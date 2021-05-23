 Інцидент з літаком Ryanair: в ЄС обіцяють ″наслідки″ для влади Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2021

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Інцидент з літаком Ryanair: в ЄС обіцяють "наслідки" для влади Білорусі

Літак, який здійснив вимушену посадку в столиці Білорусі, прибув до Вільнюса. Інцидент обговорять на саміті ЄС 24 травня. Голова Європейської Ради запевнив, що він "не залишиться без наслідків".

Літак Ryanair в аеропорту Мінська

Літак Ryanair в аеропорту Мінська

Літак авіакомпанії Ryanair, який в неділю, 23 травня, здійснив вимушену посадку в Мінську, ввечері цього дня, близько 21:30 за місцевим часом, приземлився в аеропорту Вільнюса. Про це свідчать дані міжнародної служби моніторингу пересування повітряного транспорту Flightradar.

Раніше в аеропорту Вільнюса підтвердили зліт повітряного судна з мінського аеропорту. Литовські відомства повідомили, що на борту літака Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, перебував 171 пасажир, з яких - 94 громадяни Литви, передає інформаційне агентство "Інтерфакс".

Білоруська опозиція каже, що з Мінська вилетіли не всі

Тим часом член президії Координаційної ради білоруської опозиції, ексміністр культури Білорусі Павло Латушко стверджує, що літаком Ryanair з Мінська до Вільнюса не вилетіли шестеро людей, які перебували раніше на його борту, в тому числі четверо громадян Росії.

"До Вільнюса з Мінська не вилетіли двоє громадян Білорусі й четверо громадян Росії", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі Латушка. Раніше Латушко заявив, що має дані про те, що екіпажу Ryanair погрожували застосуванням зброї.

Як повідомлялося, цим літаком летів з Греції до Литви засновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. Сам Протасевич дотепер працював редактором Telegram-каналу "Білорусь головного мозку", цей ресурс, так само як і NEXTA, білоруська влада оголосила екстремістським.

Самого Протасевича ще торік у Білорусі оголосили в міждержавний розшук. Колишня кандидатка на пост президента Світлана Тихановська застерегла, що Протасевичу в Білорусі загрожує смерть.

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Близький до пресслужби президента Білорусі Telegram-канал "Пул першого" повідомив, що рішення про посадку літака в Мінську ухвалив особисто правитель Білорусі Олександр Лукашенко. Також за його дорученням для супроводу пасажирського літака в небо був піднятий винищувач МіГ-29, який очікував, поки завершаться необхідні заходи перевірки, щоб супроводити літак до кордону з Литвою.

У авіакомпанії Ryanair повідомили, що літак без проблем сів у Мінську, пасажирів висадили, поки місцеві служби перевіряли літак на предмет безпеки. Ryanair заявила, що про потенційну загрозу безпеці в літаку повідомили білоруські авіадиспетчери. "Нічого знайдено не було, і служби дозволили літаку вилетіти разом із пасажирами та екіпажем після приблизно п'яти годин, проведених у Мінську", - йдеться в коментарі Ryanair.

Авіакомпанія стверджує, що повідомила про інцидент відповідним національним та європейським агентствам з безпеки. "Щиро перепрошуємо перед усім пасажирам, кого зачепило це неприємне запізнення, повпливати на яке компанія Ryanair не могла", - наголошується в повідомленні.

Реакція ЄС

Європейський Союз різко засудив вимушену посадку літака та затримання опозиційного активіста. З критикою дій білоруської влади та закликом звільнити всіх пасажирів виступили, зокрема, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), голова Європейської Ради Шарль Мішель, верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, а також МЗС Греції. У деяких із цих заяв також лунали вимоги не залишити такі дії влади Білорусі без наслідків.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель в оприлюдненій ввечері 23 травня заяві різко засудив вимушему посадку літака та затримання Романа Протасевича. Від закликав білоруську владу звільнити Протасевича і гарантувати його права. Також Мішель повідомив, що "безпрецедентний інцидент" обговорять 24 травня на саміті ЄС. "Інцидент не залишиться без наслідків", - запевнив голова Європейської Ради.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) також вказав на необхідність "відчутних наслідків" для білоруської влади. "Той факт, що літак рейсу між двома державами ЄС був змушений сісти під приводом загрози вибуху, є серйозним втручанням в цивільне повітряне сполучення в Європі", - сказав Маас. "Нас дуже непокоять повідомлення, що на шляху був затриманий журналіст Роман Протасевич", - додав він. За словами Мааса, такі дії не можуть залишитися без наслідків. 

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НАТО назвало це "небезпечним інцидентом"

На ситуацію з літаком відреагував також і генсек НАТО Єнс Столтенберг. "Ми пильно стежимо за примусовим приземленням у Білорусі рейсу, що прямував до Вільнюса, і за повідомленнями про затримання опозиціонера Романа Протасевича", - написав Столтенберг у Twitter. "Це серйозний і небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування", - додав він.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

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  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

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    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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В аеропорту Мінська затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича

Літак рейсу Афіни-Вільнюс з Романом Протасевичем на борту змусили сісти в аеропорту столиці Білорусі.  

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