол у ворота Лукашенка: санкції від МОК, на черзі хокей? (відео)

Гол у ворота Лукашенка: санкції від МОК, на черзі хокей? (відео) 10.12.2020

Олександр Лукашенко та його старший син Віктор під санкціями Міжнародного олімпійського комітету. У Білорусі можуть відібрати і ЧC-2021 з хокею. Євродепутати вважають, що спорт - не політика, але не в цьому випадку.
ДТП в Канаді: загинули гравці молодіжної хокейної команди

ДТП в Канаді: загинули гравці молодіжної хокейної команди 07.04.2018

14 осіб загинули і ще 14 дістали ушкодження внаслідок аварії автобуса у канадській провінції Саскачеван. В автобусі на матч їхала молодіжна хокейна команда.
Пхьончхан-2018: хокеїсти з Росії перемогли німецьку команду на Олімпіаді

Пхьончхан-2018: хокеїсти з Росії перемогли німецьку команду на Олімпіаді 25.02.2018

Команда хокеїстів з Росії у фінальному матчі олімпійського турніру в Пхьончхані обіграла збірну Німеччини з рахунком 4:3.
Хокейна збірна Німеччини сенсаційно перемогла канадців на Олімпіаді в Пхьончхані

Хокейна збірна Німеччини сенсаційно перемогла канадців на Олімпіаді в Пхьончхані 23.02.2018

Олімпійська збірна Німеччини з хокею сенсаційно перемогла у півфіналі збірну Канади з рахунком 4:3. У фіналі німцям протистоятимуть росіяни.

Об’єднання Кореї для Олімпіади - удаваний символізм? (05.02.2018) 05.02.2018

На зимовій олімпіаді в Південній Кореї, яка розпочинається 9 лютого в Пхьончхані, виступить об’єднана жіноча збірна Кореї з хокею. Це має символізувати примирення між Сеулом та Пхеньяном. Утім, південні корейці не в захваті від цієї ідеї.
Північна Корея хоче взяти участь у зимових Паралімпійських іграх

Північна Корея хоче взяти участь у зимових Паралімпійських іграх 17.01.2018

Північна Корея планує відправити своїх спортсменів на зимові Паралімпійські ігри в південнокорейський Пхьончхан, повідомили в Сеулі. Сторони продовжують обговорювати формат участі КНДР в Олімпіаді.

Солдати НАТО у Латвії грають у хокей (13.01.2017) 13.01.2017

Солдати із Канади не лише зміцнюють кордони НАТО у Латвії, а й дбають про здоровий дух. Вони зіграли у хокей із вояками Латвії та України. Товариські матчі союзників стали вже регулярними.
Фіни обіграли росіян у півфіналі Чемпіонату світу з хокею

Фіни обіграли росіян у півфіналі Чемпіонату світу з хокею 21.05.2016

Збірна Росії поступилася Фінляндії в півфінальному матчі Чемпіонату світу з хокею. Російські хокеїсти проведуть поєдинок за третє місце 22 травня, а фіни - зіграють у фіналі.
Чемпіонат світу в Мінську - свято хокею чи шоу для диктатора?

Чемпіонат світу в Мінську - свято хокею чи шоу для диктатора? 09.05.2014

Білорусь відрапортувала про готовність до чемпіонату світу з хокею, який відбудеться у Мінську з 9 до 25 травня. Правозахисники закликають не забувати про політв'язнів.
Шоколад, хокей і караоке: скільки коштує путівка до літнього табору у Європі

Шоколад, хокей і караоке: скільки коштує путівка до літнього табору у Європі 10.06.2011

Літні табори – популярний варіант літнього відпочинку дітей й у Західній Європі. Діти за час канікул прагнуть вправитися в іноземній мові, поєднуючи це з активними розвагами. Ціни, втім, "кусючі".