Мінськ і Рига взаємно вислали послів і співробітників диппредставництв

Білорусь і Латвія в понеділок, 24 травня, взаємно вислали послів і весь склад дипломатичних представництв обох країн. Перший крок зробив офіційний Мінськ. Причиною дипломатичного скандалу слугувала заміна державного прапора Білорусі в Ризі на біло-червоно-білий прапор, що став символом протестів проти режиму Олександра Лукашенка.
Як повідомив державному інформаційному агентству БелТА міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, у МЗС був запрошений посол Латвії Ейнарс Семаніс, якому було заявлено рішучий протест щодо інциденту з білоруським прапором у центрі Риги. Білоруська сторона зажадала від латвійської влади провести розслідування, вибачитися і повернути на місце державний прапор Білорусі.
"Ми не можемо залишити подібного роду провокаційні дії без відповіді. Тому послу запропоновано покинути Білорусь протягом 24 годин, всьому дипломатичному й адміністративно-технічному складу також запропоновано покинути Білорусь протягом 48 годин і залишити тут одного адміністративно-технічного співробітника для догляду за будівлею", - зазначив глава МЗС Білорусі, цитує інформагенція "Інтерфакс/BNS".
Латвія відповіла симетрично
У відповідь на рішення Мінська Рига оголосила про вислання посла Білорусі та всього складу дипломатичної установи в латвійській столиці. Про це агентству Reuters повідомила офіційна представниця зовнішньополітичного відомства Латвії.
Інцидент на Чемпіонаті світу з хокею
Причиною білорусько-латвійського дипломатичного конфлікту стали дії глави МЗС Латвії Едгарс Рінкевічса і мера Риги Мартіньша Стакіса. Політики замінили державний прапор Білорусі в центрі латвійської столиці на біло-червоно-білий прапор. Червоно-зелений прапор Білорусі був піднятий у Ризі разом із прапорами всіх країн-учасниць Чемпіонату світу з хокею, який проходить у латвійській столиці з 21 травня по 6 червня.
"Підіймаємо прапор вільної Білорусі серед прапорів Чемпіонату світу з хокею. Цей прапор мені довірили політичні біженці з Білорусі. Прапор, який символізує режим, що здійснює державний тероризм, недоречний в міському середовищі Риги, тому ми його зняли!"- написав Стакіс білоруською мовою у своєму Twitter.
Посол Латвії в Білорусі заявив, що акція в Ризі була проведена на знак протесту у зв'язку з інцидентом, пов'язаним з примусовою посадкою і багатогодинним утриманням в Мінську літака авіакомпанії Ryanair і затриманням опозиційного блогера Романа Протасевича.
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Офіційний Мінськ назвав натомість такі дії латвійської влади з білоруським стягом актом "державного вандалізму".
Нагадаємо, Чемпіонат світу з хокею мали приймати у травні-червні 2021 року столиця Білорусі Мінськ та столиця Латвії Рига, однак у січні 2021 року Мінськ позбавили цього права.
Нещодавно білоруське видання Tut.by повідомило про намір МВС Білорусі заборонити біло-червоно-білий прапор як екстремістський.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
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Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
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Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
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Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
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Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова