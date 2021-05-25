Лукашенко просить Путіна пустити білоруські літаки до Криму

Білорусь і Росія обговорюють питання відкриття білоруських авіарейсів до Криму. Про це у вівторок, 1 червня, заявив правитель Білорусі Олександр Лукашенко, передає білоруське державне агентство БелТА.

"Україна закрила для нас небо. У нас є свій санаторій в Криму, в Місхорі, куди люди завжди їздили, літали... Зараз закрили небо. Я Путіну сказав: "Ти подумай, як нам потрапити в Крим. Чи не через Польщу ж ми полетимо: туди теж не пускають", - заявив Лукашенко.

За його словами, Білорусь і Росія пропрацюють питання про відкриття авіарейсів до Криму. Відповідне доручення вже дано компетентним відомствам. "Я думаю, тут не буде проблем. Закрили небо - ну що ж, є і більш відкриті держави, через які ми завжди можемо потрапити в Крим", - зазначив Лукашенко.

Він наголосив, що раніше обговорював це питання з Петром Порошенком, коли той був президентом України. Той, за його словами, повідомив, що потрапити до Криму можна тільки через Україну.

"Сьогодні я б хотів поставити питання Зеленському: а при бажанні полетіти до Криму мені як сьогодні? Тільки через Росію. Тому я тут абсолютно вільний і не переживаю. Вони влаштували цю тяганину, цю комбінацію на рівні провокації. Тому, напевно, з мене нічого не візьмеш, як і з усіх інших білорусів", - заявив Лукашенко.

Україна заборонила авіасполучення з Білоруссю

З 26 травня Україна заборонила пряме авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам заборонено літати в повітряному просторі Білорусі. Крім того, держприкордонслужбі доручили припинити оформлення пасажирів, які прямують із Білорусі або до Білорусі, в митних пунктах аеропортів.

29 травня український уряд заборонив літакам, зареєстрованим у Білорусі, використовувати повітряний простір України. Це сталось після того, як 23 травня в аеропорту Мінська здійснив екстрену посадку пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Цим рейсом летів білоруський опозиційний активіст і журналіст Роман Протасевич. Після посадки літака в Мінську Протасевич був затриманий, була також затримана його подруга - громадянка Росії Софія Сапега.