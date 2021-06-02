Верховна Рада ухвалила заяву щодо інциденту з літаком Ryanair
У заяві Верховної Ради України дії Мінська названо загрозою міжнародній безпеці. Депутати вимагають звільнити Романа Протасевича та інших політв'язнів у Білорусі.
Засідання Верховної Ради (архівне фото)
Верховна Рада України на засіданні у четвер, 3 червня, ухвалила заяву щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську, визнавши дії білоруської влади загрозою міжнародній безпеці. За відповідну постанову віддали голоси 280 народних депутатів.
Підтримала постанову більшість депутатів з фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос", а також депутати з груп "За майбутнє" та "Довіра". Жодного голосу не дала фракція партії "Опозиційна платформа - За життя".
"Вчиненням цього примусового акту посадки пасажирського літака білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу. Зазначені дії є порушенням міжнародних правил цивільної авіації і становлять загрозу міжнародній безпеці, зокрема безпеці руху повітряного транспорту", - наголошується у заяві.
Депутати закликали Міжнародну організацію цивільної авіації невідкладно провести розслідування цього "неприйнятного акту" з відповідними наслідками для тих, хто його скоїв.
Вимога звільнити Протасевича та інших політв'язнів
У заяві Верховна Рада рішуче засудила дії влади Республіки Білорусь і через затримання засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на літаку Ryanair. Українські парламентарії вважають затримання Протасевича черговим проявом наступу білоруської влади на політичну опозицію, свободу слова та журналістську діяльність у цій країні.
Верховна Рада закликала білоруську владу негайно звільнити Протасевича і всіх політичних в'язнів, зупинити безлад і тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі щодо громадян країни, яких тримають під вартою, а також гарантувати повагу до прав людини відповідно до міжнародних зобов'язань.
Верховна Рада у заяві також підтвердила повну солідарність із міжнародними партнерами - державами-членами Європейського Союзу та США - зокрема щодо припинення повітряних сполучень із Республікою Білорусь. Парламент також повністю підтримав дії уряду України, який "задля гарантування безпеки цивільної авіації та суспільства одним із перших серед європейських держав запровадив заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною та Республікою Білорусь з 26 травня 2021 року і посилив "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній із 28 травня 2021 року", - йдеться в заяві.
Інцидент у Мінську та припинення авіасполучення з Білоруссю
Нагадаємо, Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Таке рішення стало реакцією на примусову посадку 23 травня в аеропорту Мінська літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Пасажирський літак посадили через нібито повідомлення про мінування, за дорученням правителя Білорусі Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо був піднятий винищувач МіГ-29.
На борту лайнера перебував білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич і його дівчина, громадянка Росії Софія Сапега. Їх обох затримали.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.