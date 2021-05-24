 У США хочуть заборонити продаж квитків на рейси в Білорусь | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У США хочуть заборонити продаж квитків на рейси в Білорусь

Мінтранс США запропонував обмежити авіасполучення з Білоруссю на тлі примусової посадки літака Ryanair в Мінську. Такий захід - в інтересах зовнішньої політики Вашингтона, зазначив Держдепартамент.

Аеропорт Мінська

Аеропорт Мінська

Міністерство транспорту США пропонує заборонити продаж квитків на пасажирські рейси між Сполученими Штатами і Білоруссю, зокрема й ті, які здійснюються з пересадками. Відповідна заява з'явилася у вівторок, 29 червня, на сайті міністерства.

Обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона в світлі примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську, відзначили в Держдепартаменті. Громадське обговорення цієї пропозиції пропонується провести до 1 липня.

Посадка літака Ryanair і затримання Протасевича та Сапеги

Білоруська влада 23 травня примусила лайнер авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлитися в Мінську після повідомлення про мінування повітряного судна, що виявилося хибним. Після посадки літака бомби на борту виявлено не було, проте були затримані двоє пасажирів - Роман Протасевич і його супутниця, громадянка Росії Софія Сапега.

Інцидент з лайнером став однією з головних тем саміту Євросоюзу в Брюсселі 24 травня. 5 червня ЄС запровадив санкції щодо державних білоруських авіакомпаній. Їм заборонено користуватися повітряним простором і аеропортами ЄС. Рада ЄС закликала також європейські авіакомпанії уникати перельотів над територією Білорусі. Свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній закрили й інші країни, зокрема, Україна і Японія.

Читайте також: Білорусь призупиняє членство у "Східному партнерстві": які наслідки?

25 червня стало відомо, що Протасевич і Сапега переведені під домашній арешт. За даними міністерства комунікацій і транспорту Литви, Міжнародна організація цивільної авіації продовжила розслідування обставин інциденту з лайнером Ryanair.

Дивитись відео 13:59

Потенційна загроза з Білорусі: як охороняють кордон на воді та біля Чорнобильської зони (29.06.2021)

Також за темою

In Belarus abgefangene Ryanair-Maschine

Інцидент з літаком Ryanair: саміт ЄС погодив заходи щодо Білорусі 24.05.2021

Лідери Євросоюзу домовилися про заходи у відповідь на посадку літака Ryanair в Мінську. Ідеться про санкції щодо режиму Лукашенка, а також закриття авіапростору ЄС для білоруських авіакомпаній.

Ukraine Protest gegen Lukaschenko in Kiew

Посли країн ЄС узгодили нові санкції щодо Білорусі 16.06.2021

Постійні представники країн Євросоюзу узгодили четвертий пакет персональних санкцій щодо Білорусі. Затвердить його Рада ЄС на своєму засіданні 21 червня.

Belarus Ryanair FR4978 | Roman Protasevich

Інцидент з літаком Ryanair: в ЄС обіцяють "наслідки" для влади Білорусі 23.05.2021

Літак, який здійснив вимушену посадку в столиці Білорусі, прибув до Вільнюса. Інцидент обговорять на саміті ЄС 24 травня. Голова Європейської Ради запевнив, що він "не залишиться без наслідків".

Реклама

Докладно

Британський бойовий корабель HMS Defender в порту Батумі

Чорне море як зона протистояння Росії та НАТО

У Чорному морі назріває нова конфронтація між Росією і Заходом.  

Уряд Японії спонукає компанії переходити на чотириденний робочий тиждень

Чи перейде Японія на чотириденку?

Японська влада закликає підприємців дозволити працівникам працювати чотири замість п'яти днів у тиждень.  