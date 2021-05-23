У Ryanair заявили про вказівку Білорусі на посадку літака з Романом Протасевичем в Мінську

У Ryanair підтвердили, що пілоти отримали від авіавлади Білорусі вказівку летіти до Мінська. Між тим авіаексперт припускає, що лайнер до останнього намагався дістатись Литви.
Авіакомпанія Ryanair відповіла на запит DW щодо інциденту з екстреною посадкою в Мінську її літака, внаслідок чого був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич, який перебував на борту. "Екіпаж рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса був повідомлений УВС Білорусі про потенційну загрозу безпеці на борту і отримав вказівку перенаправити в найближчий аеропорт Мінська", - йдеться в заяві компанії-лоукостера у відповідь на запит DW в неділю, 23 травня.
Як зазначається у повідомленні, літак успішно приземлився, пасажири зійшли з лайнера на час його перевірки місцевими органами безпеки, які, втім, "нічого поганого не знайшли". Проте рейс був затриманий на 5 годин, після чого, ідеться у повідомленні, влада дозволила літаку вилетіти разом з пасажирами і екіпажем. Тим часом у Вільнюсі лайнер приземлився в 21.25 за місцевим часом, замість 13.00 за розкладом.
Читайте також: Інцидент з літаком Ryanair: в ЄС обіцяють "наслідки" для влади Білорусі
Питання про арешт Протасевича, якому в Білорусі може загрожувати багаторічне тюремне ув'язнення або навіть страта, пресслужба авіакомпанії залишила без відповіді.
Між тим відомий російський авіаексперт Вадим Лукашевич звертає увагу, що "пілоти вимушеного до посадки в Білорусі літака Ryanair до останнього тягнули до Вільнюса". Посадку літака рейсу FR4978 Лукашевич покоментував у Facebook, аналізуючи дані порталу Flightradar, що спеціалізується на відстеженні перельотів. Лукашевич звернув увагу, що лайнер змушений був повернути у бік Мінська, "коли до Вільнюського аеропорту залишалося всього 10 хвилин льоту (73 км), а до литовського кордону лише 30 кілометрів".
Компанія Ryanair не відповіла на запитання DW, чому екіпаж, попереджений про загрозу вибуху на борту не намагався сісти в Вільнюсі, а попрямував до Мінська, який, судячи з карти, в момент розвороту знаходиться значно далі литовської столиці.
Експерт зазначає, що пілоти попередніх рейсів починали зниження за 177 км до Вільнюса, екіпаж ж FR4978 ішов у бік Литви "без зниження і скидання швидкості", немов його переслідував військовий літак. "Беруся стверджувати, що у винищувача був дозвіл на застосування зброї, і абсолютно впевнений, що екіпаж пасажирського лайнера розвернувся тільки після отримання від білоруського винищувача повідомлення, що у разі непокори той відкриє вогонь до виходу пасажирського літака з повітряного простору Білорусі", - підсумував експерт.
Як повідомлялось, 23 травня у аеропорту Мінська вимушено приземлився літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Посадка літака була обумовлена ніби наявністю на його борту вибухівки. Утім, після посадки білоруські силовики затримали чоловіка, який перебував в літаку - ним виявився білоруський опозиційний блогер і журналіст Роман Протасевич, щодо якого в Білорусі порушена кримінальна справа і загрожує багаторічне ув'язнення або страта.