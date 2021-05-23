У ЄС вимагають від Мінська пояснень щодо вимушеної посадки літака Ryanair

У Європейському Союзі відреагували на вимушену посадку в аеропорту Мінська літака авіакомпанії Ryanair, серед пасажирів якого був і білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич. У неділю, 23 травня, верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвав дії влади Білорусі, яка змусила повітряне судно сісти, "неприпустимими". У дописах у соцмережі Twitter глава європейської дипломатії наполіг на тому, щоб усім пасажирам літака дозволили продовжити подорож.

"ВСІ пасажири літака мають негайно отримати можливість продовжити подорож", - наголосив керівник європейської зовнішньополітичної служби.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав владу Білорусі звільнити всіх пасажирів та вказав на важливість розслідування інциденту Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO).

Аналогічну думку висловила також і голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Вкрай неприйнятно змушувати рейс Ryanair з Афін до Вільнюса приземлятися в Мінську. Всі пасажири повинні отримати можливість негайно продовжити свій шлях до Вільнюса, а їхня безпека має бути гарантована. Будь-яке порушення міжнародних правил повітряного транспорту повинно мати наслідки", - написала вона в Twitter.

Так само з вимогою до влади Білорусі пояснити обставини вимушеної посадки пасажирського лайнера й можливого арешту Протасевича звернувся держсекретар МЗС Німеччини Міґель Берґер (Miguel Berger).

"Ми вимагаємо негайного пояснення уряду Білорусі щодо перенаправлення рейсу авіакомпанії Ryanair всередині ЄС до Мінська та ймовірного затримання журналіста", - написав Берґер у Twitter.

Вільнюс закликав ЄС і НАТО до негайної реакції

Тим часом президент Литви Гітанас Науседа зажадав від Білорусі звільнити білоруського опозиційного журналіста Протасевича. Рейс авіакомпанії Ryanair було "силою" змушено здійснити посадку, зазначив литовський президент у заяві, яку наводить агентство новин Reuters.

"Я закликаю союзників по НАТО і ЄС негайно відреагувати на загрозу, яку становить для міжнародної цивільної авіації білоруський режим. Міжнародна спільнота має вжити негайних заходів, щоб це не повторилося", - наголосив президент Литви. Науседа також пообіцяв обговорити це питання 24 травня на саміті ЄС.

У дописі в соцмережі Twitter Науседа назвав дії білоруської влади "огидною акцією" та "безпрецедентною подією".

Польща пригрозила санкціями

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький засудив затримання білоруського опозиційного активіста Романа Протасевича і закликав Європейський Союз обговорити санкції проти Білорусі.

"Я найрішучішим чином засуджую затримання Романа Протасевича білоруською владою після захоплення пасажирського літака авіакомпанії Ryanair. Це - гідний осуду акт державного тероризму", - зазначив Моравецький у Twitter. За його словами, такі дії "не можна залишати непокараними".

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Він додав, що попросив голову Європейської Ради винести на обговорення запровадження негайних санкцій проти Білорусі під час запланованого на 24 травня саміту ЄС.

Афіни кажуть про "державне піратство"

МЗС Греції також різко розкритикувало перенаправлення пасажирського рейсу в Мінськ і арешт білоруського активіста. "Греція засуджує акт державного повітряного піратства, який сьогодні призвів до перенаправлення й аварійної посадки в Мінську рейсу Ryanair FR 4978, що прямував з Афін до Вільнюса", - йдеться в поширеній в неділю заяві МЗС.

У заяві також засуджується незаконне затримання білоруського активіста Романа Протасевича, якому в Білорусі загрожує смертна кара. Протасевич перебував у Греції в складі делегації, яка минулого тижня взяла участь у міжнародному Дельфійському форумі, додали в грецькому МЗС. Щороку Дельфійський форум запрошує міжнародних експертів та політиків для обговорення політичних та економічних питань. "Ми вважаємо, що подібна практика, яка походить з інших часів і не гідна жодної цивілізованої держави, не повинна залишатися без відповіді", - йдеться у заяві міністерства, цитує інформагенція dpa.

Нагадаємо, низка білоруських ЗМІ повідомила про затримання в аеропорту Мінська опозиційного журналіста Романа Протасевича, після того як літак, яким він летів, було змушено здійснити посадку в Мінську через нібито мінування. Вибухового пристрою на борту літака не знайшли. Компанія Ryanair заявила, що про потенційну загрозу безпеці в літаку повідомили білоруські авіадиспетчери.

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Наприкінці 2020 року влада Білорусі оголосила Протасевича в міждержавний розшук.