Вирок Протасевичу: ким за два роки в Білорусі став блогер

У травні 2021 року блогера Романа Протасевича затримали після примусової посадки літака Ryanair у Мінську. Він співпрацював зі слідством і публічно каявся.Тепер у Мінську його засуджено до 8 років ув'язнення.

3 травня в Мінську оголосили вирок блогеру Роману Протасевичу. 23 травня 2021 року він летів з Афін до Вільнюса, а опинився в білоруській в'язниці. Літак Ryanair, яким він повертався з відпустки і який на кілька хвилин зайшов у повітряний простір Білорусі, тоді примусово посадили в Мінську. Одразу після цього блогера затримали.

Протягом майже двох років Протасевич перебував під домашнім арештом, співпрацював зі слідством, виступав на білоруському державному телебаченні, але прокурор однаково запросив для нього суворий обвинувальний вирок - 10 років колонії посиленого режиму. У підсумку суд засудив його до восьми років колонії, проте під варту блогера не взяли, до набуття вироком чинності він залишатиметься під домашнім арештом, повідомили білоруські державні ЗМІ.

DW розповідає про те, що за цей час сталося з Протасевичем і чому його багато хто не любить у Білорусі - хоча лише мало хто готовий виступити з критикою на його адресу.

Хто такий Роман Протасевич?

5 травня, через два дні після оголошення вироку, блогеру Роману Протасевичу виповниться 28 років. Останні два роки свого життя він провів під слідством у Білорусі, де стосовно нього порушили 11 кримінальних справ.

До 2020 року Протасевич був журналістом, співпрацював із білоруською службою Радіо "Свобода", "Єврорадіо". А 2020-го став шеф-редактором Telegram-каналу Nexta - на той момент головного медіа білоруських протестів. Nexta публікував інформацію про фальсифікації на президентських виборах, про насильство з боку силовиків, а також повідомляв маршрути протестних акцій. До 9 серпня 2020 року на Nexta Live було підписано трохи більше ніж 330 тисяч осіб, через кілька тижнів - понад 2,1 мільйона.

Наприкінці вересня того самого року Протасевич покинув команду проєкту і став редактором Telegram-каналу "Беларусь головного мозга". Пізніше білоруська влада визнала обидва ресурси "екстремістськими".

Що сталося в травні 2021 року?

23 травня 2021 року Роман Протасевич і його дівчина, громадянка Росії Софія Сапега, поверталися до Вільнюса з Афін, де вони разом проводили відпустку. Коли перед посадкою літак ненадовго зайшов у повітряний простір Білорусі, пілоти отримали повідомлення від диспетчерів мінського аеропорту про те, що на борту нібито була бомба.

У повітря було піднято білоруський військовий винищувач МіГ-29, який супроводжував лайнер до його посадки в Мінську. Жодної бомби на борту не виявилося. Через сім годин літак полетів до Вільнюса, але вже без двох пасажирів - Романа Протасевича і Софію Сапегу затримали прямо в аеропорту. Перші тижні після цього вони провели в СІЗО КДБ.

Як Протасевич поводився після затримання?

За словами очевидців, які летіли з Романом Протасевичем одним рейсом, після приземлення в аеропорту Мінська він сказав, що в Білорусі йому загрожує смертна кара. Тиждень після затримання його батьки не знали, де перебуває їхній син. Знайшовся Протасевич тільки 28 травня в СІЗО КДБ.

На початку червня білоруський держтелеканал "ОНТ" опублікував два відео з Романом Протасевичем. Перше містило уривки з оперативної зйомки, на яких у журналіста можна було помітити синці та сліди від кайданок на зап'ястях. Друге - його покаянне інтерв'ю телеканалу, у якому Протасевич розповів, що почувається "чудово", і зробив кілька суперечливих заяв. Зокрема, назвав імена учасників чату, в якому обговорювалися маршрути протестних акцій. Деякі з них на той момент перебували в Білорусі.

Читайте також: "Зізнання" Протасевича. Експерти про докази катування блогера

Невідомо, за яких обставин було записано інтерв'ю з блогером: протягом п'яти днів до Протасевича не допускали адвокатку Іннесу Оленську (у 2023-му її позбавили адвокатської ліцензії). Пізніше з неї взяли підписку про нерозголошення, проте відомо, що вона наполягала на проведенні медичного огляду, щоб "унеможливити застосування фізичного насильства і тортур".

"Співпраця зі слідством добровільна, але прихильником Лукашенка не стану"

14 червня 2021 року МЗС Білорусі організувало брифінг, під час якого влада намагалася переконати журналістів і дипломатів, що діяла під час примусового приземлення літака законно. У брифінгу несподівано для всіх узяв участь і Роман Протасевич.

