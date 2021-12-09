Роман Протасевич

ООН готується представити доповідь про посадку літака з Протасевичем в Мінську

Свої висновки про примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську і затримання Романа Протасевича ICAO оприлюднить в листопаді. Однак проміжні підсумки розслідування можуть бути представлені вже найближчими тижнями.