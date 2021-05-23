Інцидент з літаком Ryanair: в ЄС обіцяють "наслідки" для влади Білорусі

Літак авіакомпанії Ryanair, який в неділю, 23 травня, здійснив вимушену посадку в Мінську, ввечері цього дня, близько 21:30 за місцевим часом, приземлився в аеропорту Вільнюса. Про це свідчать дані міжнародної служби моніторингу пересування повітряного транспорту Flightradar.

Раніше в аеропорту Вільнюса підтвердили зліт повітряного судна з мінського аеропорту. Литовські відомства повідомили, що на борту літака Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, перебував 171 пасажир, з яких - 94 громадяни Литви, передає інформаційне агентство "Інтерфакс".

Білоруська опозиція каже, що з Мінська вилетіли не всі

Тим часом член президії Координаційної ради білоруської опозиції, ексміністр культури Білорусі Павло Латушко стверджує, що літаком Ryanair з Мінська до Вільнюса не вилетіли шестеро людей, які перебували раніше на його борту, в тому числі четверо громадян Росії.

"До Вільнюса з Мінська не вилетіли двоє громадян Білорусі й четверо громадян Росії", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі Латушка. Раніше Латушко заявив, що має дані про те, що екіпажу Ryanair погрожували застосуванням зброї.

Як повідомлялося, цим літаком летів з Греції до Литви засновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. Сам Протасевич дотепер працював редактором Telegram-каналу "Білорусь головного мозку", цей ресурс, так само як і NEXTA, білоруська влада оголосила екстремістським.

Самого Протасевича ще торік у Білорусі оголосили в міждержавний розшук. Колишня кандидатка на пост президента Світлана Тихановська застерегла, що Протасевичу в Білорусі загрожує смерть.

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Близький до пресслужби президента Білорусі Telegram-канал "Пул першого" повідомив, що рішення про посадку літака в Мінську ухвалив особисто правитель Білорусі Олександр Лукашенко. Також за його дорученням для супроводу пасажирського літака в небо був піднятий винищувач МіГ-29, який очікував, поки завершаться необхідні заходи перевірки, щоб супроводити літак до кордону з Литвою.

У авіакомпанії Ryanair повідомили, що літак без проблем сів у Мінську, пасажирів висадили, поки місцеві служби перевіряли літак на предмет безпеки. Ryanair заявила, що про потенційну загрозу безпеці в літаку повідомили білоруські авіадиспетчери. "Нічого знайдено не було, і служби дозволили літаку вилетіти разом із пасажирами та екіпажем після приблизно п'яти годин, проведених у Мінську", - йдеться в коментарі Ryanair.

Авіакомпанія стверджує, що повідомила про інцидент відповідним національним та європейським агентствам з безпеки. "Щиро перепрошуємо перед усім пасажирам, кого зачепило це неприємне запізнення, повпливати на яке компанія Ryanair не могла", - наголошується в повідомленні.

Реакція ЄС

Європейський Союз різко засудив вимушену посадку літака та затримання опозиційного активіста. З критикою дій білоруської влади та закликом звільнити всіх пасажирів виступили, зокрема, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), голова Європейської Ради Шарль Мішель, верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, а також МЗС Греції. У деяких із цих заяв також лунали вимоги не залишити такі дії влади Білорусі без наслідків.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель в оприлюдненій ввечері 23 травня заяві різко засудив вимушему посадку літака та затримання Романа Протасевича. Від закликав білоруську владу звільнити Протасевича і гарантувати його права. Також Мішель повідомив, що "безпрецедентний інцидент" обговорять 24 травня на саміті ЄС. "Інцидент не залишиться без наслідків", - запевнив голова Європейської Ради.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) також вказав на необхідність "відчутних наслідків" для білоруської влади. "Той факт, що літак рейсу між двома державами ЄС був змушений сісти під приводом загрози вибуху, є серйозним втручанням в цивільне повітряне сполучення в Європі", - сказав Маас. "Нас дуже непокоять повідомлення, що на шляху був затриманий журналіст Роман Протасевич", - додав він. За словами Мааса, такі дії не можуть залишитися без наслідків.

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НАТО назвало це "небезпечним інцидентом"

На ситуацію з літаком відреагував також і генсек НАТО Єнс Столтенберг. "Ми пильно стежимо за примусовим приземленням у Білорусі рейсу, що прямував до Вільнюса, і за повідомленнями про затримання опозиціонера Романа Протасевича", - написав Столтенберг у Twitter. "Це серйозний і небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування", - додав він.