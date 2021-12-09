Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Роман Протасевич - білоруський опозиційний блогер і журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Протасевич".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Дивіться тижневик "Європа у фокусі" з такими темами: Франція: чемпіонат Європи з футболу і вболівальники в часи пандемії Білорусь: викрадення Романа Протасевича режимом Лукашенка Сербія: дистанційна робота з морського узбережжя Туреччина: ясновидці і гадання на кавовій гущі в онлайні Італія: підзабута професія - регулювальник дорожнього руху