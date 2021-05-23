У Ryanair заявили про вказівку Білорусі на посадку літака з Романом Протасевичем в Мінську

Авіакомпанія Ryanair відповіла на запит DW щодо інциденту з екстреною посадкою в Мінську її літака, внаслідок чого був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич, який перебував на борту. "Екіпаж рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса був повідомлений УВС Білорусі про потенційну загрозу безпеці на борту і отримав вказівку перенаправити в найближчий аеропорт Мінська", - йдеться в заяві компанії-лоукостера у відповідь на запит DW в неділю, 23 травня.

Як зазначається у повідомленні, літак успішно приземлився, пасажири зійшли з лайнера на час його перевірки місцевими органами безпеки, які, втім, "нічого поганого не знайшли". Проте рейс був затриманий на 5 годин, після чого, ідеться у повідомленні, влада дозволила літаку вилетіти разом з пасажирами і екіпажем. Тим часом у Вільнюсі лайнер приземлився в 21.25 за місцевим часом, замість 13.00 за розкладом.

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Питання про арешт Протасевича, якому в Білорусі може загрожувати багаторічне тюремне ув'язнення або навіть страта, пресслужба авіакомпанії залишила без відповіді.

Думка авіаексперта

Між тим відомий російський авіаексперт Вадим Лукашевич звертає увагу, що "пілоти вимушеного до посадки в Білорусі літака Ryanair до останнього тягнули до Вільнюса". Посадку літака рейсу FR4978 Лукашевич покоментував у Facebook, аналізуючи дані порталу Flightradar, що спеціалізується на відстеженні перельотів. Лукашевич звернув увагу, що лайнер змушений був повернути у бік Мінська, "коли до Вільнюського аеропорту залишалося всього 10 хвилин льоту (73 км), а до литовського кордону лише 30 кілометрів".

Компанія Ryanair не відповіла на запитання DW, чому екіпаж, попереджений про загрозу вибуху на борту не намагався сісти в Вільнюсі, а попрямував до Мінська, який, судячи з карти, в момент розвороту знаходиться значно далі литовської столиці.

Експерт зазначає, що пілоти попередніх рейсів починали зниження за 177 км до Вільнюса, екіпаж ж FR4978 ішов у бік Литви "без зниження і скидання швидкості", немов його переслідував військовий літак. "Беруся стверджувати, що у винищувача був дозвіл на застосування зброї, і абсолютно впевнений, що екіпаж пасажирського лайнера розвернувся тільки після отримання від білоруського винищувача повідомлення, що у разі непокори той відкриє вогонь до виходу пасажирського літака з повітряного простору Білорусі", - підсумував експерт.

Як повідомлялось, 23 травня у аеропорту Мінська вимушено приземлився літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Посадка літака була обумовлена ніби наявністю на його борту вибухівки. Утім, після посадки білоруські силовики затримали чоловіка, який перебував в літаку - ним виявився білоруський опозиційний блогер і журналіст Роман Протасевич, щодо якого в Білорусі порушена кримінальна справа і загрожує багаторічне ув'язнення або страта.