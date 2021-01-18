 Мінськ і Рига взаємно вислали послів і співробітників диппредставництв | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Мінськ і Рига взаємно вислали послів і співробітників диппредставництв

Причиною дипломатичного скандалу став інцидент в Ризі, де глава МЗС Латвії й мер латвійської столиці публічно поміняли державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий.

Мер Риги й глава МЗС Латвії на тлі прапорів учасників Чемпіонату світу з хокею

Мер Риги (ліворуч) і глава МЗС Латвії на тлі прапорів учасників Чемпіонату світу з хокею

Білорусь і Латвія в понеділок, 24 травня, взаємно вислали послів і весь склад дипломатичних представництв обох країн. Перший крок зробив офіційний Мінськ. Причиною дипломатичного скандалу слугувала заміна державного прапора Білорусі в Ризі на біло-червоно-білий прапор, що став символом протестів проти режиму Олександра Лукашенка.

Як повідомив державному інформаційному агентству БелТА міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, у МЗС був запрошений посол Латвії Ейнарс Семаніс, якому було заявлено рішучий протест щодо інциденту з білоруським прапором у центрі Риги. Білоруська сторона зажадала від латвійської влади провести розслідування, вибачитися і повернути на місце державний прапор Білорусі.

"Ми не можемо залишити подібного роду провокаційні дії без відповіді. Тому послу запропоновано покинути Білорусь протягом 24 годин, всьому дипломатичному й адміністративно-технічному складу також запропоновано покинути Білорусь протягом 48 годин і залишити тут одного адміністративно-технічного співробітника для догляду за будівлею", - зазначив глава МЗС Білорусі, цитує інформагенція "Інтерфакс/BNS".

Латвія відповіла симетрично

У відповідь на рішення Мінська Рига оголосила про вислання посла Білорусі та всього складу дипломатичної установи в латвійській столиці. Про це агентству Reuters повідомила офіційна представниця зовнішньополітичного відомства Латвії. 

Інцидент на Чемпіонаті світу з хокею

Причиною білорусько-латвійського дипломатичного конфлікту стали дії глави МЗС Латвії Едгарс Рінкевічса і мера Риги Мартіньша Стакіса. Політики замінили державний прапор Білорусі в центрі латвійської столиці на біло-червоно-білий прапор. Червоно-зелений прапор Білорусі був піднятий у Ризі разом із прапорами всіх країн-учасниць Чемпіонату світу з хокею, який проходить у латвійській столиці з 21 травня по 6 червня.

"Підіймаємо прапор вільної Білорусі серед прапорів Чемпіонату світу з хокею. Цей прапор мені довірили політичні біженці з Білорусі. Прапор, який символізує режим, що здійснює державний тероризм, недоречний в міському середовищі Риги, тому ми його зняли!"- написав Стакіс білоруською мовою у своєму Twitter.

Посол Латвії в Білорусі заявив, що акція в Ризі була проведена на знак протесту у зв'язку з інцидентом, пов'язаним з примусовою посадкою і багатогодинним утриманням в Мінську літака авіакомпанії Ryanair і затриманням опозиційного блогера Романа Протасевича.

Читайте також: Глави країн Балтії закликають закрити повітряний простір над Білоруссю

Офіційний Мінськ назвав натомість такі дії латвійської влади з білоруським стягом актом "державного вандалізму".

Нагадаємо, Чемпіонат світу з хокею мали приймати у травні-червні 2021 року столиця Білорусі Мінськ та столиця Латвії Рига, однак у січні 2021 року Мінськ позбавили цього права.

Нещодавно білоруське видання Tut.by повідомило про намір МВС Білорусі заборонити біло-червоно-білий прапор як екстремістський.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


DW.COM

ЄС викликав посла Білорусі для пояснень щодо інциденту з літаком

Білоруського дипломата в Брюсселі поінформували про неприпустимість дій білоруської влади щодо вимушеної посадки цивільного літака та затримання активіста Романа Протасевича.  

Також за темою

Putin und Lukaschenko spielen Eishockey in Sotschi

Мінськ позбавили права приймати Чемпіонат світу з хокею 18.01.2021

Через політичні протести та з міркувань безпеки Міжнародна федерація хокею з шайбою вирішила не проводити Чемпіонат світу в Мінську. Раніше провідні спонсори відмовилися підтримувати чемпіонат у Білорусі.

Weißrussland Minsk | Proteste

Естонія та Латвія запровадять санкції проти керівництва Білорусі 21.08.2020

Услід за Литвою ще дві балтійські країни заявили, що незалежно від ЄС запровадять санкції проти посадовців Білорусі, причетних до фальсифікації виборів. Про готовність піти на такий крок повідомили Рига та Таллінн.

Lettland Riga | Swjatlana Zichanouskaja

Тихановська закликає ЄС посилити санкції проти Білорусі 14.11.2020

Євросоюз має розширити санкції проти Білорусі, зокрема, й проти держпідприємств, котрі підтримують Олександра Лукашенка, вважає колишня кандидатка в президенти Білорусії Світлана Тихановська.

Реклама

Докладно

Діти граються поруч із батьками, Івано-Франківськ

Гендерні стереотипи і помилки у вихованні дітей: мама винна?

За помилки у вихованні дітей українські суди здебільшого карають матерів. Через стереотипи роль тата часто нівелюють.  

Демонстрації на велосипедах - сучасний тренд в часи пандемії

Місто без авто: утопія чи реальність? (відео)

Замість авто - велосипеди і пішоходи. Берлін та інші міста активно трансформуються. Яким буде місто майбутнього?  