На той момент він уже кілька тижнів перебував у СІЗО КДБ, щодо нього було порушено кілька кримінальних справ, зокрема за "організацію масових заворушень" і "розпалювання соціальної ворожнечі". Спілкуючись із журналістами, Протасевич запевняв, що його співпраця зі слідством є добровільною, але водночас зазначав, що не стане політичним прихильником Лукашенка.

Читайте також: Тихановська назвала "інтерв'ю" Протасевича результатом тортур

На тому брифінгу перебувала й журналістка недержавного агентства БелаПАН Тетяна Коровенкова. Вона прямо звернулася до Протасевича: "Романе, я вам щиро співчуваю. Багато хто з ваших колег у Білорусі вам щиро співчуває. Я можу уявити, що з вами могли зробити. І я не вірю жодному вашому слову. Просто тримайтеся, просто переживіть це".

Життя під арештом: співпраця із сумнівною організацією та одруження

Через кілька тижнів після затримання Романа Протасевича перевели із СІЗО під домашній арешт - попри тяжкість звинувачень, які йому висунули. Через деякий час йому дали доступ до соцмереж і месенджерів. У січні 2022-го він оголосив, що починає співпрацювати з центром "Системний правозахист". Ця організація була зареєстрована одним із проросійських активістів під час міграційної кризи на кордоні Білорусі та ЄС.

За час домашнього арешту Протасевич неодноразово давав інтерв'ю і проводив стріми, на багато запитань аудиторії він часто відповідав, що оцінку тим чи іншим подіям "можуть давати тільки компетентні органи". Сам він говорив, що влітку-восени 2020 року "був ідейним дурником", критикував білоруські демократичні сили і називав протести 2020 року помилкою. Про Софію Сапегу Протасевич спершу говорив із жалем - нібито вона "потрапила під роздачу" випадково. У травні 2022-го, на третій день після того, як Сапегу засудили до шести років колонії, він оголосив, що одружився з іншою дівчиною, а з Софією вже багато місяців не спілкується.

Свідчення проти колишніх соратників

16 лютого 2023 року в Мінському обласному суді почався процес у справі Романа Протасевича. Його зрештою звинуватили в порушенні одразу 11 статей КК, серед них "організація масових заворушень", "розпалювання ворожнечі", "створення екстремістського формування", "змова з метою захоплення влади" і публічна образа президента.

Під час суду Протасевич перебував без наручників і не в клітці, що незвично для білоруської системи правосуддя. На слухання справи його супроводжували люди в цивільному. Під час судового слідства Протасевич дав свідчення проти своїх колишніх соратників - редакторів Nexta Степана Путили і Яна Рудика, а також проти блогера Едуарда Пальчиса і політологині Валерії Костюгової (у березні її засудили до 10 років позбавлення волі).

Прокурор вважав провину Романа Протасевича доведеною і запросив для нього 10 років позбавлення волі - з урахуванням виконання умов досудової угоди.

Із заручників режиму в його прихильники?

Публічно Протасевич заперечує, що білоруські силовики чинили на нього тиск. Він заявляє, що шкодує про те, чим займався у 2020-му, розкаявся і переглянув свої погляди. Низка з його висловлювань викликала неоднозначну реакцію.

"Я знаю, що багато хто засуджує Протасевича, але я не можу, - ділиться журналістка Тетяна Коровенкова, яка два роки тому під час брифінгу підтримала блогера. - У мене рука не підніметься кинути в нього камінь, оскільки я не була в тих умовах, у яких опинився він. І мені складно сказати, як би я сама діяла в подібній ситуації. Мені здається, у тих, хто не стикався з подібним тиском, немає морального права його засуджувати".

Коровенкова вважає, що в умовах жорстких репресій найголовніше - "це зберегти себе і якнайшвидше вийти з мінімальними втратами для свого здоров'я, ментального і фізичного". "Розповіді про умови, в яких перебувають політв'язні, жахають. Я думаю, людині, яка роками не готувала себе до боротьби з режимом, витримати таке важко", - вважає журналістка.

На думку політичного аналітика Григорія Нижнікова, після зроблених заяв, "зізнань" і "каяття" Протасевича стали сприймати неоднозначно, однак при цьому не варто забувати, в якій ситуації опинився блогер. "Роман веде подібну публічну діяльність із Білорусі з тієї простої причини, що він - заручник. Стратегія поведінки, яку обрав Протасевич, - це його рішення. Складно засуджувати його за це або давати якісь оцінки. Адже всі прекрасно розуміють, чим є білоруський режим", - зазначає Нижніков.