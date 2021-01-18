Мінськ і Рига взаємно вислали послів і співробітників диппредставництв

Білорусь і Латвія в понеділок, 24 травня, взаємно вислали послів і весь склад дипломатичних представництв обох країн. Перший крок зробив офіційний Мінськ. Причиною дипломатичного скандалу слугувала заміна державного прапора Білорусі в Ризі на біло-червоно-білий прапор, що став символом протестів проти режиму Олександра Лукашенка.

Як повідомив державному інформаційному агентству БелТА міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, у МЗС був запрошений посол Латвії Ейнарс Семаніс, якому було заявлено рішучий протест щодо інциденту з білоруським прапором у центрі Риги. Білоруська сторона зажадала від латвійської влади провести розслідування, вибачитися і повернути на місце державний прапор Білорусі.

"Ми не можемо залишити подібного роду провокаційні дії без відповіді. Тому послу запропоновано покинути Білорусь протягом 24 годин, всьому дипломатичному й адміністративно-технічному складу також запропоновано покинути Білорусь протягом 48 годин і залишити тут одного адміністративно-технічного співробітника для догляду за будівлею", - зазначив глава МЗС Білорусі, цитує інформагенція "Інтерфакс/BNS".

Латвія відповіла симетрично

У відповідь на рішення Мінська Рига оголосила про вислання посла Білорусі та всього складу дипломатичної установи в латвійській столиці. Про це агентству Reuters повідомила офіційна представниця зовнішньополітичного відомства Латвії.

Інцидент на Чемпіонаті світу з хокею

Причиною білорусько-латвійського дипломатичного конфлікту стали дії глави МЗС Латвії Едгарс Рінкевічса і мера Риги Мартіньша Стакіса. Політики замінили державний прапор Білорусі в центрі латвійської столиці на біло-червоно-білий прапор. Червоно-зелений прапор Білорусі був піднятий у Ризі разом із прапорами всіх країн-учасниць Чемпіонату світу з хокею, який проходить у латвійській столиці з 21 травня по 6 червня.

"Підіймаємо прапор вільної Білорусі серед прапорів Чемпіонату світу з хокею. Цей прапор мені довірили політичні біженці з Білорусі. Прапор, який символізує режим, що здійснює державний тероризм, недоречний в міському середовищі Риги, тому ми його зняли!"- написав Стакіс білоруською мовою у своєму Twitter.

Посол Латвії в Білорусі заявив, що акція в Ризі була проведена на знак протесту у зв'язку з інцидентом, пов'язаним з примусовою посадкою і багатогодинним утриманням в Мінську літака авіакомпанії Ryanair і затриманням опозиційного блогера Романа Протасевича.

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Офіційний Мінськ назвав натомість такі дії латвійської влади з білоруським стягом актом "державного вандалізму".

Нагадаємо, Чемпіонат світу з хокею мали приймати у травні-червні 2021 року столиця Білорусі Мінськ та столиця Латвії Рига, однак у січні 2021 року Мінськ позбавили цього права.

Нещодавно білоруське видання Tut.by повідомило про намір МВС Білорусі заборонити біло-червоно-білий прапор як екстремістський.