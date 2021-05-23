 У ЄС вимагають від Мінська пояснень щодо вимушеної посадки літака Ryanair | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2021

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Новини

У ЄС вимагають від Мінська пояснень щодо вимушеної посадки літака Ryanair

Влада Білорусі має негайно пояснити обставини вимушеної посадки літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, а також можливий арешт журналіста Романа Протасевича, вимагають у країнах ЄС.

Літак авіакомпанії Ryanair з Романом Протасевичем на борту

Літак авіакомпанії Ryanair, який був змушений здійснити посадку в Національному аеропорту в Мінську

У Європейському Союзі відреагували на вимушену посадку в аеропорту Мінська літака авіакомпанії Ryanair, серед пасажирів якого був і білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич. У неділю, 23 травня, верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвав дії влади Білорусі, яка змусила повітряне судно сісти,  "неприпустимими". У дописах у соцмережі Twitter глава європейської дипломатії наполіг на тому, щоб усім пасажирам літака дозволили продовжити подорож.

"ВСІ пасажири літака мають негайно отримати можливість продовжити подорож", - наголосив керівник європейської зовнішньополітичної служби.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав владу Білорусі звільнити всіх пасажирів та вказав на важливість розслідування інциденту Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO).

Аналогічну думку висловила також і голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Вкрай неприйнятно змушувати рейс Ryanair з Афін до Вільнюса приземлятися в Мінську. Всі пасажири повинні отримати можливість негайно продовжити свій шлях до Вільнюса, а їхня безпека має бути гарантована. Будь-яке порушення міжнародних правил повітряного транспорту повинно мати наслідки", - написала вона в Twitter.

Так само з вимогою до влади Білорусі пояснити обставини вимушеної посадки пасажирського лайнера й можливого арешту Протасевича звернувся держсекретар МЗС Німеччини Міґель Берґер (Miguel Berger).

"Ми вимагаємо негайного пояснення уряду Білорусі щодо перенаправлення рейсу авіакомпанії Ryanair всередині ЄС до Мінська та ймовірного затримання журналіста", - написав Берґер у Twitter.

Вільнюс закликав ЄС і НАТО до негайної реакції

Тим часом президент Литви Гітанас Науседа зажадав від Білорусі звільнити білоруського опозиційного журналіста Протасевича. Рейс авіакомпанії Ryanair було "силою" змушено здійснити посадку, зазначив литовський президент у заяві, яку наводить агентство новин Reuters.

"Я закликаю союзників по НАТО і ЄС негайно відреагувати на загрозу, яку становить для міжнародної цивільної авіації білоруський режим. Міжнародна спільнота має вжити негайних заходів, щоб це не повторилося", - наголосив президент Литви. Науседа також пообіцяв обговорити це питання 24 травня на саміті ЄС.

У дописі в соцмережі Twitter Науседа назвав дії білоруської влади "огидною акцією" та "безпрецедентною подією".

Польща пригрозила санкціями

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький засудив затримання білоруського опозиційного активіста Романа Протасевича і закликав Європейський Союз обговорити санкції проти Білорусі.

"Я найрішучішим чином засуджую затримання Романа Протасевича білоруською владою після захоплення пасажирського літака авіакомпанії Ryanair. Це - гідний осуду акт державного тероризму", - зазначив Моравецький у Twitter. За його словами, такі дії "не можна залишати непокараними".

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Він додав, що попросив голову Європейської Ради винести на обговорення запровадження негайних санкцій проти Білорусі під час запланованого на 24 травня саміту ЄС.

Афіни кажуть про "державне піратство" 

МЗС Греції також різко розкритикувало перенаправлення пасажирського рейсу в Мінськ і арешт білоруського активіста. "Греція засуджує акт державного повітряного піратства, який сьогодні призвів до перенаправлення й аварійної посадки в Мінську рейсу Ryanair FR 4978, що прямував з Афін до Вільнюса", - йдеться в поширеній в неділю заяві МЗС.

У заяві також засуджується незаконне затримання білоруського активіста Романа Протасевича, якому в Білорусі загрожує смертна кара. Протасевич перебував у Греції в складі делегації, яка минулого тижня взяла участь у міжнародному Дельфійському форумі, додали в грецькому МЗС. Щороку Дельфійський форум запрошує міжнародних експертів та політиків для обговорення політичних та економічних питань. "Ми вважаємо, що подібна практика, яка походить з інших часів і не гідна жодної цивілізованої держави, не повинна залишатися без відповіді", - йдеться у заяві міністерства, цитує інформагенція dpa.

Нагадаємо, низка білоруських ЗМІ повідомила про затримання в аеропорту Мінська опозиційного журналіста Романа Протасевича, після того як літак, яким він летів, було змушено здійснити посадку в Мінську через нібито мінування. Вибухового пристрою на борту літака не знайшли. Компанія Ryanair заявила, що про потенційну загрозу безпеці в літаку повідомили білоруські авіадиспетчери.

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Наприкінці 2020 року влада Білорусі оголосила Протасевича в міждержавний розшук.

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    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

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    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

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  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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