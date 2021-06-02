Верховна Рада ухвалила заяву щодо інциденту з літаком Ryanair

Верховна Рада України на засіданні у четвер, 3 червня, ухвалила заяву щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську, визнавши дії білоруської влади загрозою міжнародній безпеці. За відповідну постанову віддали голоси 280 народних депутатів.

Підтримала постанову більшість депутатів з фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос", а також депутати з груп "За майбутнє" та "Довіра". Жодного голосу не дала фракція партії "Опозиційна платформа - За життя".

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Верховна рада закликає до розслідування

"Вчиненням цього примусового акту посадки пасажирського літака білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу. Зазначені дії є порушенням міжнародних правил цивільної авіації і становлять загрозу міжнародній безпеці, зокрема безпеці руху повітряного транспорту", - наголошується у заяві.

Депутати закликали Міжнародну організацію цивільної авіації невідкладно провести розслідування цього "неприйнятного акту" з відповідними наслідками для тих, хто його скоїв.

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Вимога звільнити Протасевича та інших політв'язнів

У заяві Верховна Рада рішуче засудила дії влади Республіки Білорусь і через затримання засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на літаку Ryanair. Українські парламентарії вважають затримання Протасевича черговим проявом наступу білоруської влади на політичну опозицію, свободу слова та журналістську діяльність у цій країні.

Верховна Рада закликала білоруську владу негайно звільнити Протасевича і всіх політичних в'язнів, зупинити безлад і тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі щодо громадян країни, яких тримають під вартою, а також гарантувати повагу до прав людини відповідно до міжнародних зобов'язань.

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Верховна Рада у заяві також підтвердила повну солідарність із міжнародними партнерами - державами-членами Європейського Союзу та США - зокрема щодо припинення повітряних сполучень із Республікою Білорусь. Парламент також повністю підтримав дії уряду України, який "задля гарантування безпеки цивільної авіації та суспільства одним із перших серед європейських держав запровадив заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною та Республікою Білорусь з 26 травня 2021 року і посилив "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній із 28 травня 2021 року", - йдеться в заяві.

Інцидент у Мінську та припинення авіасполучення з Білоруссю

Нагадаємо, Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Таке рішення стало реакцією на примусову посадку 23 травня в аеропорту Мінська літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Пасажирський літак посадили через нібито повідомлення про мінування, за дорученням правителя Білорусі Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо був піднятий винищувач МіГ-29.

На борту лайнера перебував білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич і його дівчина, громадянка Росії Софія Сапега. Їх обох затримали.

ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську літака Ryanair та вимагають звільнення Протасевича. 24 травня лідери країн ЄС на саміті домовилися про запровадження нових санкцій щодо білоруської влади.