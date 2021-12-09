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Роман Протасевич

Роман Протасевич - білоруський опозиційний блогер і журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Протасевич".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

NYT: Свідок примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську втік до Польщі з мігрантами

NYT: Свідок примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську втік до Польщі з мігрантами 09.12.2021

Влітку до Польщі виїхав колишній авіадиспетчер мінського аеропорту, який передав пілоту Ryanair наказ здійснити екстрену посадку через загрозу вибуху, повідомляє американське видання The New York Times.
ООН готується представити доповідь про посадку літака з Протасевичем в Мінську

ООН готується представити доповідь про посадку літака з Протасевичем в Мінську 04.09.2021

Свої висновки про примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську і затримання Романа Протасевича ICAO оприлюднить в листопаді. Однак проміжні підсумки розслідування можуть бути представлені вже найближчими тижнями.
США заборонили продаж квитків на рейси в Білорусь

США заборонили продаж квитків на рейси в Білорусь 07.07.2021

Мінтранс США обмежив авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку літака Ryanair в Мінську. Винятки - гуманітарні причини, безпека і національні інтереси США.
У США хочуть заборонити продаж квитків на рейси в Білорусь

У США хочуть заборонити продаж квитків на рейси в Білорусь 30.06.2021

Мінтранс США запропонував обмежити авіасполучення з Білоруссю на тлі примусової посадки літака Ryanair в Мінську. Такий захід - в інтересах зовнішньої політики Вашингтона, зазначив Держдепартамент.
Білорусь: Протасевича перевели з СІЗО під домашній арешт

Білорусь: Протасевича перевели з СІЗО під домашній арешт 25.06.2021

Про це BBC повідомив батько екскерівника білоруського Telegram-каналу Nexta. Обвинувачення з Романа Протасевича при цьому не зняті.

Посли країн ЄС узгодили нові санкції щодо Білорусі

Посли країн ЄС узгодили нові санкції щодо Білорусі 16.06.2021

Постійні представники країн Євросоюзу узгодили четвертий пакет персональних санкцій щодо Білорусі. Затвердить його Рада ЄС на своєму засіданні 21 червня.
Романа Протасевича привели на брифінг МЗС Білорусі

Романа Протасевича привели на брифінг МЗС Білорусі 14.06.2021

Роман Протасевич заявив, що "відмінно почувається". Одна з присутніх на брифінгу журналісток заявила, що не вірить "жодному його слову", ще кілька співробітників ЗМІ покинули пресцентр.
Батьки Романа Протасевича просять допомоги у Анґели Меркель

Батьки Романа Протасевича просять допомоги у Анґели Меркель 12.06.2021

"Кожна година коштує життя невинним, у тому числі дітям", - наголосили батьки Романа Протасевича в інтерв'ю німецькій газеті Bild.
Європарламент виступив за жорсткі економічні санкції щодо Мінська

Європарламент виступив за жорсткі економічні санкції щодо Мінська 10.06.2021

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Білорусі і інциденту з літаком Ryanair, де закликав ЄС ввести жорсткі економічні санкції проти "кримінального" режиму Олександра Лукашенка.
Глава дипломатії ЄС Боррель назвав Лукашенка диктатором

Глава дипломатії ЄС Боррель назвав Лукашенка диктатором 09.06.2021

"Ми маємо справу з диктатором", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель щодо правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

Гадання на кавовій гущі... онлайн - Європа у фокусі (відео)

Гадання на кавовій гущі... онлайн - "Європа у фокусі" (відео) 07.06.2021

Чемпіонат Європи з футболу і вболівальники в часи пандемії. Викрадення Романа Протасевича режимом Лукашенка. Ясновидці і гадання на кавовій гущі в онлайні. Підзабута професія - регулювальник дорожнього руху.

Гадання на кавовій гущі в цифрову добу: турецький підхід. "Європа у фокусі" (07.06.2021) 07.06.2021

Дивіться тижневик "Європа у фокусі" з такими темами: Франція: чемпіонат Європи з футболу і вболівальники в часи пандемії Білорусь: викрадення Романа Протасевича режимом Лукашенка Сербія: дистанційна робота з морського узбережжя Туреччина: ясновидці і гадання на кавовій гущі в онлайні Італія: підзабута професія - регулювальник дорожнього руху

Політолог Шрайбман, якого назвав Протасевич, залишив Білорусь

Політолог Шрайбман, якого назвав Протасевич, залишив Білорусь 05.06.2021

Артем Шрайбман залишив Білорусь після того, як затриманий у Мінську блогер Роман Протасевич сказав, що політолог був причетний до чату Love Hata, який називають координатором протестів в Білорусі.
Cанкції ЄС щодо білоруських авіакомпаній набули чинності

Cанкції ЄС щодо білоруських авіакомпаній набули чинності 05.06.2021

Санкції ЄС щодо Мінська через вимушену посадку літака Ryanair вступили в силу з 00.00 годин 5 червня. Літакам держкомпаній Білорусі забороняється літати над країнами ЄС і приземлятися в їх аеропортах.
Зізнання Протасевича. Експерти про докази катування блогера

"Зізнання" Протасевича. Експерти про докази катування блогера 04.06.2021

"Зізнання" опозиційного блогера Романа Протасевича записали під тортурами, вважає Світлана Тихановська. Якщо це так, це може бути порушенням конвенції ООН, але перевірити - складно.
Тихановська назвала інтерв'ю Протасевича результатом тортур

Тихановська назвала "інтерв'ю" Протасевича результатом тортур 04.06.2021

Світлана Тихановська переконана, що відео з Романом Протасевичем записали завдяки тортурам. Вона наполягає на спільних санкціях проти режиму Лукашенка з боку ЄС, Великобританії та США.
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