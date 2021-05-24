У США хочуть заборонити продаж квитків на рейси в Білорусь

Міністерство транспорту США пропонує заборонити продаж квитків на пасажирські рейси між Сполученими Штатами і Білоруссю, зокрема й ті, які здійснюються з пересадками. Відповідна заява з'явилася у вівторок, 29 червня, на сайті міністерства.

Обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона в світлі примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську, відзначили в Держдепартаменті. Громадське обговорення цієї пропозиції пропонується провести до 1 липня.

Посадка літака Ryanair і затримання Протасевича та Сапеги

Білоруська влада 23 травня примусила лайнер авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлитися в Мінську після повідомлення про мінування повітряного судна, що виявилося хибним. Після посадки літака бомби на борту виявлено не було, проте були затримані двоє пасажирів - Роман Протасевич і його супутниця, громадянка Росії Софія Сапега.

Інцидент з лайнером став однією з головних тем саміту Євросоюзу в Брюсселі 24 травня. 5 червня ЄС запровадив санкції щодо державних білоруських авіакомпаній. Їм заборонено користуватися повітряним простором і аеропортами ЄС. Рада ЄС закликала також європейські авіакомпанії уникати перельотів над територією Білорусі. Свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній закрили й інші країни, зокрема, Україна і Японія.

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25 червня стало відомо, що Протасевич і Сапега переведені під домашній арешт. За даними міністерства комунікацій і транспорту Литви, Міжнародна організація цивільної авіації продовжила розслідування обставин інциденту з лайнером Ryanair.